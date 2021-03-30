往年的高考录取数据该如何作为参考呢？

作为填报志愿表的重要依据之一，录取数据是非常重要的。那考生和家长需要了解哪些数据呢？这些数据怎么用呢？
一是提前了解目标院校近3年的录取分数、最低排位、录取人数、录取专业、录取规则、招生计划数的变化等整体情况进行对比，这些数据大家可以从高校招生网、阳光高考网、广东省报考指南上查找。
二是根据自身的成绩和排位的变化范围，筛选目标院校/院校专业组名单，为志愿填报做好充足准备。
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作为填报志愿表的重要依据之一，录取数据是非常重要的。那考生和家长需要了解哪些数据呢？这些数据怎么用呢？
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