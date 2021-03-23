广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

广东省教育厅：7.73亿，支持这7所高校（校区）建设

2021-03-23 08:25 来源：南方都市报
字号减小 字号增大

　　20日，广东省教育厅公示了《2021年粤东粤西粤北地区新建迁建高校资金安排方案》，拟安排7.73亿元省级财政专项资金重点支持7所新建迁建高校（校区）建设。

　　记者梳理发现，获支持高校的名单中出现了3所重点省属大学的新校区，分别是华南师范大学汕尾校区、广东工业大学揭阳校区、广东海洋大学阳江校区。

　　3所重点省属大学新校区拟获4.38亿元省级财政专项资金的支持，其中华南师范大学汕尾校区2.73亿元，广东工业大学揭阳校区1亿元，广东海洋大学阳江校区0.65亿元。

　　今年3月5日，省教育厅、揭阳市、广东工业大学三方在省政府签约建设广东工业大学揭阳校区。该校区位于揭阳市粤东新城，规划总占地面积1984亩，分四期规划建设，远期办学规模为在校生20000人，首期规划校园将满足今年秋季招生开学和首期招生规模5000人的办学需要。

　　另外，4所筹设中的公办高职院校也获得省级财政专项资金支持，分别是广东汕头幼儿师范高等专科学校（筹）1.3亿元，广东梅州职业技术学院（筹）0.75亿元，广东潮州卫生健康职业学院（筹）0.9亿元，广东云浮中医药职业学院（筹）0.4亿元。

　　在今年1月举行的2021年全省教育工作会议透露，今年广东将有11所高校（校区）建成招生，其中9所落户粤东西北地区，实现地级以上市本科高校（校区）、高职院校全覆盖。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第4、5期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235