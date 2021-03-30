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想要留学的学生注意，被放入候补名单如何自救

2021-03-30 08:53 来源：羊城晚报 孙唯
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　　美国大学通用申请系统（简称CA）近日公布了一组数据：截至1月18日，有近100万申请人在过去一年提交了共550多万份申请，相比2020年增长约一成。而在全球整体申请留学人数增加的同时，因疫情等多种因素，有不少人又放弃了某所学校，这就导致一个明显的问题：美国大学本科招生官不知道该录取多少学生。与此同时，在候补名单中的同学拥有了希望。

　　一人申多校致候补名单人数增多

　　根据此前CA公布的数据显示：2021年秋季入学申请，900所高校通过CA系统收到的申请数量比往年提升了11%，但申请人数却仅增加了2.4%。这是因为在疫情形势不定和标化成绩的可选提交的情况下，全球的申请者都在寻找更为稳妥的选择——想办法尽可能申请更多的大学。

　　种种因素导致的最终结果便是，今年美国本科RD（Regular Decision, 常规批录取）阶段申请人数增长，同时令到众多高校无法通过数据模型估算今年究竟会有多少拿到offer的申请者不入学。为了最大程度减小不定因素给招生带来的影响，许多高校会从增加的申请者中挑选出更多人放入候补名单，用以维持招生人数的稳定。

　　所谓的候补名单，通常是指招生官审核完申请材料后，认为该学生虽然满足学校的基本要求，但并不是学校最优选择，学校会在录取完“最优”申请者后，再重新审核是否录取候选的学生。

　　今年哈佛大学就是饱受候补名单“折磨”的对象之一。由于申请人数增加42%，日前，哈佛大学发言人Rachael Dane通过官网表示：“在招生过程中，我们需要对个人申请的每一项都进行审查，因此需要更多时间来确保所作出的入学批准谨慎且全面。”哈佛招生办因此决定将RD录取结果公布时间推迟一周，甚至将EA（提前批申请）阶段80%的申请也推迟到了RD阶段。

　　被列入候补名单该如何争取

　　“通常，大学不会向候补名单中的学生具体说明‘为什么你在候补名单’、‘你应该做什么’。”景鸿教育总经理唐泽坤表示，“这个时候，就需要学生自己去积极争取以及调整策略。”

　　该如何争取？启德留学吴丽珠表示，每间学校的候补政策不同，需要先了解清楚把我们放入候补名单的学校有何具体规定。有的学校明确表态不接受任何形式的补充材料，另一些学校则欢迎学生更新与申请有关的信息与资料。总之，申请者应先做功课，了解相关规定，包括材料、形式、时间等，才能有的放矢。

　　接下来，申请人需要有效复盘，重新定位自己的短板，针对申请材料中自己的弱项“对症下药”，制定候补补充信的侧重点，查漏补缺。“比如，最新一学期更漂亮的学术成绩，或者新考出来的语言或标化（AP）分数。把相关的信息列出来，挑重点在候补补充信中呈现，同时向学校表达持续的兴趣和热忱，以邮件的形式或在学校系统的网上表格提交给学校。”吴丽珠表示。

　　需要注意的是，在录取放榜的高峰季，录取委员会的老师都很忙，在此期间同学们跟学校老师联系要注意频率，谨防过犹不及。“不要频繁骚扰招生官，一封诚挚的邮件即可。”唐泽坤表示。

　　如果申请者已收到另外一所大学的录取通知，接受学校的候补之后，建议在5月1日前向已经录取的大学缴纳押金，作好后备学校的选择。“大部分学校的候补结果要到5月1日之后才公布，而美国本科的大部分学校都要求在5月1日前确认入读和缴纳押金，为了避免错过时间，建议作好两手准备，一边选择学校确认入读，一边等待候补学校的结果。”吴丽珠建议。

编辑： 罗予岐

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