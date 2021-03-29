广州中考体育：日常分20分这样拿满！

4月12日，广州中考体育即将开考，今年分值从60分提高到70分，其中跑步、跳绳等运动项目的统一考试50分，日常表现的体育综合素质评价20分。

4月12日，广州中考体育即将开考，今年分值从60分提高到70分，其中跑步、跳绳等运动项目的统一考试50分，日常表现的体育综合素质评价20分。

这20分也很重要，怎样能拿满？此外，缓考、免考、返穗生等特殊情况如何处理？记者为你一一梳理。

总分提至70分，日常占20分

今年的中考体育，增分值、提难度、加项目。长跑满分标准提高8秒、跳绳满分标准提高6个、增加三大球。

今年体育中考分为两部分，总分70分，其中统一考试占50分，体育素质综合评价占20分。统一考试成绩=一类考试项目成绩+二类考试项目成绩。

一类考试项目（30分）为中长跑（男1000米、女800米）和游泳。二选一。

二类考试项目（20分）有立定跳远、三级蛙跳、一分钟跳绳、投掷实心球、推铅球、足球、篮球、排球。八选一。

相当于“平时成绩”的体育素质综合评价（简称“综评”）则分为三个部分，其中体育课成绩占6分，《国家学生体质健康标准》成绩占10分，体育综合知识测试成绩占4分。

体育素质综合评价纳入计分，意味着体育锻炼不能只在初三最后冲刺，也要注重平时身体素质的提高、日常体育课等，养成自觉锻炼习惯和健康生活方式。

这些分数须稳拿

对于要考名校不能被拉分、追求高分甚至满分的学生而言，每一分都十分重要。尤其是统一考试的体育项目稍弱的同学，更应紧紧抓住综评分。

怎么抓住每一分？在体育综评中，分数占比最高的是《国家学生体质健康标准》测试成绩，占50%。按政策规定，《国家学生体质健康标准》测试在初中三年完成，每年进行一次测试，最后累计三年的成绩。

但今年的中考生只计算初二和初三的测试成绩。其中，初二、初三学年的测试满分均为5分，如果按等级划分，优秀等级可以拿到满分，良好等级可以拿到4分，及格只有2分，不及格则为1分，未参加测试为0分。

从2022年开始，测试成绩则会加入初一的测试成绩，三年成绩累加为这部分总分。初一、初二满分变为3分，初三的满分则为4分。优秀等级同样可以拿到满分，而良好等级只能拿到2分，及格只有1分，不及格则为0.5分，未参加测试依旧为0分。

因此，学生不能为了考试而锻炼，而必须把运动当成生活方式的一部分，才能长期保持良好的体质，并在测试中得到优秀。

综评中占比第二的是体育课成绩，占30%。其中，初一、初二、初三的体育课满分均为2分。如按等级划分，则优秀为2分、良好为1.5分、及格为1分、不及格为0.5分。因此，同学们要重视日常的体育课，上好每一堂课。

最后，体育综合知识测试成绩占综评的4分。据悉，体育综合知识测试在初二学年的学期末和其他科目的期末考试一并进行，共有40道单选题，每题0.1分。考试内容为体育与健康通识知识。知识测试的新增，将体育从以往的只注重实践，改为理论与实践结合，强调了体育健康通识知识的重要性，在常识知识的积累下以进一步提高学生的健康素养。

三类考生可申请免考缓考

特殊情况怎处理？

每年，也有不少中考生遭遇不同的特殊情况，如何申请免考、缓考?返穗生怎么计分？记者一一梳理。

根据规定，三类特殊考生可申请免考：一是，因残疾免修体育与健康课和免予执行《国家学生体质健康标准》的学生，其体育考试成绩按全市普通考生最终成绩平均分计算。

二是，身体健康方面的疾病不适宜参加体育活动，并已办理免修体育与健康课和免予执行《国家学生体质健康标准》的学生，其体育考试成绩按全市普通考生最终成绩平均分的85%计算。

三是，缓考后仍不适宜参加体育活动，申请免考的考生，最终体育成绩为全市普通考生统一考试成绩平均分成绩的70%与考生综评成绩的加总。

而因身体发育异常、严重营养不良及肥胖症、畸形，丧失部分运动能力的考生，可申请择考，最终体育成绩根据考生具体选择的项目数定夺。例如，选择3项的考生，体育成绩等于统一考试项目平均分的95%乘以0.5与综评成绩的加总，选择2项则是项目平均分的90%，择1项为80%，其余计算方式相同。如考前或临场发生伤病、女生经期等特殊情况可申请缓考，若缓考期间仍未康复可申请择考或免考。

可见，除前两类申请免考的特殊考生之外，其余考生的综评标准与普通考生相同。

返穗生综评需提供体育课和体质测试成绩

需要注意的是，今年中考，外地返穗生需要提供其在所读学校的七、八、九年级的体育课成绩和《国家学生体质健康标准》测试成绩。

其体育素质综合评价评分方式上，体育课成绩满分9分，《国家学生体质健康标准》测试成绩满分11分，而统一考试则需参照穗普通考生的标准执行。选择免试和择考的外地返穗考生，综评和统一考试评分标准按返穗生标准执行。

往届生的体育成绩则不计算综评成绩，只计算统一考试成绩，即统一考试的满分为70分。其中，今年和明年往届生的统一考试项目的分值为：一类30分、二类2个项目各20分；从2023年开始，统一考试项目分值为：一类30分、二类20分、三类20分。

选择免试的往届考生，体育成绩按统一考试最终成绩的80%计算。而择考考生的体育成绩，则取与普通考生相同比例的所考项目的平均分，乘以0.7。