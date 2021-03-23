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如何做好生涯规划？广外外校邀请企业进校模拟招聘

2021-03-23 08:25 来源：南方日报 马立敏
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　　“你认为自己应聘外贸业务员有什么优势？”3月20日，广外附设外语学校（下称“广外外校”）举行高中部第二届模拟人才招聘会，家长作为“面试官”来到学校招兵买马，来自高一、高二两个年级约700名学生身着正装、手持简历前来应聘。

　　“本次模拟人才招聘会是学校生涯教育系列活动之一。”广外外校副校长吕晓波说，生涯规划离学生并不遥远，它不仅仅是对行业的认知，也是自我潜能的发现、规划能力的提升。希望本次活动让学生更加了解自己，点燃唤醒学生的成长内驱力，引导学生为“想成为一个什么样的人”而在各方面时刻进行准备和积累。

　　高中生变“博士生”用心求职

　　作为全国第三批启动高考综合改革试点的8个省市之一，广东从2018年秋季入学的高中一年级学生开始实施高考综合改革。“新高考”选科采用“3+1+2”的选科组合方式，志愿填报采用院校专业组的方式，相比于以往只关注分数高低的情况，如今的学生需要提前考虑自己将要选择的高校专业、专业课程、就业方向等内容，特别是各个专业对选考科目的要求。因此，生涯规划显得尤为重要。

　　吕晓波介绍，此次模拟招聘会共有40个公司参加，覆盖科技、医疗、金融、航空、传媒艺术等各行各业，共设置80个岗位，全部为真实岗位需求，设置不超过30%的录取率。学生们“应聘”成功后，将有机会到相应的公司参观体验。

　　为了适应岗位需求，学生们精心准备了简历，根据要求虚构自己的大学院校、专业、实习经历等信息。

　　广外外校高二（1）班学生郭天瑞“应聘”了小鹏汽车科技公司的产品体验专员岗位。他说，准备简历时，他专门上网查询这个岗位所对应的专业要求，将自己模拟为南京大学市场营销专业的毕业生。“我的职业规划方向正是倾向于市场营销，这次模拟招聘会给了我真实的面试体验机会，有助于我了解这个岗位，同时考虑自己适不适合这个岗位。”

　　高二（1）班学生周恩琳以爱丁堡大学博士生的身份面试英语教师岗位。她说，自己的职业规划是做一名教师，在和面试官的沟通中，她更加了解教师行业的人才需求情况、应聘要求情况，也更清楚自己要如何提升个人综合素质以适应岗位要求。

　　现场，航空公司、科技公司等热门企业吸引了不少学生。学生家长、湖南航空股份有限公司“面试官”孔先生说，学生们非常认真地准备这次面试，在简历、仪容仪表、待人接物等各方面给他留下了深刻印象。作为“面试官”，他们将为每位学生单独做一份评价表，希望帮助孩子们认识自己的优势和不足。

　　什么样的“应聘者”可以获得录取机会？孔先生说，除了专业能力，他们还比较看重沟通协调能力、临场应变能力。

　　唤醒学生的成长内驱力

　　“生涯规划是伴随着新高考而出现的热词，但生涯规划对每个人而言，其实一直都存在。只不过是思考得多还是少，做得好或者不好。”吕晓波说，生涯规划简单理解就是“以终为始”，即从未来推演到现在。学生未来要成为一个什么样的人、想进入什么行业、从事什么职业，这种职业的薪资待遇、用人标准、职业成长、工作性质、幸福指数是怎样的，这些都需要学生去了解并提前做好准备，也需要实践体验。

　　吕晓波说，因此，广外外校花了将近3个月的时间准备本次模拟人才招聘会。希望学生们从中感受职场的激烈竞争，从而提高自己的职业素养和职业意识，同时点燃唤醒学生的成长内驱力，激发学生的学习原动力，引导学生思考未来的自己和自己的未来。“只有让学生明白‘我要成为什么样的人、我想从什么职业、我要过什么样的人生’，他们才更能理解自己为什么要努力、应该如何努力，为实现目标而在各方面时刻进行准备和积累。”吕晓波说。

　　据悉，本次活动只是广外外校生涯教育系列活动之一。下学期，除了继续开设家长课程，该校将会开设大学讲堂，邀请大学教授进行专业讲座；开设职业实践体验，带领同学们走进更多的行业中去实地考察和感受；组织大学生牵手活动，让校友们为学弟学妹传经送宝。

编辑： 罗予岐

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