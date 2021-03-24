广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

“取消‘高优线’，跟我今年高考志愿填报有关系吗？”

2021-03-24 08:36 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　新高考志愿填报政策细则陆续公布，我们注意到了今年“分数线”划定有2个变化：

　　1.取消了一条线：即取消“高分优先投档线”（以下简称“高优线”）；

　　2.新增了一条线：即新增“特殊类型招生录取控制参考分数线”。

　　有家长问：“取消和增加之后，我在填志愿要特别注意什么吗？”

　　广东考试请来了暨南大学研究员，暨南大学艺术学院党总支书记（原暨大招办主任）黄跃雄，独家为大家解答！

　　了解1个概念：“录取最低分数线”：

　　每年高考出分后的第二天，省考试院都会公布录取最低分数线，只有达到了这条线的考生，才可以报名这个批次（类别）的志愿。

　　以下是2020年关于录取最低分数线的通知；也就是说，如果按照今年的政策细则，2021年将会有所调整。

　　专家提出建议：

　　1. 取消“高优线”

　　（1）原来高优线上下区域的部分考生，可以捡漏并冲报。

　　家长在填高考志愿时，可以对比往年分数线：如果在原来高优线上下的，建议利用分数震荡的机会捡漏，大胆地冲报好学校。

　　（2）高优线上的高分考生，建议选择服从调剂。

　　取消高优线，意味着高分考生不像往年还有第二次机会。如果这时候考生不服从调剂，一旦滑档，只有等补录，甚至掉到专科批次。所以无论哪一种方式填报志愿，都建议考生填报服从调。

　　（3）有些考生会问：“我不知道我是否是高优线上下的考生？”

　　请各位密切关注广东考试，到时候我们可以给出一条民间的参考值。

　　2. 新增“特殊类型招生录取控制参考分数线”

　　（1）考生要在这4类择其一报名。

　　要注意的是，这条分数线只适用于高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队、综合评价类的考生，考生原则上要先参加这些专项考试并合格，考生还要达到这个线才可以参加后续的录取工作。没有参加这些专项考试或者不在合格名单的考生，无法填报这些类别志愿，所以对他们没有意义。

　　（2）仔细阅读学校的招生章程判定。

　　有大学会以这条分数线来划定其特殊专业，例如艺术类专业的分数线，这在其招生章程上会有说明，家长和考生要注意读懂招生章程。

　　专家说：

　　1.这两条线的变化，对于这届的考生填志愿时参考往年分数线有一定的参考价值，但由于今年是新高考改革第一年，往年的数据将会有所波动。

　　2.今年要注意的是：今年影响全局性的是投档单位由院校志愿改为院校专业志愿，对本科线上的考生，都有影响。

　　首年采用院校专业组，考生如何往年的录取分数线？接下来，广东考试将为你继续讲解。

　　作者|柯丹洁 唐巧燕

　　本期专家顾问|黄跃雄

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第4、5期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235