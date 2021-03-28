14所高校与企业共同培养跨境电商人才

为补齐广东跨境电商发展的人才短板，广东省跨境电商产教联盟正式揭牌，政府、协会、高校、企业将共同培养跨境电商人才。

跨境电商已成为广东外贸发展的新动能。3月26日至27日，2021国际跨境电商产业博览会（下称“跨博会”）在广州举行，这是今年广东省内首个参展人数过万的大型跨境电商展。为补齐广东跨境电商发展的人才短板，广东省跨境电商产教联盟正式揭牌，政府、协会、高校、企业将共同培养跨境电商人才。

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人才缺口

中国跨境电商人才缺口上百万

“跨境电商已成为我国外贸创新发展、数字化转型升级的新引擎。”据跨博会主办方、广东省跨境电子商务协会会长林保介绍，跨境电商迎来前所未有的发展机遇。2020年，全球电商销售额达39140亿美元，增长率为16.5%，在全球零售业占比16.8%。其中，中国跨境电商贸易额达1.69万亿元人民币，增速强劲。而在全国的版图里，广东的跨境电商发展占据重要位置。目前，广东共有13个跨境电商综合试验区，位居全国首位。

然而，快速发展的背后，广东却面临跨境电商人才缺乏的瓶颈。据业内人士估算，中国有百万家跨境电商企业，人才缺口估计上百万。

据邓顺国介绍，2019年，广东首次设立跨境电商专业，今年将再批准4所高校中设立跨境电商专业，每年将输出1000名左右的毕业生，但是这与广东数十万家跨境电商企业相比，依然僧多粥少。

人才瓶颈问题急需破解。当天，在广东省教育厅指导下，广东省跨境电子商务协会与广东省本科高校电子商务类专业教学指导委员会共同为广东省跨境电商产教联盟揭牌，包括华南师范大学、华南理工大学、华南农业大学、暨南大学、广东工业大学、广州大学、广东财经大学、广东科技学院、广州软件学院、广州科技职业技术大学、广东理工学院、广东南方学院、广州番禺职业技术学院在内的14所高校与行业龙头企业将合力培养跨境电商人才。

行业龙头企业则包括阿里巴巴全球速卖通、亚马逊、eBay、深圳市通拓科技有限公司、深圳市有棵树科技有限公司、广东泰坦智能电器有限公司、广州大洋教育科技股份有限公司等。

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新国货出海

新国货出海成跨境电商发展新方向

“2020年，全世界都在焦急等待中国的集装箱和货轮。”安赐资本合伙人颜伟华在主旨演讲中透露，根据2020年的调查，70％的卖家实现了业绩增长。其中，有23％卖家完成100％以上的增长。另外，六成卖家旺季销量超过2019年。

随着跨境电商企业出现上市的个案，资本也密切关注着。颜伟华介绍，目前包括TIKTOK、小米、阿里、腾讯、红杉、高瓴等产业集团和头部投资机构跑步进场，将促进跨境电商生态进化、产业跃迁。

展望2021年，全球数字化品牌正在强势崛起。与会嘉宾认为，随着疫情下的经济复苏，加上全球电商基础设施完善、全球电商渗透率的提升，跨国运力将依旧紧张，全年增长将趋向理性，跨境电商的风口已来。不过跨境电商流量越来越贵是必然趋势，呈现优胜劣汰的情况，促使企业往产品、品牌、科技创新等领域转变。

“疫情以来，全球跨境电商的市场份额在快速增加，新国货出海是中国跨境电商新商业发展方向之一。”跨境@米show创始人程桂良介绍，中国跨境电商从2003年左右萌芽，至今已经跨越3个阶段，渠道、产品、生态持续迭代，推动中国数字化贸易进程。如今，知名中国品牌借助新制造业基础，结合跨境电商平台以及卖家，形成依托渠道的全球产品品牌，将推动中国制造业全球品牌形象升级和附加值提升。