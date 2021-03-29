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知名导演分享——从故事创作角度去看待亲子教育

2021-03-29 10:31 来源：南方网
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　　3月28日上午，由广州市妇联、市文明办联合主办的“阅读伴成长 书香飘万家”广州市线上亲子阅读系列活动第三期名家分享会，在广州市儿童活动中心成功举办。知名导演、猪猪侠系列动画片及大电影总导演——钟裕先生作为主讲嘉宾，以“从故事创作角度去看待亲子教育”为主题，分享家庭亲子教育的经验与感悟。本次活动在广州广播电视台花城+、广州日报新花城客户端、黄埔书院线上平台同步进行视频直播，并由广州市妇女志愿者协会、喜阅童行等单位提供协助支持，吸引近18万家长和孩子在线观看。

　　据介绍，系列活动的开展，旨在进一步深化传承弘扬好家教好家风行动、“书香飘万家”专项行动和“书香羊城”全民阅读活动，培养广大家长和儿童的阅读兴趣、习惯和能力，帮助孩子爱上阅读、懂得阅读、享受阅读，引领文明家庭新风尚，助力广州精神文明建设。系列活动一推出，吸引了众多家长和孩子的积极响应与参与。

　　钟裕导演在开篇分享中指出，孩子的成长，知识技能是必须，但更重要的是树立正确的价值观。这也正是他一系列故事创作的初衷与期望。故事是一个良好的亲子教育载体，优秀的故事创作与人设形象，能够帮助孩子培养全局性理解，尤其帮助孩子树立正确、正向的价值观，提升成长的知识技能，更好地思考并认知社会、情感与自身，引导他们感知宝贵的精神品质与力量。在人生故事中，孩子不一定都能成为主角，万一是配角同样精彩。所以陪伴孩子成长时，面对人生剧本多倾听一下孩子，让他们试试自己选择，做自己人生的导演，也是一件很不错的事情。在这个过程中，家长们的人设至关重要，对孩子教育有着深远影响。

　　结合自身经历与感悟，钟裕导演就亲子教育总结出几点建议：一是寓教于乐，比如闲暇看书的言行影响或是家庭互动的角色扮演；二是平衡好工作与生活，多抽时间陪伴孩子，细心保护他们的好奇心与童真；三是给予孩子无条件的爱，让孩子学会自我成长。为人父母本身就是一个修行的过程，和孩子一起成长，一起谱写属于自己的精彩故事。

　　据了解，作为“阅读伴成长 书香飘万家”广州市线上亲子阅读系列活动重要组成部分的“线上亲子悦读挑战”，倡导用录音记录家庭共读、亲子阅读等温馨美好时刻，并上传至“书香飘万家 羊城亲子悦读”专属小程序分享交流，共同营造亲子阅读的浓厚氛围。截至目前，已有超过4500人次上传亲子阅读音频，并收到活动组织单位免费赠送的优秀亲子阅读图书。（通讯员：温碧瑞）

编辑： 罗予岐

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