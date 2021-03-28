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“破五唯”让优秀创新人才竞相涌现

2021-03-28 09:42 来源：广州日报 曾俊
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　　《深化新时代教育评价改革总体方案》要求各高校破除“唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子”的教育评价标准，对此，广州城建职业学院破除“五唯”动真格了。3月23日，广州城建职业学院专业技术职务聘任委员会审议通过，拟特聘李佛君为教授、李子君为副教授、林怡峰为副高级技术职务。其中，李佛君在三年间实现了从讲师，到校内“副教授”，再到校内“教授”的“三连跳”。

　　据了解，该校着力解决“五唯”顽瘴痼疾，设立“凤凰学者”系列岗位，既吸引外来“凤凰”，又为内部“燕雀”成长提供快速通道。2020年，学校通过聘用“凤凰学者”12人，到岗9人；柔性引进特聘教授5人。截至目前累计聘任“凤凰学者”27人，其中校外17人，校内10人。对于学位、年龄等硬件暂不达标的人才（含校内已有人员），“办法”特留一条“通道”，即“业绩优秀者，可以适当放宽”。

　　对于高职院校而言，高技能人才在教学实践关键环节能发挥重要作用，因此，该校通过修订《教职员工聘用管理办法》，招聘教职员工原则上须具备硕士研究生及以上学历，但对于“紧缺专业”和“特殊人才”则开启“长明灯”，乃至一人一策。

　　借此，一些优秀技术（能）人才得以投身民办教育事业。技校学历的林怡峰，曾在第45届、第46届世界技能大赛混凝土建筑项目广东选拔赛中连续两次获得第二名，学校将其破格录用，在建筑工程学院担任实训管理员，指导学生从事实践学习。林怡峰不负众望，在2020年第一届全国技能大赛中荣获混凝土建筑项目金牌，他还将进入第46届世界技能大赛国家集训基地，向“世赛”冲刺。王栋入职时为大专学历，自担任实训管理员以来多次指导学生参加全省、全国职业技能大赛，多次荣获一、二、三等奖。

　　接下来，学校还将进一步建立高技能人才引进制度，让“身怀绝技”者来得了，吃得开，干得好。

编辑： 罗予岐

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