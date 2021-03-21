珠海南屏将新增一所公办初中！两所学校学区或被调整

3月15日，珠海市自然资源局发布《关于珠海市香洲区教育局申请办理容国团中学项目<建设项目用地预审与选址意见书>和<建设用地规划许可证>的受理公示》，意味着珠海容国团中学（下称“容国团中学”）建设进入快车道。

3月15日，珠海市自然资源局发布《关于珠海市香洲区教育局申请办理容国团中学项目<建设项目用地预审与选址意见书>和<建设用地规划许可证>的受理公示》，意味着珠海容国团中学（下称“容国团中学”）建设进入快车道。

容国团中学的建设，将填补南屏区域珠海大道以北片区没有公办初中的空白。香洲区教育局负责人在接受南方日报、南方+记者采访时表示，容国团中学计划2023年9月投用，若筹建进度顺利，力争2022年9月投用。

提供1800个公办初中学位

容国团中学为公办初级中学，建设单位为珠海市香洲区教育局，选址拟在沿河南路南侧、环屏路西侧，紧邻香洲区容国团小学，拟用地面积为23732.73平方米（约36亩）。

根据现有计划，容国团中学建设标准为省一级学校，设地下交通分流中心，办学规模为36个教学班，每班按50人标准，共可容纳1800名学生，计划于2023年9月投用，力争能在2022年9月投用。建成投用后，学校每年可为周边提供公办初一学位600个。

南屏区域学区将迎来调整

目前，南屏区域有南屏中学、珠海市第十三中学（下称“珠海十三中”）两所公办初中。容国团中学所在位置现为南屏中学学区范围，珠海大道、南湾南路与前山河围合区域为珠海十三中学区范围。容国团中学投用后，南屏区域学区将迎来调整。

其中，南屏中学现在学区范围内包括的主要住宅区有：南屏镇政府、南屏中学、甄贤小学、广生小学、广昌小学、翡翠山庄、中星广场、珠江南湾、公安宿舍楼、明海雅苑、南景苑、南屏农民第一新村、南屏农民第二新村、十二村、寿芳阁、南苑山庄、教师村、南屏新村、供销宿舍楼、华侨新村、丰盛园、南屏政府家属楼、华电小区、农行宿舍楼、南泰明湾、泰桦广场、南屏科技工业园、蓝溪枫景、安翠园、双城汇、广生村、广昌村、红东村、洪湾村、华发水岸、星河蓝湾等。

珠海十三中学区范围内的主要住宅区有：华发新城（一至六期）、广珠花园、御东领岸、中信红树湾、华策南湾国际花园、公园道、天朗海峰、金沙美地、中新国际花园、北山村、康和花园、秀毓园、东桥新村、丰硕园、华发世纪城等。

为南屏科技生态城建设提供教育配套

根据现有生源情况来看，南屏中学学校积分生生源较多，珠海十三中也有部分积分生生源。南屏区域户籍生学位需求并不强烈。为何此时要启动建设容国团中学？

香洲区教育局解释，目前南屏区域正在推进产城融合，推动南屏科技工业园迭代升级为南屏科技生态城，后期该片区将吸引大量人口，公办学位需求也会大幅增长，现在启动建设容国团中学就是为南屏科技生态城建设提供教育配套设施。

此外，目前南屏区域公办初中户籍生源虽未饱和，但增长速度较快。容国团中学建成投用可逐步缓解该区域公办初中学位压力。

【南方日报记者】冉小平