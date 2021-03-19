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中山市纪中雅居乐凯茵学校校长王健：让所有民办学生“出圈”

2021-03-19 08:16 来源：南方日报
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　　进教室，连Wi－Fi，学生分小组围坐，用平板上课，这是中山市纪中雅居乐凯茵学校的智慧课堂。家长印象中学生上课不能用电子设备，要一排排面向讲台端坐的场景，在这里被一一打破。

　　在纪雅，学生人手一个平板，学习时几乎不离手。

　　学生是否会借此偷偷上网玩游戏？中山市纪中雅居乐凯茵学校校长王健表示，连上教室WIFI后，学生只能登上学习系统。教师登录账号后，可操作课件、试题，学生一目了然，在线提交作业，高效高质。除此外，学生无法使用平板的其他功能。

　　为方便学生上网查资料，王健提出每天开放网络一小时，让学生劳逸结合，学习有紧有松。曾有老师提出疑问：“开放一小时学生玩游戏怎么办？”

　　王健认为，游戏的本质危害在于沉迷，每天一小时的有限时间，既能有效约束，又能让学习疲惫的孩子们放松身心，锻炼大脑。而实际上，大多学生选择在开放的时间查资料学习。

　　正是这样独具特色的小组式智慧课堂，让这所建立十年的学校，迅速成为中山中考上线率排名前列的名校。2020年的中考，纪雅620余名考生中，310名学生过了中山纪念中学录取分数线，占比约50%。

　　中考体育近乎全员满分

　　2011年，中山纪念中学携手雅居乐集团创办了纪中雅居乐凯茵学校。王健原是纪中三鑫双语学校的教导处主任，被派到纪雅任校长。2011年10月王健到校时，学校所处地块只打了地基，部分教学楼只建了第一层。学校招生点只能设在了附近的售楼处。家长来咨询，王健只能对着沙盘向家长介绍。

　　在这样的情况下，纪雅陆续招生数百人。

　　作为一个新建学校的校长，他开始思考：“我应该如何办好一所高端民办学校？”王健认为首抓学生的学习和生活习惯。“一个优秀的学生不能只是成绩优秀，要培养他的品行、身体素质和生活技能，缺一不可。”

　　走在纪雅的校园里，学生见到王健，总是轻轻鞠一躬，说声“校长好”。作为全日制寄宿学校，在纪雅的宿舍里，每张床铺上的被子都被叠成豆腐块，整整齐齐。

　　从小严抓生活习惯，让学生遵守纪律，是否会影响学生的创新思维？王健认为，孩子生活习惯养成，并不影响创新思维的发展，反而在今后上大学时，能更好地面对独立生活。

　　课间操时间，学生也不跳常见的广播体操。王健了解到，许多学生不认真跳，难以达到锻炼效果。于是，他推行课间跳绳及跑步。初一、初二学生跳绳，一般跳4组，每组（即每分钟）跳200下；初三学生跑1600米。每天下午5点到6点，学生还会进行其他身体素质锻炼。

　　在他的坚持下，进校学生的身体素质不断提升。去年中考体育，全校600余名学生，除2名学生外，其余学生体育分数均为满分。王健还记得，一个初一新生身材高挑，有点胖，第一天入住学校宿舍时，把床板压塌了。就读三年后，他的中考体育满分，身体健壮。学生家长看到王健，直说：“不说成绩，就看这身体素质，就很感激纪雅的培养。”

　　让学生成为“小老师”

　　办学初期，王健一直在思考，怎样的教学方式能培养优秀的学生。赴顺德一所学校走访后，该校的小组学习方法吸引了王健的注意。回来后，他搜索了大量资料，发现小组学习在国外十分普遍。

　　中国人口多，没法像国外一样进行小班教学。一个班级大概有四五十人，教师一对多难免心有余而力不足，王健想试试小组模式。

　　2013年，学校全面实行小组合作学习模式；2017年，在原有的多媒体电教化技术的基础上，全面推广睿易云平台的多技术融合教育教学模式，教育教学成绩提升显著；2018年引进了IS智慧校园；2020年又引进了易教云平台。目前全校使用了睿易或易教云平台进行教学。

　　一个班的学生，分为几个小组，每个小组为一个单位，互相探讨学习。比起教师讲、学生听，这样的方式更能充分调动学生的主动性。每个小组，学生还起了组名，有组歌、口号。课室门口贴有每个小组的成员介绍和小组愿景。“全员上纪中，和校长共进午餐”这一项，被许多小组写在小组目标一栏。

　　分组时，每个小组有优秀学生也有成绩相对较差的学生，充分考虑组内合作。优秀学生可帮助组内差生学习，在帮助同学过程中，优秀学生也能温故知新、夯实基础。这样的方式，也使不少组内学生成为好友。王健笑言，不少小组学生的家庭也逐渐走近，关系融洽。

　　在课室里，教师登录账号后，可通过屏幕上的屏幕广播、教师提问、回答统计、课堂练习、收取作业等多个功能进行教学互动。只要点击屏幕广播，教师课件或其他内容，就可同步传输到学生的平板上，学生在线学习。王健点开手机上的APP，还可以随时查看每个班级上课情况。

　　王健认为，小组合作学习要以学生为主，老师为辅。未来，基于现有的智慧课堂，王健计划开展“深度学习合作”。小组成员要当小老师备课，分工找资料，讨论课堂重点难点。老师通过学生小组的备课，进行二次备课，思考第二天的课程应该如何开展。

　　王健表示，要避免让平板成为第二块小黑板，利用学校现有的科技平台，建构具有纪雅特色的学习场景，打破时空的限制，实现校内到家庭，课上到课下的转变。去年，公办民办摇号后，很多民办学校的优质生源没了保障。但实施了多年的小组式智慧课堂，让王健有信心面对不同成绩层次的生源学生。

　　他说：“摇号使生源均等，不同学习层次的生源，纪雅有信心也有能力，培养‘博学、博思、博爱、博雅’的四博学生。”

编辑： 罗予岐

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