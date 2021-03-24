“取消‘高优线’，跟我今年高考志愿填报有关系吗？”

新高考志愿填报政策细则陆续公布，我们注意到了今年“分数线”划定有2个变化：

1.取消了一条线：即取消“高分优先投档线”（以下简称“高优线”）；

2.新增了一条线：即新增“特殊类型招生录取控制参考分数线”。

有家长问：“取消和增加之后，我在填志愿要特别注意什么吗？”

广东考试请来了暨南大学研究员，暨南大学艺术学院党总支书记（原暨大招办主任）黄跃雄，独家为大家解答！

了解1个概念：“录取最低分数线”：

每年高考出分后的第二天，省考试院都会公布录取最低分数线，只有达到了这条线的考生，才可以报名这个批次（类别）的志愿。

以下是2020年关于录取最低分数线的通知；也就是说，如果按照今年的政策细则，2021年将会有所调整。

专家提出建议：

1. 取消“高优线”

（1）原来高优线上下区域的部分考生，可以捡漏并冲报。

家长在填高考志愿时，可以对比往年分数线：如果在原来高优线上下的，建议利用分数震荡的机会捡漏，大胆地冲报好学校。

（2）高优线上的高分考生，建议选择服从调剂。

取消高优线，意味着高分考生不像往年还有第二次机会。如果这时候考生不服从调剂，一旦滑档，只有等补录，甚至掉到专科批次。所以无论哪一种方式填报志愿，都建议考生填报服从调。

（3）有些考生会问：“我不知道我是否是高优线上下的考生？”

请各位密切关注广东考试，到时候我们可以给出一条民间的参考值。

2. 新增“特殊类型招生录取控制参考分数线”

（1）考生要在这4类择其一报名。

要注意的是，这条分数线只适用于高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队、综合评价类的考生，考生原则上要先参加这些专项考试并合格，考生还要达到这个线才可以参加后续的录取工作。没有参加这些专项考试或者不在合格名单的考生，无法填报这些类别志愿，所以对他们没有意义。

（2）仔细阅读学校的招生章程判定。

有大学会以这条分数线来划定其特殊专业，例如艺术类专业的分数线，这在其招生章程上会有说明，家长和考生要注意读懂招生章程。

专家说：

1.这两条线的变化，对于这届的考生填志愿时参考往年分数线有一定的参考价值，但由于今年是新高考改革第一年，往年的数据将会有所波动。

2.今年要注意的是：今年影响全局性的是投档单位由院校志愿改为院校专业志愿，对本科线上的考生，都有影响。

首年采用院校专业组，考生如何往年的录取分数线？接下来，广东考试将为你继续讲解。

作者|柯丹洁 唐巧燕

本期专家顾问|黄跃雄