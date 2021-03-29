广东职业院校学生技能大赛“市场营销赛项”开赛

来自广东省68所高职院校的68支代表队参加开幕式，赛事规模参照国赛标准。

26日下午，由广东省教育厅主办、广州城建职业学院承办的2020-2021年度广东省职业院校学生专业技能大赛“市场营销赛项”开幕，来自广东省68所高职院校的68支代表队参加开幕式，赛事规模参照国赛标准。

“此次举办的全省职业院校市场营销技能大赛，既是对高职教育市场营销人才培养成果的一次检阅，也为广大师生提供了切磋技艺、展示技能的平台。”广州城建职业学院校长蒋新华在开幕式上表示，要通过大赛来展示学生的实践能力、创新能力和竞赛水平，推动教学相长，持续改进教学观念和方法，促进教学质量和办学水平的不断提高，激发行业内企业关注、参与专业教学改革的主动性和积极性，从而全面地提升技术技能人才的培养水平。

顺德职业技术学院商学院院长高钧表示，专家组在设计、研制本次大赛竞赛规程过程中，以面向各行各业的市场营销相关中、基层管理岗位，考察选手市场营销基本素质素养，专业技能和综合应用能力为目标，为各校师生提供借鉴交流平台，引领高职院校市场营销专业建设和教学改革，推进专业建设与产业发展对接，课程内容与专业标准对接，人才培养与生产营销过程对接。在竞赛规程设置中力求公正、严谨，竞赛规模严格与国家类赛事标准对接。

据悉，本次大赛正式比赛时间为3月27日至28日。