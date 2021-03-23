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校企联合培养，工学交替，华商职院这两个专业值得关注

2021-03-23 10:04 来源：南方网
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　　校企联合培养模式是一种以培养学生的全面素质、综合能力与就业竞争能力为重点，利用学校与企业两种不同的教育环境和教育资源，采取课堂教学与学生参加实践有机结合的方式，培养适合不同用人单位需要的、具有全面素质与创新能力人才的教育模式。

　　2021年，广州华商职业学院开设校企联合培养专业：工业机器人技术专业（威灵电机订单班）和应用电子技术专业（天马微电子订单班）。

　　学习模式

　　采用工学交替人才培养模式，第一学年在学校学习，第二学年在企业以实践应用为主学习，第三学年第一学期在学校学习、第二学期在企业顶岗实习。

　　学习特色

　　1.双师型教师团队：学校派专业教师进驻企业进行实践锻炼，提升专业服务与教学水平，企业派行业专家进驻学校对学生进行教学和指导实训。

　　2.仿真企业工作场景：校企双方共同建设专业技能实训室，引进最新专业软件和设备，为学生开展专业实训及行业认证实训。

　　3.全真企业师徒培养：为学生提供真实的企业工作和生产环境、进行真实项目教学和师徒培养。学生毕业后基本可以直接从专业岗位相关工作，实现技能与工作岗位的对接。

　　接下来小编带着你了解一下

　　这两个校企联合培养专业吧

　　工业机器人技术专业（威灵电机订单班）

　　专业概况：

　　与中国最大的机电部件产品制造商、大型上市公司、广东威灵电机制造有限公司合作，采用工学交替人才培养模式，由学院教师和广东威灵电机制造有限公司资深工程师进行联合授课，学生在进入实习岗位之前完成理论知识和实践工程知识学习、完成员工素养和企业文化等模拟训练，在到岗前基本具备行业工程师的基本素质。

　　培养目标：

　　掌握工业机器人安装、调试、维护方面的专业知识和操作技能，具备机械结构设计、电气控制、传感技术、自动控制与智能控制等专业技能，面向广东威灵电机制造有限公司等大型智能制造企业、工业机器人厂商、工业机器人系统集成厂商，从事工业机器人系统的模拟、编程、调试、操作、销售，工业机器人应用系统维护、维修与管理，智能制造系统与设备的集成、安装、调试、操作、管理、维护和维修的高素质技术应用型人才。

　　职业面向：

　　1. 就业范围：本专业服务面向广东威灵电机制造有限公司等大型智能制造企业，从事工业机器人系统的模拟、编程、调试、操作、销售，工业机器人应用系统维护、维修与管理，智能制造系统与设备的集成、安装、调试、操作、管理、维护和维修工作。

　　2. 就业岗位：工业机器人系统的模拟、编程、调试和操作助理工程师、工业机器人应用系统维护、维修与管理助理工程师、智能制造系统与设备的集成、安装、调试助理工程师、智能制造系统与设备的操作、管理、维护和维修助理工程师、产品技术支持等。

　　主干课程：

　　学校：电工技术、机械制图及CAD、电机原理、单片机原理与应用、电气控制与PL C应用、液压气动技术、工业机器人操作与编程、工业机器人安装与调试、工业机器人工作站系统集成、机电设备故障诊断与维护、自动生产线的安装与调试。

　　企业：

　　（一）质量管理课程：质量意识、质量工具、标准作业、抽样检验、安全生产。

　　（二）智能制造：安全生产技术、TPM全员生产维护、产品工艺流程、SW作业标准、精益改善与IE方法、自动化设备原理、智能设备使用、设备维护保养。

　　联合培养企业介绍

　　广东威灵电机制造有限公司，成立于1992年，是中国最大的机电部件产品制造商，专业研发生产各类家用电器用AC/DC类电机、中小型工业电机、工缝电机、汽车电机、办公设备电机、微波炉变压器、空调电抗器、罩极电机等机电部件产品，年综合产能微电机类产品19800万台，工业电机720万千瓦。

　　一、就业岗位

　　设备维护、设备改善、生产管理、质量检测、厂务等。

　　二、工作内容

　　1.了解设备功能及该操作岗位所处的生产流程节点；

　　2.定期进行设备保养点检；

　　3.按照工艺卡标准进行该工作岗位的入料生产及出货；

　　4.处理生产过程中的设备异常及产生的不良品；

　　5.按照异常反馈机制及时反馈工作期间的异常；

　　三、薪资待遇

　　1.人身意外保险（商业险）（实习）；转正五险一金；

　　2.体检：公司每年组织员工免费体检一次；

　　3.月薪资：4500-6500元/月；

　　4.住宿免费，餐补。

　　四、公司地址

　　广东省佛山市顺德区兴业路27号

编辑： 罗予岐

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