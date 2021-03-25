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华商职院林琨智校长谈立德树人：培根十余年初心不改，启智润心未来已来

2021-03-25 21:06 来源：南方网
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　　国无德不兴、人无德不立，立德树人不仅是新时代中国特色社会主义教育的灵魂，也是加快现代化教育建设的精髓。党的十八大报告提出，要“努力办好人民满意的教育”，“推动高等教育内涵式发展”。高校坚持以立德树人为根本，实质上就是解决高等教育“培养什么人、怎样培养人”的根本问题。

　　民办院校一直以来容易被贴上市场化的标签，与之相对的，这类院校如何实现“立德树人”的育人目标，成为社会的普遍关切。广州华商职业学院正是这类院校中的佼佼者，近期我们带着上述问题，采访了该校的常务副校长林琨智。

广州华商职业学院

　　林琨智校长是国家二级教授，目前全面主持华商职院的各项工作。他皮肤略黝黑，有一点东北口音，眼睛炯炯有神，有着他那一辈教育者的精神韵味。接受我们的采访时，他坚持要站在该校印刻着“创百年名校 育华夏英才”的校铭石前，我们猜想，可能是这句校训恰好与立德树人的教育逻辑相合吧。听听他怎么说。

林琨智校长接受记者采访

　　南方网：广州华商职业学院的办学理念是什么？学校是如何践行这一理念的？

　　林琨智：广州华商职业学院2009年建院以来，始终践行华商教育集团确定的“创百年名校，育华夏英才”的办学理念和“学校服务好学生”的管理理念，学校在12年的办学历程中，坚持把办学理念和管理理念作为不懈追求和实践要求，坚持以立德树人为根本、服务发展为宗旨、促进就业为导向，加强校园基础建设、师资队伍建设，注重教学建设与改革，不断完善招生培养就业一体化工作机制，传承“厚德、励志、博学、创新”的校训，立足南粤大地，面向生产、管理、服务一线培养德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才，同时注重“专插本”学生的培养，2020年通过“专插本”考试的学生665人，超过应届毕业生的20%，处于省内同类院校前列，为学生升本深造创造了条件。

　　南方网：广州华商职业学院的办学特色是什么？

　　林琨智：广州华商职业学院经过12年的办学经历形成了三个主要的办学特色：

　　一是校园建设特色：广州华商职业学院地处广州市增城区，占地1200亩，专本同校，与广州华商学院同校区，校园楼宇成群、绿树成荫，红墙中镶嵌白色，鸟语中伴有花香，教学功能齐全，实训条件优越，使学生接受职业技术技能教育的同时，享受到华商学院本科教育氛围的熏陶，丰富了学生的体验，增加了学生的阅历，有利于学生见多识广的收获与成长。

　　二是专业设置特色：学校按照“商科优、工科强，多类专业协调发展”的专业建设思路，围绕区域经济社会发展，专业大类达到12个，专业数达到44个，形成了以财经商贸类专业为主体，信息工程、智能工程、教育艺术、健康医药类专业为四翼的“一体四翼”专业布局，为学生报考提供了丰富的专业资源。

　　三是人才培养特色：学校办学坚持以育人为中心，育人以学生能力培养为中心，构建了以职业能力为主线、注重创新创业培养的“一能双创”人才培养模式，提升了德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才培养质量。办学规模达到13400人。新生报到率86%以上，就业率97%以上，专业对口率80%以上，新生报到率和就业率始终处于省内同类院校前列。近年来学生获得省级及以上技能竞赛奖项450多项，2020年多个专业申请参加16项1+X证书考试的1000余名学生中，通过率达到60%以上，有的专业达到100%，增强了毕业生的就业竞争力。

　　南方网：结合广州华商职业学院本身的情况，谈一谈，您认为育人环境对于学生发展的影响主要表现在哪些方面？

　　林琨智：学校育人环境是教育者思想的反映。育人环境有物资景观的硬环境和人文景观的软环境，看得见显环境和体验到的隐环境，目的是通过环境与学生心灵的“对话”，感染学生思想，启迪学生智慧，陶冶学生情操。学校高度重视环境建设，全力打造优质的校园环境，创建丰富的育人文化。

　　一是宏大壮观、温馨优美的校园能够冲击学生的心灵，拓宽学生的胸怀，扩大学生的格局。二是专本同校、职普交融的校区能够温润学生的心灵，激发学生的求知欲望，树立学生求学的信心。三是校企合作的专业教育能够启发学生的心智，提高学生的知识、能力、素质，使学生成为高素质技术技能人才。四是丰富开放的学生活动能够健全学生的心智，完善学生的人格，使学生德智体美劳得到全面发展，成为中国特色社会主义事业的建设者和接班人。

　　学校通过环境育人，涌现出了一批先进典型，如12级的梁祖铭，13级的林詹滨，15级的李一鸣，16级的薛思敏为代表的毕业生们，有的考入了本科学校，有的考上公务员，有的考上研究生，有的出国留学，有的自主创业取得成功，都有了较好的发展。

学校中央图书馆

　　编后语：

　　教育的高度决定学子的发展，办学的质量影响学子的未来。 办学之处，“创百年名校”的理念定是深思熟虑的初心，12年来，在育人环境上精心构建优质校园文化氛围；在办学特色上积极践行“三足鼎立”教育新模式；在办学理念上致力培养高素质技术技能人才。从商科优到工科强再到多类专业协调发展，从硬环境、软环境的多元搭建，步步凸显的学校在培根铸魂征程中的稳健步伐。未来，华商职院“育华夏英才”的情怀也一定会在华南大地上落地生根，开花结果。

　　回到我们文初的问题，到底华商职院是如何践行立德树人的教育目标，从和林校长的对话中，我们梳理了以下三点：

　　1.单从写在校铭石上的校训来看，一间民办学校把办学理念落在“百年名校”这个层次上，并一直以促进就业为导向，既符合了“立德”的初衷，又找到了职业院校“树人”的基本路径；

　　2.从教育投入的角度看，学校依托民办院校的资金优势，不仅完成了大量的基础建设投入，还主动把学校的学科发展放到了，从商科转到了工科这类需要大量实验室、实训设备的学科上，可谓用心良苦。而学校的高报到率、高就业率等扎实的数据，正好忠实地反映了学校投入取得的成果；

　　3.学校充分利用好专本同校资源共享的优势，以“启智”和“润心”的教育理念，着眼长远，在人文氛围和育人环境打造中下功夫，从而实现“蓬生麻中不扶自直”的效果。

　　所以，从这些实实在在的举措中，我们是否有理由相信华商职院正在用它独有的环境育人的方式，践行着立德树人的教育理念，也就是立“百年名校”之德，树“华夏英才”之人。十二年只是一个开始，我们将继续关注它的成长。

　　【统筹】陈诗洋

　　【记者】唐巧燕 翁子盈

编辑： 罗予岐

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