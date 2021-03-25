2021年广东省普通高考适应性演练模拟填报志愿来了

省招办定于3月26日12:00至29日12:00开展模拟演练网上填报志愿。

为让考生尽早熟悉新高考志愿填报规则，了解志愿填报系统架构，掌握志愿填报流程和方法，省招办定于3月26日12:00至29日12:00开展模拟演练网上填报志愿。

考生无论是否参加了适应性测试，均可自行上网或到中学（报名点），凭本人高考考生号和密码登录广东省教育考试院高考志愿填报系统（https://pg.eeagd.edu.cn/pgzy）填报志愿。

凭报名时绑定的手机号码接收短信验证码，于29日14:00前完成网上志愿确认。

模拟填报志愿如何操作？详细问答，快随小编一起来看！

1.模拟填报志愿步骤是怎样的？

考生在规定时间内，即26日12:00至29日12:00，凭本人高考考生号和密码登录https://pg.eeagd.edu.cn/pgzy，选择院校专业组和专业志愿，确认无误后保存提交。

2.已确认的志愿可否修改？

考生在填报志愿规定时间内最多可以取消志愿确认2次，并以最后一次填报（修改）提交的信息为准。取消志愿确认后须再次进行志愿确认，否则所填报志愿无效。志愿填报时间结束后，不再受理考生补报志愿申请。投档时，以考生最后一次确认并提交的志愿数据为准。

3.忘记登录密码怎么办？

如考生忘记密码，可以通过高考报名系统中已绑定的手机号重置密码。如果考生绑定手机号需修改，可以登录高考报名系统，在考生信息栏目，点击修改注册信息，可以修改已绑定的手机号。志愿填报推荐使用谷歌浏览器（chrome）或火狐浏览器进行访问。使用QQ浏览器和360浏览器的，请使用极速模式。系统不支持IE浏览器。

4.模拟计划与今年正式高考计划一致吗？志愿填报参考有哪些？

本次模拟演练招生计划是参照2020年招生计划进行编制的，不是今年正式高考志愿填报计划数，仅用于模拟演练，与正式高考相比不具有可比性，因此不划定各批次各科类分数线，不公布录取结果。演练的目的是让考生尽早熟悉新高考志愿填报规则，了解志愿填报系统架构，掌握志愿填报流程和方法。

考生主要根据自己模拟演练测试成绩排位，结合广东省2021年普通高校志愿填报指南公布的2020年全国在粤招生高校各专业投档录取情况，或通过志愿填报辅助系统查看近三年全国在粤招生高校各专业投档录取情况，选择相应院校专业组进行填报。

5.志愿填报辅助系统是什么？

为帮助考生更加全面了解近年来全国在粤招生高校各专业录取情况，广东省教育考试服务中心开发了志愿填报辅助系统（网址https://pg.eeagd.edu.cn/zyfz，开放时间：26日12:00至29日12:00），辅助系统提供近三年全国在粤招生高校各专业投档录取情况供考生查询。考生凭本人高考考生号和密码登录系统查询。辅助系统免费提供给考生使用，但同一考生号在同一时段只能在一个终端登录，请广大考生妥善保管好考生号及密码，慎防他人盗用。

6.志愿填报要注意哪些方面？

院校专业组是志愿填报的基本单位，每个院校专业组下设6个专业和一个是否服从调剂选项。一所院校可设置一个或多个院校专业组，每个院校专业组内可包含数量不等的专业。每个院校专业组内各专业选科要求必须相同。考生的“1+2”学业水平选择性考试科目须符合报考院校专业组的选考科目要求，方可报考相关志愿。

7.考生的选考科目如何对应高校要求？

一是符合首选科目要求。考生的首选科目须符合高校对首选科目的要求。选考物理的考生只能填报物理科目组合下的院校和专业，选考历史的考生只能填报历史科目组合下的院校和专业。

二是符合再选科目要求。

（1）不提再选科目要求的，符合首选科目要求的考生均可填报；

（2）提出1门再选科目要求的，考生必须选考该科目方可填报，如某校某专业对化学科目提出要求，符合首选科目要求且再选科目选考化学的考生才能填报；

（3）提出2门再选科目要求且均须选考的，考生须同时选考这2门再选科目方可填报，如某校某专业对化学和生物科目提出要求，符合首选科目要求且再选科目同时选考化学和生物科目的考生才能填报；

（4）提出2门再选科目要求且只需选考其中1门的，考生选考该2门科目中的任意1门即可填报，如某校某专业要求考生选考化学或生物科目，符合首选科目要求且只要再选科目中有化学或生物科目的考生即可填报。

8.模拟演练分几个批次？每个批次志愿如何设置？

模拟演练录取批次与夏季高考正式录取的安排相同，分为提前、本科、专科(高职)三个批次。

（一）提前批次

提前批次分为本科提前和专科提前两个部分。

本科提前部分院校志愿设置：空军招飞院校设1个志愿；军检院校（含需政审、面试、体检的军队、武警、公安、司法、消防、民航招飞院校）设10个平行志愿；独立设置本科艺术院校（含参照）及经批准的本科院校艺术专业的“统考+校考”设1个志愿、统考合格设1个志愿、校考设1个志愿；经批准的非军检本科院校的师范、农林、小语种等专业设20个平行志愿；本科层次教师专项计划设10个平行志愿；本科层次卫生专项计划设10个平行志愿；高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队、综合评价等特殊类型招生设1个志愿。

专科提前部分院校志愿设置：专科提前院校设5个平行志愿；专科层次卫生专项计划设10个平行志愿。

（二）本科批次

普通类本科院校（含地方专项计划、少数民族班、各类预科班）设45个平行志愿；艺体类本科院校统考设20个平行志愿；艺术类本科院校“统考+校考”设2个顺序志愿；艺术类本科院校校考设2个顺序志愿。

（三）专科（高职）批次

普通类专科院校设45个平行志愿；艺体类专科院校统考设20个平行志愿；艺术类专科院校校考设2个顺序志愿。

以上各批次各类型院校均实行院校专业组投档录取模式，每个院校专业组包含6个专业志愿和1个是否服从专业调剂选项。

9.哪些批次不能兼报？

高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队、综合评价4类志愿之间不得兼报，考生只能选择其中一类进行填报。同一批次普通类与艺体类不得兼报，考生只能选择其中一类进行填报。

10.考生如何填报专业服从调剂志愿？

各批次每个院校专业组志愿中，均设有1个“是否服从专业调剂”选项。考生如选择服从调剂，则表示愿意无条件服从该院校本批次本专业组的所有专业。但不能调剂到其他专业组，即调剂只能在组内调剂，不能在组间调剂。

来源 | 广东省教育考试院