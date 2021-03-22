华附海珠双语学校今年招生

在教育集团化进程中稳扎稳打，宁缺毋滥的广东基础教育“领头羊”华南师大附中，要在海珠开办新分校了!

在教育集团化进程中稳扎稳打，宁缺毋滥的广东基础教育“领头羊”华南师大附中，要在海珠开办新分校了!这一所坐落于海珠区逸景路的九年一贯制寄宿学校，被命名为“华南师范大学附属中学海珠双语学校”，由华附派出领导和教师团队，并聘请中学高级教师、全国首届骨干教师国家级优秀学员，曾获市级特等劳模、十佳青年、十佳教师、学科带头人等称号的袁爱民担任校长。新学校将于今年金秋9月正式开学。秉承名校基因，华附海珠双语学校从筹建开始就受到外界的强烈关注。日前，针对广大家长和学生关注的热点问题，袁爱民校长作出了解答。

问：华南师大附中为什么要在海珠区开办华附海珠双语学校?这对华附及海珠区有何特别意义?

袁爱民：在广东，谈起基础教育名校，“华附”都是一个绕不开的名字，在广东省乃至全国基础教育领域都具有标杆地位。作为一所百年名校，华附总是勇立潮头，改革创新，努力推进“以信息化和特色化提升优质化，以优质化驱动集团化和国际化”的现代化教育之路，为社会提供更多元、更优质的教育资源。同时，作为华附与广州恒鑫教育集团、广东东升实业集团有限公司强强联手打造的一所国际化学校，华附海珠双语学校既是出于华附稳健推进集团化、国际化办学规划的需要，也是华附与优秀民营教育集团合作办学的进一步探索和实践。

华附海珠双语学校是海珠区政府引进的优质基础教育项目。在海珠区的发展规划中，由海珠区东部“广州人工智能与数字经济试验区琶洲核心片区”、中部“中大国际创新生态谷”、西部“海珠新活力文商旅融合圈”组合而成的“一区一谷一圈”发展空间布局，是海珠区未来新的经济增长极和动力源，这一宏大布局也正在吸引越来越多的高端优秀人才的涌入。华附海珠双语学校正位于“中大国际创新生态谷”的核心区域，它将是海珠区第一所省教育厅直属教育品牌合作学校、第一所国际化双语教学的未来学校、第一所基于国家课程的国际化课程体系学校。学校提供的优质学位，将满足本区高端人才对优质教育的切实需求，助推海珠“一区一谷一圈”建设，激发海珠高质量发展的澎湃动力。

问：作为一所以“双语”为特色的学校，华附海珠双语学校将走一条怎样的特色发展之路?

袁爱民：连日来，我们已经接受了许多家长的咨询，他们最关心的就是双语教育。当下，双语教育在国内逐渐成为时代需求。“中文”能让学生保留中国人的传统文化根基，避免失去身份认同;而“英文”能够让学生高效地学习世界的先进理念与文化，突破语言障碍，直入最先进的领域探索。

教育应该是面向世界、面向未来的，我们培养的学生，应该对世界文化有充分理解，具备与世界沟通的能力。因此，我们对“双语”的理解，不仅是上外语课，更重要的是理解国外的文化，懂得跨文化交流的技巧，以及世界各地的风土人情。为此，我们将为学生提供浸润式英语课堂，以达到“双语、双文化”的融会贯通。

我们希望把学生培养成为既有中国精神，又有全球意识的未来精英人才。所以我们一方面要传承中国优秀传统文化，学好国家基础课程;另一方面，开设国际理解课程，从外国语言上、文化上丰富我们的课程体系;同时，在对教育趋势、社会发展、未来人才需求进行深入研究的基础上，我们会设计丰富多彩的课程体系，培养学生们的批判性思维、团结合作的能力、创新创造能力、领导力等等，让他们成为祖国合格的建设者和面向世界的精英公民。

问：华附有什么特殊的基因?有哪些经验和做法将会被借鉴?对海珠双语学校将产生怎样的辐射和影响?

袁爱民：华附在一百多年的办学实践中，积累了厚重的文化和丰富的管理经验，形成了“敢为人先、崇尚一流、追求卓越”的华附精神。作为分校，我们理所应当传承华附的核心办学理念和华附精神，移植华附优质课程体系，并由华附委派优秀管理人才和教师来支持学校的建设和教育教学管理。我们特别邀请了华附现任校长姚训琪和广东实验中学前校长郑炽钦这两位教育名家担任学校名誉校长，并由华附本部派遣了一批资深的特级、高级教师作为华附海珠双语学校骨干，其中就包括华附奥数金牌教练韦吉珠老师、语文正高级教师黄德初老师、体育正高级教师槐咏梅老师和华附国际部资深英语教师Laura博士。

