大手笔！广东23亿支持本科高校“冲补强”

拟安排23.1亿元支持34所公办本科高校切实解决广东高等教育发展不平衡不充分问题，增强高校服务创新驱动发展战略的能力，加快高等教育内涵式发展。

日前，广东省教育厅公示了《2021年高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划资金安排方案》，拟安排23.1亿元支持34所公办本科高校切实解决广东高等教育发展不平衡不充分问题，增强高校服务创新驱动发展战略的能力，加快高等教育内涵式发展。

冲一流

预留3600万奖补新晋高校

2015年，广东率先启动高水平大学、高水平理工科大学建设。三年建设期满后，广东整合“双一流”、高水平大学、高水平理工科大学、省市共建本科高校、特色重点学科建设等项目，形成了“冲一流、补短板、强特色”提升工作计划，即高水平大学建设计划、粤东西北高校振兴计划和特色高校提升计划“三大组团”。

此次公示的高水平大学建设计划中，共有12所本科高校获得资金支持。

“双一流”项目中，中山大学、华南理工大学分别获得20万元和40万元公共服务平台补助资金。因为根据省部共建一流高校协议，2020年“双一流”配套补助已到期，要待新一轮共建协议签订后，再研究安排配套补助资金。

“整体建设高校”项目中，7所高校获得资金支持，分别是暨南大学16895万元，广东工业大学14744万元，华南农业大学15151万元，南方医科大学14253万元，华南师范大学14861万元，广州中医药大学9476万元，深圳大学20万元。

“重点学科建设高校”中，3所高校获得资金支持，分别是广东外语外贸大学5681万元，汕头大学4274万元，广东以色列理工学院800万元。

令人期待的是，今年的“冲一流”组团特别为新晋高校预留奖补资金3600万元。这也意味着，发展速度快、成效好的高水平大学重点学科建设高校，有机会“晋级”整体建设高校；粤东西北高校、特色高校，也有机会“晋级”高水平大学重点学科建设高校。

补短板

4.1亿支持两个粤东西北新建校区

粤东西北高校振兴计划以“补短板”为目标。

粤东西北高校中，共有9所高校获得资金支持。其中，广东海洋大学5443万元，韩山师范学院4844万元，嘉应学院4774万元，广东医科大学5243万元，岭南师范学院4929万元，韶关学院5009万元，惠州学院4814万元，肇庆学院4974万元。

其中，由于省市共建经费已提前拨付，广东石油化工学院获得1563万元支持。

另外，今年的资金安排表中单列了两个粤东西北地区新建校区，其中广东金融学院清远校区获安排资金17000万元，广东医科大学湛江新校区获安排资金24000万元。

强特色

2所高校新进入名单

今年的特色高校提升计划包括13所高校，共安排资金46992万元，比去年的43000万元稍多。

其中，广东财经大学获安排的“冲补强”专项资金最多，达5565万元；其次是广东药科大学，达5551万元；省市共建的五邑大学获安排5034万元紧随其后。名单中还包括广州航海学院2087万元，广东第二师范学院2546万元，广东警官学院2375万元，广东金融学院3352万元，广州体育学院2525万元，星海音乐学院3085万元，广州美术学院4766万元，仲恺农业工程学院4694万元，广东技术师范大学4612万元，广东开放大学800万元。

与去年的资金安排表相比，电子科技大学中山学院退出名单，五邑大学、广东开放大学进入名单。

广东第二师范学院、广东警官学院、广东金融学院、星海音乐学院、仲恺农业工程学院、广东药科大学获安排资金较去年多，而广州航海学院、广州体育学院、广州美术学院、广东技术师范大学、广东财经大学则较去年少。

2021年“冲补强”提升计划经费安排汇总表