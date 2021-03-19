“成人礼”！广州新华学院正式挂牌

将着力打造面向大健康产业的医科方向、人工智能的新工科方向、新时代文化产业传创的新文科方向的学科专业。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/安娜）日前，教育部致函广东省人民政府，同意中山大学新华学院转设为独立设置的本科层次民办普通高等学校，并更名为广州新华学院。3月18日上午，广州新华学院正式举行挂牌仪式，圆满完成办学十五年来的“成人礼”。

2005年，中山大学与出资方广东东宝集团有限公司按新机制新模式申办、经教育部批准成立中山大学新华学院。广州新华学院（原中山大学新华学院）系独立设置的本科层次民办普通高等学校，学校标识码为4144013902。学校举办者为广东东宝集团有限公司，由广东省负责管理，办学定位为应用型高等学校，主要培养区域经济社会发展所需要的高素质应用型、技术技能型人才。

挂牌仪式上，广州新华学院董事长刘荣海在致辞中对广东省教育厅、中山大学以及社会各界十五年来对学校发展的关心与支持表示衷心地感谢。他指出，广州新华学院转设为独立的民办高等院校是学校发展、建设的重要历史时刻。学校将以此次“成人礼”为契机，进一步加强党的建设，加大办学投入，不断改善办学条件，提升教师队伍建设水平，加强学校管理机制和内部治理体系建设，培养更多高素质应用型、技术技能型人才，为中华民族伟大复兴提供智力支持和人才保障。

广州新华学院校长王庭槐表示，2021年，学校站在成功转设的新起点上，学校将继续全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，扎实推进“三全育人”“五育并举”，坚持“学术强校、质量立校、特色兴校、开放办校”的办学方略，以“三早”教育理引领人才培养，以“六大人才计划”加强师资队伍建设，对照一流标准，扎实推进一流本科专业、一流课程建设，持续提升人才培养质量。未来，学校将进一步完善现代化大学内部治理结构，注重内涵发展和学校精神文化建设，不断优化学科和专业设置，着力打造面向大健康产业的医科方向、人工智能的新工科方向、新时代文化产业传创的新文科方向的学科专业，努力培养“德才兼备、知行合一”的社会主义建设者和接班人。

广州新华学院党委书记周云在揭牌仪式上宣读了《教育部关于同意中山大学新华学院转设为广州新华学院的函》（教发函〔2021〕22号）。她表示，在我国独立学院转设发展政策的引领和助推下，2020年，我校因应势而为，切实稳步推进各项转设工作，得益于教育部、广东省教育厅的指导和中山大学的大力支持，先后顺利通过省教育厅、教育部的转设评估，于2021年2月2日转设更名为广州新华学院。学校的办学性质由独立学院转设为独立设置的本科层次民办普通高等学校。

会上，广州新华学院副校长、副书记蓝永金宣读广东省科学院、华南师范大学、广东省第二师范学院等单位，以及中山大学党委书记陈春声教授，我国当代行政学奠基人、“中国MPA之父”夏书章教授等领导、学者发来的贺信与贺词。

据悉，广州新华学院（原中山大学新华学院）是中山大学依据教育部教发〔2003〕8号文的精神，与广东东宝集团有限公司按新机制新模式申办，于2005年获教育部批准设立并招生的，一所涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学9大学科门类的多科性全日制普通高等院校。现有广州、东莞2个校区，建有23个二级教学单位，开设51个专业，在校生2.2万余人。