广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

广东“双高”院校就业实力扫描

2021-03-22 08:56 来源：广州日报
字号减小 字号增大

　　高校毕业生就业工作是教育领域重要的民生工程，也是衡量高校育人成效的一大标准。近日，记者依据广东入选“中国特色高水平学校和专业群建设计划”学校推出的《2020届毕业生就业质量报告》和《高等职业教育质量年度报告》，梳理其2020年的就业数据，发现就业率持续稳定，均高于全国高职院校平均水平。值得一提的是，95后、00后毕业生升学意愿显著增强，这要求各校更努力探索开展本科层次职业教育。

　　初次就业率基本超过95%

　　2020年是极不平凡的一年，面对新的就业形势，各校毕业生的初次就业率(截至2020年9月1日的数据)等主要指标仍然达到了较高水准。尤其是疫情期间，各所学校大力促就业，最终取得了高就业率、高专业对口率，人才能被就业市场接纳，这是衡量学校产教融合成效的标尺之一。

　　其中，深圳职业技术学院 2020届初次就业率为96.56%，理工农医类专业相关度为64.73%，自主创业比例为3.1%。广州番禺职业技术学院初次就业率97.96%，就业率稳中有升，理工农医类专业相关度81.34%，自主创业比例0.76%。

　　广州铁路职业技术学院初次就业率为95.86%，理工农医类毕业生的工作与专业相关度为 93.39%，自主创业比例1.07%。广东科学技术职业学院初次就业率为96.64%，就职岗位与所学专业相关度为77.73%，理工类毕业生的专业相关度达到了88.68%，处于较高水平。

　　截至2020年12月15日，广东水利电力职业技术学院总体就业率为95.42%，专业对口率为 91.08%。建筑电气工程技术、供用电技术、供用电技术(两年制)、建筑装饰工程技术(两年制)等4个专业(含方向)毕业生100%就业，有25个专业(含方向)初次就业率超过95%。

　　广东工贸职业技术学院2020届毕业生就业率持续保持高位，为98.13%，理工农医类毕业生的工作与专业相关度为89.52%。创业率为3.36%，创业率整体呈逐年递增趋势。

　　广东食品药品职业学院初次就业率为91.39%，理工农医类专业相关度为85.54%，比2019年有所提升。

　　广东机电职业技术学院初次就业率98.46%。截至去年12月底，中山火炬职业技术学院2020届毕业生就业率为96.51%，工作与专业相关度为65%。

　　毕业生留在学校所在地

　　工作比例大

　　职业教育的一大特点是深入服务当地经济和社会发展，学校的专业设置都会紧密对接区域重点产业，这导致毕业生留在学校所在地工作的比例大。据悉，广州铁路职业技术学院在广东地区就业的毕业生比例达到86.80%，超过55%选择留在广州。

　　广东工贸职业技术学院留在当地就业的人数占比75.58%。广东水利电力职业学院则有96.89%的 2020届毕业生选择留在广东省就业。珠江三角洲地区依然是毕业生最为集中的就业地区，占81.72%。

　　中山火炬职业技术学院有 98.5%的人在广东就业，毕业生就业量较大的城市为中山(54.8%)、广州(13.9%)、深圳(10.8%)等。广东机电职业技术学院毕业生留在广州、深圳就业占比为60.08%。

　　在就业质量中，毕业生初次就业平均月薪较受关注，但受地域和行业影响较大。在这一数据上，各校表现有差异。例如深圳职业技术学院处于领先位置，为5515元。广州铁路职业技术学院为4772元。广东科学技术职业学院为4521.61元，广东水利电力职业技术学院为4547.62元，土木工程系毕业生平均就业薪酬为5105 元，在全校最高。广东工贸职业技术学院为4746.84元。广东食品药品职业学院为3941.6元，东莞职业技术学院、中山火炬职业技术学院分别为4107元、3972元。

　　就业发展趋势：

　　95后、00后升学意愿

　　显著增强

　　广东水利电力职业技术学院表示，在企业单位就业的毕业生人数比例逐年减少，选择其他就业形式的毕业生人数比例逐年增多。尤其是2020年，选择自主创业、自由职业的毕业生比例迅速增长，可以看出，对于“95后”“00后”为主的毕业生群体，传统的企业全职工作对毕业生的吸引力减弱，毕业生尝试灵活就业为自己寻求更大的自由与更多的可能性。

　　与此同时，与往年相比，2020届毕业生升学率增长较快，原因有两个：第一，由于职业教育升学渠道贯通，高职生升学选择增多，各本科院校也增加了专插本招生名额;第二，不少学生继续参加升学考试获得本科学历，他们迫切希望提升个人知识水平、综合素质与就业竞争力，从而获取更好的就业机会。

　　在升学率方面，广东水利电力职业技术学院达到20.89%。广东工贸职业技术学院为15.64%。广东科学技术职业学院的数据为14.14%。广东食品药品职业学院为10.52%。中山火炬职业技术学院为14.3%。广东机电职业技术学院为11.77%。

　　不少学校预计，参加2021年广东省专升本考试的毕业生比例将进一步提高。同时，这些中国特色高水平高职学校建设单位如何开展本科层次职业教育，将面临更大的挑战。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第4、5期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235