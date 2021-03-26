增强职教适应性，广东正在发力

新版《目录》紧密契合新技术、新业态、新模式，充分体现了社会发展的未来趋势。

水生态修复技术、智慧水利技术、智能建造技术、无人机测绘技术、工业互联网应用……教育部近日发布的《职业教育专业目录（2021年）》（以下简称《目录》）中，记者看到，《目录》新增的许多专业名字很有吸引力，这对于处于升学阶段的人具有较强指导意义。多所广东职业院校教学、招生负责人表示，新版《目录》紧密契合新技术、新业态、新模式，充分体现了社会发展的未来趋势。

专业调整幅度大

据介绍，新版《目录》按照“十四五”规划和2035年远景目标对职业教育的要求，统一采用专业大类、专业类、专业三级分类，共设置19个专业大类、97个专业类、1349个专业，分别为中职专业358个、高职专科专业744个、高职本科专业247个。其中，中职专业调整幅度为61.1%，高职专科为56.4%，高职本科为260%。

对于符合产业人才需求实际、职业成熟稳定、专业布点较广、就业面向明确、名称科学合理以及特种行业领域专业，新版《目录》予以保留。同时，为适应经济社会发展新变化新增专业，根据产业转型升级更名专业，根据业态或岗位需求变化合并专业，如将农业经济管理、畜牧业经济管理、渔业经济管理合并为现代农业经济管理，会计专业升级为大数据与会计专业，对不符合市场需求的专业予以撤销，如数字广播电视技术。

新进入《目录》的专业值得留意。如集成电路技术、智能环保装备技术、消防救援技术、新能源材料应用技术、稀土材料技术，重点服务制造业强国建设、破解“卡脖子”关键技术等。婴幼儿托育、母婴照护、智慧健康养老服务与管理、直播电商服务、物流设施运行与维护等新增专业回应社会民生关切，加大紧缺领域人才供给，提升人民群众的幸福感和获得感。

此外，航空复合材料成型与加工技术、大数据技术、休闲农业经营与管理、装配式建筑构件智能制造技术、智慧社区管理、党务工作等专业服务于产业链供应链现代化水平提升，新型基础设施建设，数字产业化、乡村振兴战略和国家治理能力提升等，试图补齐人才短板，都颇有新意，成为考生和家长关注的焦点。

一体化设计

有利于学生升学

值得一提的是，新版《目录》首次将职教体系的中职、高职专科和高职本科专业对照设置，标志着我国职教类型中的层次体系已经形成，表明各层次人才培养的标准一致、接口规范。

广东农工商职业技术学院教务处处长高俊文注意到，此前的职业教育专业目录是分别编制的，其中中等职业教育专业目录是2010年修订的，高等职业教育专科专业目录是2015年修订的，高等职业教育本科试点专业是根据试点需要于2019、2020年分别设置，新版《目录》则统一编制、下发，解决了中职、高职专科、高职本科有机衔接的问题，推动各层次技术技能人才培养目标更加明晰，教学内容、评价等相互衔接，帮助构建服务全民终身学习的教育体系，“比如以前学生专升本可选择的职业教育本科专业不多，现在新增了167个，有利于中高本一体化培养”。

“本科专业之间纵向贯通、横向融合，学生成才的渠道更加清晰明了。”广州科技职业技术大学招生办主任姚锦鑫认为，国家教育主管部门进一步加强职业教育教学标准体系建设，落实职业教育专业动态更新要求，全面推动专业升级和数字化改造，对于职业本科的发展有关键性的推进，“现每年都会有更多的高职院校升格，加入到职业本科的行列，所以国家和省教育主管部门都非常重视，对专业的统一和优化，统一采用专业大类、专业类、专业三级分类，让社会增强对职业本科教育和学历的了解和认同，能让职业本科得到更好更快的发展。”

佛山市顺德区中等专业学校校长黄瑞兴表示，将新版《目录》要求与学校“双高计划”建设紧密结合起来，充分运用5G通信、工业互联网、大数据应用等技术切实提升专业实力和人才培养规格，符合智能制造、智能交通、智慧服务等产业的发展要求。

广东学校相应优化

专业目录

作为全国职教高地，广东的学校在专业设置上也有了相应优化。广东省外语艺术职业学院教务处处长梁振辉透露，该校2021年备案的专业中，有11个专业名称发生变化，其中有两个专业合并为一个专业，内涵会有相应调整，原来的语文教育、英语教育、数学教育专业统一增加了“小学”一词，更加明确培养目标与就业面向。

广东水利电力职业技术学院新增了智慧水利技术等专业。广东机电职业技术学院加强与战略新兴产业对接的专业设置，如新增智能网联汽车技术、信息安全与管理等，“这是服务广东推进智能制造、深入落实产教融合、不断提升学校内涵建设的需要，最终是为了向经济和社会发展提供高素质人才，使学生高质量就业、可持续发展。”有关人士表示。

据了解，广东的高校已经向省教育厅上报最新的招生专业和招生计划，并等待批准，为即将到来的春季高考志愿填报做准备，请广大考生密切留意，“当然，我们未来的专业建设还要持续优化，增强适应性和对考生的吸引力。”高俊文说。