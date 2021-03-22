广东“双高”院校就业实力扫描

高校毕业生就业工作是教育领域重要的民生工程，也是衡量高校育人成效的一大标准。

高校毕业生就业工作是教育领域重要的民生工程，也是衡量高校育人成效的一大标准。近日，记者依据广东入选“中国特色高水平学校和专业群建设计划”学校推出的《2020届毕业生就业质量报告》和《高等职业教育质量年度报告》，梳理其2020年的就业数据，发现就业率持续稳定，均高于全国高职院校平均水平。值得一提的是，95后、00后毕业生升学意愿显著增强，这要求各校更努力探索开展本科层次职业教育。

初次就业率基本超过95%

2020年是极不平凡的一年，面对新的就业形势，各校毕业生的初次就业率(截至2020年9月1日的数据)等主要指标仍然达到了较高水准。尤其是疫情期间，各所学校大力促就业，最终取得了高就业率、高专业对口率，人才能被就业市场接纳，这是衡量学校产教融合成效的标尺之一。

其中，深圳职业技术学院 2020届初次就业率为96.56%，理工农医类专业相关度为64.73%，自主创业比例为3.1%。广州番禺职业技术学院初次就业率97.96%，就业率稳中有升，理工农医类专业相关度81.34%，自主创业比例0.76%。

广州铁路职业技术学院初次就业率为95.86%，理工农医类毕业生的工作与专业相关度为 93.39%，自主创业比例1.07%。广东科学技术职业学院初次就业率为96.64%，就职岗位与所学专业相关度为77.73%，理工类毕业生的专业相关度达到了88.68%，处于较高水平。

截至2020年12月15日，广东水利电力职业技术学院总体就业率为95.42%，专业对口率为 91.08%。建筑电气工程技术、供用电技术、供用电技术(两年制)、建筑装饰工程技术(两年制)等4个专业(含方向)毕业生100%就业，有25个专业(含方向)初次就业率超过95%。

广东工贸职业技术学院2020届毕业生就业率持续保持高位，为98.13%，理工农医类毕业生的工作与专业相关度为89.52%。创业率为3.36%，创业率整体呈逐年递增趋势。

广东食品药品职业学院初次就业率为91.39%，理工农医类专业相关度为85.54%，比2019年有所提升。

广东机电职业技术学院初次就业率98.46%。截至去年12月底，中山火炬职业技术学院2020届毕业生就业率为96.51%，工作与专业相关度为65%。

毕业生留在学校所在地

工作比例大

职业教育的一大特点是深入服务当地经济和社会发展，学校的专业设置都会紧密对接区域重点产业，这导致毕业生留在学校所在地工作的比例大。据悉，广州铁路职业技术学院在广东地区就业的毕业生比例达到86.80%，超过55%选择留在广州。

广东工贸职业技术学院留在当地就业的人数占比75.58%。广东水利电力职业学院则有96.89%的 2020届毕业生选择留在广东省就业。珠江三角洲地区依然是毕业生最为集中的就业地区，占81.72%。

中山火炬职业技术学院有 98.5%的人在广东就业，毕业生就业量较大的城市为中山(54.8%)、广州(13.9%)、深圳(10.8%)等。广东机电职业技术学院毕业生留在广州、深圳就业占比为60.08%。

在就业质量中，毕业生初次就业平均月薪较受关注，但受地域和行业影响较大。在这一数据上，各校表现有差异。例如深圳职业技术学院处于领先位置，为5515元。广州铁路职业技术学院为4772元。广东科学技术职业学院为4521.61元，广东水利电力职业技术学院为4547.62元，土木工程系毕业生平均就业薪酬为5105 元，在全校最高。广东工贸职业技术学院为4746.84元。广东食品药品职业学院为3941.6元，东莞职业技术学院、中山火炬职业技术学院分别为4107元、3972元。

就业发展趋势：

95后、00后升学意愿

显著增强

广东水利电力职业技术学院表示，在企业单位就业的毕业生人数比例逐年减少，选择其他就业形式的毕业生人数比例逐年增多。尤其是2020年，选择自主创业、自由职业的毕业生比例迅速增长，可以看出，对于“95后”“00后”为主的毕业生群体，传统的企业全职工作对毕业生的吸引力减弱，毕业生尝试灵活就业为自己寻求更大的自由与更多的可能性。

与此同时，与往年相比，2020届毕业生升学率增长较快，原因有两个：第一，由于职业教育升学渠道贯通，高职生升学选择增多，各本科院校也增加了专插本招生名额;第二，不少学生继续参加升学考试获得本科学历，他们迫切希望提升个人知识水平、综合素质与就业竞争力，从而获取更好的就业机会。

在升学率方面，广东水利电力职业技术学院达到20.89%。广东工贸职业技术学院为15.64%。广东科学技术职业学院的数据为14.14%。广东食品药品职业学院为10.52%。中山火炬职业技术学院为14.3%。广东机电职业技术学院为11.77%。

不少学校预计，参加2021年广东省专升本考试的毕业生比例将进一步提高。同时，这些中国特色高水平高职学校建设单位如何开展本科层次职业教育，将面临更大的挑战。