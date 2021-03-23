快来了解~深圳音乐学院计划今年启动首批招生

深圳音乐学院定位为一所国际化、创新型、世界一流的音乐艺术高等院校。它的落成将填补深圳在音乐艺术领域的高等教育空白。

日前，深圳市“新十大文化设施”中标方案出炉，其中，选址龙岗国际大学园片区的深圳音乐学院榜上有名。深圳音乐学院定位为一所国际化、创新型、世界一流的音乐艺术高等院校。它的落成将填补深圳在音乐艺术领域的高等教育空白。据悉，深圳音乐学院项目已于去年完成场地移交，计划今年开始招生。

深圳音乐学院选址深圳国际大学园内龙岗体育中心地块，占地7.38万平方米，紧邻香港中文大学（深圳）校区。根据计划，该项目计划于2021年开始招生，办学初期(到2022年)在校生人数约97人，到2030年全日制在校生总数约1000人。过渡校区选址在原深圳北理莫斯科大学过渡校区，总建筑面积约3.3万平方米。

该学院立足深圳，结合粤港澳大湾区对音乐艺术类高端人才的需求，依托香港中文大学（深圳）的成功经验，借鉴境内外一流院校先进的办学理念，目标将学院建设成为国际化、创新型、世界一流的音乐艺术高等院校，将填补深圳在音乐艺术领域的高等教育空白。

学院专业范围包含广，力求为每一个渴望在艺术方面深造的学生提供合适的方向。其中，本科将开设音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论、舞蹈表演等专业，研究生项目将在上述专业基础上增设音乐科技、艺术管理、音乐治疗和音乐社会学等专业。

深圳音乐学院主要设计内容包括:教学综合楼、实验实习基地、图书馆、剧院（700座）、音乐厅（500座）、观摩排练厅（200座）、体育综合楼、行政办公楼、教师公寓及学生宿舍楼、地下室等。

深圳音乐学院的建成，意味着深圳国际大学园将再添一名“新成员”。深圳音乐学院是龙岗建设深圳特色学院、打造文化艺术教育高地的重要举措，也是完善国际大学园高等教育功能的重要项目。

近年来，龙岗区积极抢抓“粤港澳大湾区”、“深圳建设中国特色社会主义先行示范区”的战略机遇，强力打造深圳教育新高地，全力优化人文艺术氛围，积极推进深圳国际大学园建设发展。

位于大运新城中西部的深圳国际大学园，目前已云集不少世界名校合作办学项目，包括香港中文大学（深圳）、深圳北理莫斯科大学及院士科研中心等。香港中文大学（深圳）医学院、深圳墨尔本生命健康工程学院，以及深圳音乐学院正在加紧筹建之中。