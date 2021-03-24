“今年采用'院校专业组'投档，往年的录取分数线该如何参考？”

2021年，省招办定于3月26日12:00至29日12:00开展模拟演练网上填报志愿。你准备好了么？

2021年，省招办定于3月26日12:00至29日12:00开展模拟演练网上填报志愿。你准备好了么？

首届新高考家长采用“院校专业组”的录取方式，一所院校将拆分若干个院校专业组，一个院校专业组就是一个独立的志愿，也就是说，一所大学的投档分数线就有几十条。（⭐点击看什么是院校专业组）

有家长提出疑问：“今年以‘院校专业组’为志愿填报单位，各大学往年的录取分数线是否仍有参考价值？”

广东考试请来了有多年高考志愿填报指导经验，暨南大学研究员，暨南大学艺术学院党总支书记（原暨大招办主任）的黄跃雄老师提出几点填报建议，供首届高三家长参考：

把握两种志愿填报思维：

1.以院校为核心的志愿填报思维。

在同一个院校中，可以选择一个或者多个专业组来填报，比较适用“选大学好过选专业”的考生。

2.以专业为核心的志愿填报思维。

对于学习兴趣型的考生，早就立下了专业志愿的这部分人非常实用。考生确定专业后，可以以专业评估结果为主要依据，适当参考学校的综合实力和地理位置依次展开。（⭐点击看如何'查高校哪个专业最强'必备网址!）

举个例子：考生喜欢读临床医学，可以参照下列的全国临床医学专业的第四次学科评估结果依次选择学校。

1 10248 上海交通大学 A+

2 10335 浙江大学 A+

3 10023 北京协和医学院 A

4 10246 复旦大学 A

5 10001 北京大学 A-

6 10025 首都医科大学 A-

7 10487 华中科技大学 A-

8 10533 中南大学 A-

9 10558 中山大学 A-

10 10610 四川大学 A-

温馨提示：

根据多年来的改革经验，改革初期几年，录取数据通常会出现比较大的波动，甚至存在重新洗牌的可能，录取分数线存在冲顶漏底的可能。所以，往年数据有参考价值，但又不能完全按照往年数据：

（1）热门专业将会更热，要谨慎对待。

任何大学都有自己优势的专业，或者热门专业，这些优势和热门专业可能会继续受到考生的追捧，分数线冲破原来的“顶”，形成热者更热的景象。（⭐点击查看'HR告诉你如何挑选专业与就业'!）

（2）冷门专业可能更冷，考生可考虑捡漏。

每间大学也都有弱势的专业，或者冷门专业，这些专业组在没有院校托底（专业裸奔）的新录取方式下，存在漏底的可能，即穿透历史分数底线，创下新低。对考生来说，了解这些可能出现的问题，合理地安排志愿，则存在捡漏的可能。

关于填志愿表，专家有三个建议供参考：

1.冲多一些的方法。

例如今年的45个志愿中，可以以第30个志愿作为中心点，前30个志愿都设计成冲的志愿，每个志愿之间有2-10分的分差。当然，稳妥或者说均衡的志愿仍以志愿的中心即第23个志愿展开，向上向下依次展开，同样志愿间有2-10分左右的分差。

2.保守一点的方法。

保守一点的志愿填报则以第15个志愿为中心点依次展开，保的志愿多一些。

3.建议服从调剂。

由于今年取消了高优线，高分考生如果不服从调剂，不像往年还有第二次机会，一旦滑档只有等补录甚至大专了，所以无论哪一种方式或者思维填报志愿，都建议考生填报服从调剂。原来一直建议考生找专业志愿中，把1-2个志愿设计成冲的专业志愿，3-5设计成的稳的志愿，把6志愿设置成保底的专业和规避不喜欢专业的意见，仍然适用。只不过今年按照院校专业志愿组投档，考生录取专业的不满意率会大大降低。