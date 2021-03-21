广州市教育局：全面排查“密考”线索，严厉打击培训机构与民校合作掐尖

广州市教育局宣传与思想政治教育处处长刘琦宝表示，广州全面排查、密切关注“密考”相关线索，严厉打击校外培训机构与民办学校合作择优选拔新生等做法。

15日，在“3·15”国际消费者权益日“守护安全 畅通消费”专场新闻发布会上，广州市教育局宣传与思想政治教育处处长刘琦宝表示，广州全面排查、密切关注“密考”相关线索，严厉打击校外培训机构与民办学校合作择优选拔新生等做法。

全覆盖摸查统计校外培训机构停课休假时间

紧盯风险点，加强疫情防控。市教育局印发寒假期间校外培训机构疫情防控工作通知，组织召开专题部署会。会同有关职能部门对全市目前已开课的1017所校外培训机构，严格落实“四个一”管理措施，开展一次疫情防控知识培训，开展一次疫情防控应急演练，开展一次重点人员核查，开展一次全方位安全排查。并建立疫情防控“两本台账”。

广州市教育局全覆盖摸查统计校外培训机构停课休假时间，重点关注50人以上活动及全日制校外培训机构疫情防控情况。同时，将校外培训机构列入2021年春季学期疫情防控工作专项督查市级抽查范围，会同市人社、市场监管、民政、科技、公安等部门联合巡查校外培训机构1990间次，统筹各区教育部门累计巡查9万多间次。疫情期间及复课后，广州市校外培训机构未发生聚集性疫情。

校外培训机构严格执行一次性收费不能超过三个月

加强常态化监管，推进长效治理。广州市教育局积极推进校外培训机构联席会议制度和黑白名单制度落地生效，在局官网发布了全市校外培训机构“白名单”。推送《给全体中小学生和家长的一封信》，引导家长正确看待校外教育培训。督促各区全面排查、密切关注“密考”相关线索，每天汇总上报数据，对部分培训机构与个别学校涉嫌违规招生宣传等问题严肃核查，组织约谈8家涉嫌违规培训机构，并将相关线索移交属地教育局进行查处，依法依规关停1家机构。

同时，广州市教育局搭建了广州市民办学校（含校外培训机构）网上年检平台，全面推行校外培训机构网上年检，持续规范校外培训机构的培训内容、师资配备和日常管理。

刘琦宝表示，加强经营风险预判和防范，广州组织对校外培训机构预付式消费情况进行摸查，提醒各区采取风险防范预警措施，预先研判，提早介入。大力推广《教育部校外培训机构培训服务合同（示范文本）》明确各校外培训机构严格执行一次性收费不能超过三个月的要求，不断优化校外培训办学生态。

近年来，针对高冠教育、韦博教育、优胜教育等机构倒闭、涉嫌卷款事件广州市教育局第一时间召开行业协商会议等，及时研判形势，协同做好应急处置工作。

刘琦宝表示，接下来，广州市教育局将联合有关部门继续强化校外培训机构日常监管，巩固治理成果，持续开展规范培训机构办学行为专项行动，严厉打击校外培训机构与民办学校合作择优选拔新生等做法，进一步规范校外培训市场，探索校外培训机构资金监管举措，降低预付费风险。同时，推动制订广州市加强培训机构监督管理工作的规范性文件，全流程加强监管、全方位落实校外培训机构监管举措，努力形成广州校外培训市场良好生态。

【南方+记者】郭苏莹 马艺天