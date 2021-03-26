高考模拟志愿填报了，别做这8件事

所谓七分考、三分报。八省联考成绩已经出炉，接下来的模拟志愿填报可谓是考生、家长关注的“重头戏”。

所谓七分考、三分报。八省联考成绩已经出炉，接下来的模拟志愿填报可谓是考生、家长关注的“重头戏”。

这次模拟志愿填报是更接近高考真实场景的一次实战演练，意义尤为重大，让学生明确整个填报流程，利用接下来2个多月的时间，好好做足准备。

广东新高考３月26日起模拟填报志愿，为防止不了解志愿填报的考生和家长出现“踩坑”现象，在上期线上沙龙中高考志愿规划师邱灿彬为大家梳理了八大填报志愿误区，谨防大家因为不了解和误判影响报考。

家长过度掌控

如果父母报的专业孩子不喜欢，甚至一点兴趣都没有，将来孩子上大学会造成一个被动状态。

凭感觉选专业

没有经过专业的职业测评及分析，自我认知不足，最终报读专业与自身兴趣、能力不匹配。

不重视招生章程，只看名称

招生章程主要内容包括：高校全称、地址、层次、办学类型，在有关省（区、市）分专业招生人数及有关说明，专业培养对外语（课程）的要求等，不可轻易忽视。

心比天高，全填报热门专业

热门专业分数高，竞争激烈，如果没有“保底专业”，容易落榜。

照搬往年录取分填志愿

高校的录取分烽线存在波动，有的还有“大小年”现象，要多分析几年的录取情况，还可关注分数线与批次线的差值、分数线对应的考生“位次”等。

抱团报名，跟风填报

家长、考生没有充分了解高校及专业。

没有填写“服从专业调剂”

若考生的排位刚好达到录取学校的最低排位，而填报的专业是热门专业，这是就存在被退档的风险。若被退档，只能参加对应批次的征集补录。那高考志愿填报中，到底要不要“服从调剂”？

不了解投档录取规则

有些学生认为自己对应的志愿表格填满，投档录取时就会自动分配其去录取分数中最高的高校。殊不知最后事与愿违，就是因为不了解广东省考试院投档原则，高校专业分配原则。