广州两大实验性教育集团签约！合作首办教师高级研修班

3月15日，广州实验教育集团、广州市海珠区第二实验小学教育集团举行教育集团合作签约暨广州市首届积极教育领导力教师高级研修班开班仪式，首期开班培训68名骨干教师，探索教师专业发展新路径。

将开展“浸入式”研训

广州市教育研究院党委书记、院长方晓波说，此次两个教育集团的合作，有两个首创。首先，广州实验教育集团与海珠区第二实验小学教育集团合作成立教育集团+教育集团“二次元”的实验教育联盟，在广州教育系统是首创的新事物。另外，两大实验性教育集团联手举办教师高级研修班，将以“浸入式”研训提升广州教师素质，是广州市教师培养新模式的一次全新探索，极具实验性和先锋性。

据方晓波介绍，本期高研班成员68人，由两个教育集团及全市范围部分骨干教师组成。高研班以培养能听说读写、知行合一的有积极教育领导力的专家型教师为目标，研修行动需要充分发挥教师的主观能动性，以教师行动研究和自主阅读为主，最终从“一次听讲感受分享，一次课程视频，一次家庭教育讲座视频，一次读书心得，一次教育改革行动研究报告”等六个方面进行考核。

破解教师神秘化、客体化、内卷化难题

方晓波指出，目前的教师专业能力提升中有三种现象：一是专业神秘化，将教师专业技能看得过于神秘；二是简单客体化，把老师简单看成需要灌输、植入的客体；三是工作内卷化，未将教学教研融入职业生涯的每一个环节。

华东师范大学教授、海珠区第二实验小学教育集团总校长刘良华指出，一个好的老师，不是只有专业技能，而应是积极的、有德行、有生活情趣、乐观主动的人，有日常生活的智慧，并将之带入师生交流之中。

刘良华和方晓波均提到“德性”在教师专业领域的重要性。他们指出，教师应是有德之人，以身示范；教师专业成长是主体有机生长，不能视为客体输入；日复一日年复一年讲同样的课程，不能内卷化，而应是“教研+生活+职业”，让教学成为创新高效的艺术。

“我们的培养目标并没有强调教育技术的训练，而是希望强化教师作为一个积极教育实践者的精神品质。”刘良华说。

据了解，广州实验教育集团与广州市海珠区第二实验小学教育集团教育联盟正式结成，除教师高研班，两大教育集团将通过共建家长学校、联合教研活动等方式使教育资源实现更多合作与共享，提高教育教学改革的品质。