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中职学校车身修复技能大比拼

2021-03-28 09:35 来源：南方日报 钱文攀 冉小平
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　　3月27日，为期三天的2020-2021年度广东省职业院校技能大赛（中职组）车身修复（涂漆）竞赛在珠海市理工职业技术学校举行。来自全省31所学校共59名选手参加大赛角逐。本次赛项包括损伤部位处理、喷漆和底色漆微调三个子赛项，为中职学校车身涂装（涂漆）专业类学生参加的最高省级赛事。图为选手参加车身修复竞赛。

编辑： 罗予岐

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