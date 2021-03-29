一决高下！广东59名中职技能高手“珠海论剑”

普通教育有高考，职业教育有大赛。

普通教育有高考，职业教育有大赛。3月27日，为期三天的2020-2021年度广东省职业院校技能大赛（中职组）车身修复（涂漆）竞赛在珠海市理工职业技术学校拉开帷幕。来自全省31所中职学校的59名选手参与大赛角逐，优胜者将参加“国赛”。

比赛时长190分钟，模拟真实涂装工作实操

本次赛项由广东省教育厅主办、珠海市教育局协办、珠海市理工职业技术学校承办，为中职学校车身涂装（涂漆）专业类学生个人竞赛，包括“损伤区处理”、“喷涂底漆、水性底色漆及清漆喷涂”和“水性底色漆微调”三个子赛项，比赛总时长190分钟。

比赛过程模拟真实涂装工作环境，按照实际工作要求进行车身涂装（涂漆）操作，考核参赛选手车身涂装（涂漆）操作技能与操作规范；检阅参赛选手现场分析与处理问题、工作效率兼顾安全文明生产等职业能力和职业素养；促进中职学校车身涂装（涂漆）专业建设与课程改革；深化产教融合，加快车身涂装（涂漆）紧缺人才的培养。

此次，珠海市理工职业技术学校派出2名选手参赛。他们凭着扎实的专业知识，娴熟的操作技能、沉着冷静、坚韧顽强，充分展示了学校汽车运用与维修专业的教育成果。选手梁萍聪赛后介绍，当天比赛项目都是老师平时重点讲解的内容，考场上他把考试当作平时做作业，用平常心参加比赛，总体感觉良好。

承办方珠海市理工职业技术学校副校长黄武略介绍，这是该校时隔9年后再次承办此项省级赛事。对此市教育局和学校制定相关方案，成立承办竞赛工作领导组和7个工作组，按照比赛要求从严从实从细做好赛事各项准备工作，为高质量完成大赛提供了强有力的保障。

以赛促学，助推广东省高水平中职学校建设

“以赛促学，以赛促教，借助省级赛事在学校举办的契机，提升学校汽车运用与维修专业群建设水平。”珠海市理工职业技术学校校长张伟铭介绍，本次大赛为省内各中职学校师生提供了一次同台竞技各展风采的机会，展示了各学校的办学特色，加强了校际间、校企间的交流学习，很好地检验了广东省中等职业教育汽车运用与维修人才培养的质量和模式，为中等职业教育汽修技能人才培养搭建了良好的职业发展通道和平台，为职教人交流成功经验、共同探索培养企业需要的具有实践能力和创新能力的高素质、技能型汽修人才，提供了好途径、好方法。

珠海市理工职业技术学校建校已有30多年历史，学校坚持“以服务为宗旨、以发展为导向、以质量为核心”的办学理念，以“为粤港澳大湾区区域经济和高校输送高质量的技术技能应用型人才”为办学目标，开设了七大专业群30个专业方向。其中汽车运用与维修专业群以国家改革示范重点专业、国家技能型紧缺人才培养培训基地、 广东省“双精准”示范专业——汽车运用与维修专业为龙头，以新能源汽车维修、汽车车身修复、汽车营销与服务等多个专业为支撑，精准对接粤港澳大湾区汽车售后服务产业，与汽车维修企业设置岗位全对接、全覆盖，为珠海及周边城市培养了大批汽车维修人才，其中广东省技术能手1人、一汽丰田全国技能竞赛亚军1人、高职高考本科录取3人、国赛获奖25人次、省赛获奖153人次。

张伟铭表示，下一步，学校围绕“广东省高水平中职学校建设”的总要求，将把汽车运用与维修专业群率先建设成为中国知名、领跑广东的高水平专业群。