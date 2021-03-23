公示！华师汕尾、广海洋阳江校区来了

除已签约建设的广东工业大学揭阳校区，华南师范大学汕尾校区、广东海洋大学阳江校区也将加速落地，更多好大学办在了粤东粤西粤北家门口。

21日，广东省教育厅公示了《2021年粤东粤西粤北地区新建迁建高校资金安排方案》，拟安排7.73亿元省级财政专项资金重点支持7所新建迁建高校（校区）建设。

获支持高校的名单中出现了3所重点省属大学的新校区，分别是华南师范大学汕尾校区、广东工业大学揭阳校区、广东海洋大学阳江校区。

这也意味着，除已签约建设的广东工业大学揭阳校区，华南师范大学汕尾校区、广东海洋大学阳江校区也将加速落地，更多好大学办在了粤东粤西粤北家门口。

4.38亿支持3所省属大学新校区

3所重点省属大学新校区拟获4.38亿元省级财政专项资金的支持，其中华南师范大学汕尾校区2.73亿元，广东工业大学揭阳校区1亿元，广东海洋大学阳江校区0.65亿元。

今年3月5日，省教育厅、揭阳市、广东工业大学三方在省政府签约建设广东工业大学揭阳校区。该校区位于揭阳市粤东新城，规划总占地面积1984亩，分四期规划建设，远期办学规模为在校生20000人，首期规划校园将满足今年秋季招生开学和首期招生规模5000人的办学需要。

广工揭阳校区今年拟开设机械电子工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、电子信息工程、化学工程与工艺、电子商务6个本科专业，力争在未来两三年内设置专业覆盖工学、理学、管理学、文学、艺术学5个学科门类。同时举办研究生教育，开展高层次、复合型产业人才培养。

此次签约还透露，推动汕尾、阳江、揭阳3市本科高校新校区建设，将补齐粤东西北地区高等教育发展短板，实现全省21个地级以上市本科院校全覆盖。记者了解到，华南师范大学汕尾校区、广东海洋大学阳江校区的建设正在紧锣密鼓推进中。

4所筹设公办高职获资金支持

4所筹设中的公办高职院校也获得省级财政专项资金支持，分别是广东汕头幼儿师范高等专科学校（筹）1.3亿元，广东梅州职业技术学院（筹）0.75亿元，广东潮州卫生健康职业学院（筹）0.9亿元，广东云浮中医药职业学院（筹）0.4亿元。

今年1月，省教育厅公布了《关于省高等学校设置评议委员会评议结果的公示》，经省高等学校设置评议委员会专家考察和评议，拟新设立6所高职院校。公示期结束后按程序提请省政府审批后，报教育部备案。

除了上述4所公办高职院校，一同筹设的还有广州市人民政府申报设立的公办高职院校广州幼儿师范高等专科学校，和广东贝润教育投资有限公司申报设立的民办高职院校广东肇庆航空职业学院。

肇庆航空职业学院总投资约20亿元，建成第一年计划招生1000人，3年后在校生规模预计达到6000人以上，重点培养航空类、艺术类、传媒类等专业人才。

今年有11所高校（校区）建成招生

今年1月举行的2021年全省教育工作会议透露，今年广东将有11所高校（校区）建成招生，其中9所落户粤东西北地区，实现地级以上市本科高校（校区）、高职院校全覆盖。

很多人关心:有哪11所高校（校区）建成招生？记者了解到，除了上述9所高校之外，还有汕头大学东校区和广东金融学院清远校区启动招生。

今年11月，亚洲青年运动会将在汕头举办。汕头在东海岸新城建设一批现代化建筑和体育场馆；而在亚洲青年运动会结束后，这些建筑将移交汕头大学，作为新校区设施。

前几天公示的《2021年高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划资金安排方案》中单列了两个新建校区，其中广东金融学院清远校区获安排资金1.7亿元。

广东金融学院清远校区位于清远市清城区东城街道，工程占地面积1385亩，总建筑面积45万平方米，总投资21亿元。该项目预计今年上半年分组团逐步完成，并满足今年9月份开学条件。