而作为一所以“双语”为特色的华附家庭新成员，我们将在传承的基础上适当创新。华附海珠双语学校采用双语授课，以不超过30人的小班教学，构建由国家基础课程、国际课程、综合素质融合课程三个版块组成的适合学生发展的NIC中西融合课程体系。学生在完成必修的国家课程之外，另外开设国际课程和中西融合综合素质课程：国际课程开设科学、戏剧、艺术体验、体育拓展、STEM等课程，由外籍教师英文授课;中西融合综合素质课程包括各种社团和俱乐部，例如舞蹈、摄影、创意美术、高尔夫、马术、武术、演讲、形体、网球、篮球、足球、国学、传统工艺、书法、合唱、国画、茶道、电影制作、器乐等，由中方或外方教师授课。我们还将利用康乐河这一便利资源，开设皮划艇、龙舟等水上运动项目。这些校本课程倡导根据不同学生的特点因材施教，注重逻辑、思辨等综合能力的培养，注重兴趣的尊重与激发，让每个学生都能在学校找到自己的最近发展区。

华附国际教育出类拔萃，国际部跻身全国前三强;华附学科奥赛全国领先，对学生数理逻辑思维能力的培养经验丰富、特色鲜明;华附奥班、创新班、大先班、海航班等各类特色班各具风采……这些都是华附人在长期的办学实践中蹚出的成功经验，对华附海珠的办学有非常强的指导意义，并且在课程教学上无缝对接。

值得一提的是，华附的一些亮眼“名片”，华附海珠也将一脉相承，例如，将同样开设“华附讲坛”，邀请各领域的名家、大师为学子们带来一场场智慧盛宴;将同样延续华附“学农”社会实践、欧洲文学之旅夏令营等深受学生和家长赞誉的研学旅行活动等。

问：您曾经说过，教育要“看得见人”。华附海珠双语学校将如何践行“看得见人”的教育?

袁爱民：教育的出发点和归宿都是培养人，让他们享受美好的人生。从这个意义来讲，教育教学一切活动，都应该围绕学生终身发展来开展。华附海珠双语学校将秉承华附精神，立足全人教育，同时关注学生个性发展，因材施教，让每一位学生成为“基础扎实、特长明显、素质全面、能力多样、人格健全、适应性强”的卓越人才。

一是“绿色高分数”。所谓绿色，代表着轻松和快乐，不是把学生变成刷题考试机器，而是“老师下海学生上岸”，用高效能的课堂实现低负担的作业，最后造就高分数的考试成绩。二是“全面高素质”。学校开设了非常丰富的校本课程，满足学生面向未来社会的素质需求，以面对未来的挑战。通过国家基础课程、国际拓展课程和校本高阶课程，全面提升学生六大核心素养。对华附海珠双语学校的孩子，我有一个“221”的要求，那就是每个孩子必须要具备两项体育运动特长，其中最少有一项能够伴随他一生去锻炼;每个孩子都要有两项艺术特长，并且有一项要能够去终身享受它;每个孩子还要有一门学科特长，既可以为“绿色高分数”助力，也能给自己带来自信和阳光。三是“儒雅高品位”。学校的教育理念是要“回归教育原点，培养未来精英”，未来要成为社会栋梁，品位的提升不可或缺，学校将通过一系列课程和活动让孩子们提升审美能力，获取较高的个人品位。例如，我们会实施“三名工程”，强调学生读名著、品名曲、赏名画，从小学一年级开始，一个学期读5本名著、品5首名曲、赏5幅名画，这样坚持9年下来，孩子们的艺术素养和品位提升必将让其受益一生，让他们能够优秀做人、成功做事、幸福生活。

问：作为一所学习社区型的未来学校，学校的校园环境方面有何亮点?

袁爱民：华附海珠双语学校坐落于广州市海珠区逸景路，毗邻中山大学、海珠湿地上涌生态科技园，风景优美，交通便利。校园占地100亩，建筑面积约50000平方米。作为一所崭新的“未来学校”，我们引入开放式学习社区的设计理念，以绿色校园、智慧校园、和谐校园建设为基础，在校园设计上反映华附精神与岭南文化的特色元素，采取多维一体融合式布局，功能设计上满足国际化、人文化、开放性、兼容性、多元性原则。学校在符合广东省义务教育标准化学校设置要求基础上，为体育、音乐、艺术、科技等活动提供一流硬件设施：恒温游泳池、标准运动场、STEM创新实验室、AI教室、ESL教学中心、书画苑、奥数园、学习资源中心、非遗体验中心、湿地生态园等多种教学活动场所，还配置多个资源型功能教室，满足学生个性化学习与特长发展的需要。

华附一直坚持推进现代教育技术与教学深度融合，多年来坚持智慧校园建设。作为华附家庭的嫡系学校，华附海珠双语学校在校园信息化建设上也不遗余力地应用最新的科技成果。学校在校园内部深度应用人工智能，以云计算为后台支持、以大数据运行为核心的智慧校园提供高效的教学、管理、生活服务与安全保障。通过充分利用高科技信息通讯技术手段，扩大学校教学和学习的内涵和外延，建立让孩子更加健康的全面成长的体系，为学生提供优质高效的学习体验。在信息化的环境下，我们将尝试开设长短课，让课堂更加高效，更符合教育规律，更有利于孩子们的学习成长。