广州广雅实验9月起民转公，广雅中学本部复办初中

从2021学年开始，办学19年的广州广雅实验学校将从民办学校转办为公办学校，并更名为西关广雅实验学校东风西路校区。另外，广雅中学本部从2021学年起，复办初中。

为进一步规范广州市民办义务教育发展，办好办强公办义务教育，从2021学年开始，办学19年的广州广雅实验学校将从民办学校转办为公办学校，并更名为西关广雅实验学校东风西路校区。另外，广雅中学本部从2021学年起，复办初中。

广雅实验转公，设三年过渡期

广州广雅实验学校是2002年由广东广雅中学工会创办的民办初中学校，位于广州市荔湾区东风西路118号，租用荔湾区教育局物业进行办学。相关负责人表示，广州广雅实验学校转办为公办初中校区，符合国家相关要求，既加大了荔湾区内优质公办初中学位供给，优化了义务教育公民办结构，利于学校的可持续发展，是增强荔湾区人民群众对教育的有效获得感的重要举措。

2021学年开始，广州广雅实验学校停止招生，将原校址转办为区属公办初中，作为西关广雅实验学校（广雅教育集团成员校）东风西路校区，根据办学条件核定其招生人数。广州广雅实验学校转办为西关广雅实验学校东风西路校区后，采用与西关广雅实验学校目前相同的办学机制及管理机制，由荔湾区财政每年全额拨付学校办学经费和教师人员经费，重新核定教师人数，实行聘任制管理，确保目前教师队伍整体稳定。

广州广雅实验学校转办为西关广雅实验学校东风西路校区将设置三年过渡期，期间采用“老人老办法，新人新办法”。现有学生继续在原校址按照原收费标准和教学模式完成学业，广州广雅实验学校所有在籍原民办学生，毕业颁发广州广雅实验学校毕业证书，三年后广州广雅实验学校按程序终止办学。

广雅本部初中今年招4个班

另外，为加大广州市公办初中优质教育资源供给，经广州市教育局批复，广东广雅中学自2021学年起在本部校区（地址：广州市荔湾区广雅路1号）复办公办初中，初始招生规模为初一年级4个班，以后初中每个年级维持4个班的规模，具体办学规模最终以教育行政部门批复为准。

据了解，广东广雅中学为市属公办中学，目前办学层次为普通高中，于2008年被认定为第一批广东省国家级示范性普通高中。广雅中学本部校区复办公办初中后，初中招生工作由属地荔湾区教育局按照国家、省和市义务教育招生政策统一管理。