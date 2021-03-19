到底什么是高考综合评价？你会报名吗？

2021年广东省高考综合评价招生考试（以下简称“综合评价”）的相关文件出台了。

上周，2021年广东省高考综合评价招生考试（以下简称“综合评价”）的相关文件出台了。一部分早做功课的家长马上开始行动起来，筹备报名等一系列工作。

然而，其实每年都会有家长后知后觉，遗憾于错过了报名时间。

因为，综合评价需要在高考前进行报名，而且部分院校已经开放了报名通道，所以建议大家提前了解哦~

到底什么是综合评价？为什么综合评价值得大家花心思留意？在之前的广东高考招生咨询会中，南方科技大学招生办公室主管、广东招生组组长侯玉帮做过详细的讲解。

什么是综合评价？

综合评价是属于志愿表上提前批的特殊类型招生院校，也是我们常说的“631”录取模式，按照考生的综评成绩从高到低排名，择优录取。

考生的综合评价成绩=高考成绩*60%+高校组织的测试成绩*30%+高中学业水平合格性考试成绩*10%（北京外国语大学、浙江大学、上海纽约大学、昆山杜克大学按教育部批准的招生录取模式，根据招生章程公布的原则构成考生综合成绩进行录取。）

2021年广东“综评”高校有哪些？

今年在广东进行综评招生的大学共有10所——北京外国语大学、浙江大学、华南理工大学、南方科技大学、西交利物浦大学、北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院、上海纽约大学、昆山杜克大学、香港中文大学（深圳）、深圳北理莫斯科大学。

“综评”帮你逆袭上名校？快听听案例

往年有考生和家长有疑惑，为什么还需要花时间来关注综合评价这一种招生录取模式？有啥好处呢？

南科大从2012年开始就是采用综合评价的招录模式，来看看他们的三个真实的学生案例：

1.2013级南科大有一个山东籍考生，在了解南科大之前只能考上二本分数线，在了解到南科大后，非常喜欢南科大培养理念。经过100多天努力，最后超过一本线110分，考取南科大。

2.综合评价是基于高考，不唯高考。每年都有很多考生高考分低，但是综合分高被录取的，这部分考生中，有些同学在部分学校有特别明显的兴趣爱好和成绩，得到了专业教授的认可，最后录取。2018级深圳高级中学录取的一位女同学，高考成绩一般，特别爱好动物学，目前已经发表sci论文2篇。这个就是综合评价录取的优势所在。

3.2013级录取的一位浙江考生，高考成绩是所有录取学生中最低的。其实这个学生平时成绩非常好，只是高考发挥欠佳。所以入校后成绩一直都是专业第一，毕业前已经收到美国北卡罗来纳大学教堂山分校应用物理科学博士录取通知书，并获得全额奖学金。在南科大读书期间获得国家奖学金，发表三篇SCI论文。综合评价给了他进入名校的机会。

各位家长可以扫描下方二维码回顾《2020年广东高考招生咨询会—综评专场》的全场直播内容。

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