广东省教育厅：7.73亿，支持这7所高校（校区）建设

今年广东将有11所高校（校区）建成招生，其中9所落户粤东西北地区，实现地级以上市本科高校（校区）、高职院校全覆盖。

20日，广东省教育厅公示了《2021年粤东粤西粤北地区新建迁建高校资金安排方案》，拟安排7.73亿元省级财政专项资金重点支持7所新建迁建高校（校区）建设。

记者梳理发现，获支持高校的名单中出现了3所重点省属大学的新校区，分别是华南师范大学汕尾校区、广东工业大学揭阳校区、广东海洋大学阳江校区。

3所重点省属大学新校区拟获4.38亿元省级财政专项资金的支持，其中华南师范大学汕尾校区2.73亿元，广东工业大学揭阳校区1亿元，广东海洋大学阳江校区0.65亿元。

今年3月5日，省教育厅、揭阳市、广东工业大学三方在省政府签约建设广东工业大学揭阳校区。该校区位于揭阳市粤东新城，规划总占地面积1984亩，分四期规划建设，远期办学规模为在校生20000人，首期规划校园将满足今年秋季招生开学和首期招生规模5000人的办学需要。

另外，4所筹设中的公办高职院校也获得省级财政专项资金支持，分别是广东汕头幼儿师范高等专科学校（筹）1.3亿元，广东梅州职业技术学院（筹）0.75亿元，广东潮州卫生健康职业学院（筹）0.9亿元，广东云浮中医药职业学院（筹）0.4亿元。

在今年1月举行的2021年全省教育工作会议透露，今年广东将有11所高校（校区）建成招生，其中9所落户粤东西北地区，实现地级以上市本科高校（校区）、高职院校全覆盖。