多地公务员省考招录规模压缩 应届生需了解这些

今年的省考招录中，招录政策向应届生倾斜的趋势依然明显。

今年2月以来，全国20余省份陆续公布了2021年度公务员省考的公告，多数省份今年的招录规模较上年度有所压缩。不过，今年的省考招录中，招录政策向应届生倾斜的趋势依然明显。

多地招录人数压缩 20余省份将同日进行笔试

今年公务员省考的招录时间普遍提前，去年年底以来，上海、江苏、山东、北京、浙江等省份就已经启动了2021年度的公务员招录。

从今年2月份开始，已有超过20个省份密集启动省考招录，并将今年公务员招录的笔试时间定在3月27至28日，较往年明显提前。

从招录规模来看，与去年各省份扩招的趋势相比，今年多地省考招录规模出现整体缩减。

例如，去年，内蒙古计划招录公务员共计7270人，较上年度的1471人，扩招幅度接近400%。今年省考，内蒙古拟招录规模达到5310人，较去年度明显回落。

在河南，相较于去年接近一万人的招录规模，今年河南省考拟招录人数下降至7901人，压缩规模超过20%。

今年省考招录，广西计划招录公务员2905人，与上年度的5890人的招录规模相比，缩减了一半。

从各地公布公务员招录计划来看，今年省考招录出现招录规模明显缩减的省份还有山西、湖北、湖南等多省份。

虽然，部分地区招录规模压缩，但是报名热度依然不减。

以河南为例，省考报名截止前，河南此次省考报名过审人数接近50万人，虽然该省拟招录人数较去年减少1936人，但报名人数却比去年增加4万多人，竞争压力进一步加大。

“整体来看，招录人数较稳定的背景下，公务员报考量在逐年增加，考试竞争程度依然不减。”粉笔教育公考专家刘帅分析。

刘帅表示，从目前公布的招生规模上看，2021年不少省份招考计划相比去年有了一定程度的减少，但是，在四川、云南、广东等省份今年都扩大了招录规模，全国范围来看，公务员招录依然保持总体稳定的趋势。

政策向应届生倾斜 部分地区“应届生”定义宽泛

从招录政策上观察，今年各地公务员招录向应届生倾斜的趋势依然明显。

去年11月，教育部曾发布《做好2021届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知》。文件提到，各地教育部门要配合和会同相关部门，推动稳就业政策向高校毕业生重点倾斜，落实好党政机关、事业单位、国有企业等今明两年空缺岗位主要招聘应届高校毕业生等政策。

在2021年度各地的省考招录中，不少地区针对应届生给出政策倾斜。

今年山西全省共计划招录公务员4376名，招录设置1299个应届毕业生招录计划。山西方面还介绍，拟于6月中旬组织面试，7月中旬完成录用审批，与高校毕业生毕业时间相衔接，实现毕业生毕业后即可报到上岗。

江苏在设区市以下机关新增“定向招录2021年普通高校应届毕业生”职位，占全部录用计划的21.1%。

江苏还明确，符合条件的2020年普通高校毕业生、大学生村官等服务基层项目人员、普通高校毕业生退役士兵以及取得国(境)外学位并完成教育部学历认证的留学回国人员，也纳入定向招录范围。

浙江省考计划招考公务员6000名，其中专门设置3204个岗位计划面向高校应届毕业生招录。同时该省明确2019年、2020年普通高校毕业生可报考身份要求为2021年普通高校应届毕业生的职位。

“从目前已公布的省考招录数据来看，虽然不少地区总招录规模较去年缩减，但是，应届生岗位规模依然在增加。”刘帅说。

专家也提醒，今年省考招录中，有部分省份规定“近三年内毕业且无工作”都可报考应届生岗位，对“应届生”的定义更宽松。