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华师汕尾校区等将于今秋招生

2021-03-26 09:02 来源：广州日报 林霞虹
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　　日前，广东省教育厅发布了《关于2021年粤东粤西粤北地区新建迁建高校资金安排方案的公示》，根据公示，2021年拟安排7.73亿元省级财政专项资金支持粤东粤西粤北地区新建迁建高校。绩效目标表显示，将推动包括华南师范大学汕尾校区、广东工业大学揭阳校区、广东海洋大学阳江校区等在内的7所高校（校区）于2021年秋季正式招生。

　　根据该公示，3所省属高校将建设新校区，拟安排2.73亿元建设华南师范大学汕尾校区，拟安排6500万元建设广东海洋大学阳江校区，拟安排1亿元建设广东工业大学揭阳校区。

　　公示还显示，拟安排1.3亿元用于新建广东汕头幼儿师范高等专科学校（筹），拟安排7500万元用于新建广东梅州职业技术学院（筹），拟安排9000万元用于新建广东潮州卫生健康职业学院（筹），拟安排4000万元用于新建广东云浮中医药职业学院（筹）。

　　该公示的绩效目标表显示，这批专项资金将用于补齐粤东粤西粤北地区教育短板，加快粤东粤西粤北地区高等教育改革发展，提高广东省高等教育毛入学率，扩大优质学位供给，优化高等教育布局结构，切实增进民生福祉。推动广东汕头幼儿师范高等专科学校（筹）、广东梅州职业技术学院（筹）、广东潮州卫生健康职业学院（筹）、广东云浮中医药职业学院（筹）、华南师范大学汕尾校区、广东工业大学揭阳校区、广东海洋大学阳江校区等2021年秋季正式招生。

　　今年1月29日，广东省教育厅发布《关于省高等学校设置评议委员会评议结果的公示》，当中透露，经省高等学校设置评议委员会专家考察和评议，拟新设立6所高职院校。除了上述4所高职院校外，还有广州市人民政府申报设立的广州幼儿师范高等专科学校，以及广东贝润教育投资有限公司申报设立的广东肇庆航空职业学院。

　　今年1月举行的2021年全省教育工作会议透露，2021年，广东省将有11所高校（校区）建成招生，其中9所落户粤东西北地区，填补了部分地市没有本科高校或高职院校的空白，实现地级以上市本科高校（校区）、高职院校全覆盖。a

编辑： 罗予岐

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