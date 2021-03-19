湛江科技学院团委首次获评“2020年度广东共青团工作先进单位”荣誉称号并接受表彰，成为广东省获表彰先进单位中的唯一民办高校团委。

3月12日，共青团广东省第十四届委员会第五次全体（扩大）会议暨广东共青团党史学习教育动员大会在广州召开。会议总结2020年工作情况，研究部署2021年重点工作以及全省共青团系统党史学习教育暨庆祝中国共产党成立100周年活动安排。省委副书记、深圳市委书记王伟中出席会议并讲话。会议对2020年度全省共青团工作先进单位和获得优秀调研奖单位进行颁奖。湛江科技学院团委首次获评“2020年度广东共青团工作先进单位”荣誉称号并接受表彰，成为广东省获表彰先进单位中的唯一民办高校团委。

校团委书记尤俊杰（左二）代表学校领奖

2020年湛江科技学院团委紧密围绕学校育人中心工作，坚持“服务青年成长成才，服务学校建设发展”的工作方向，不断探索释放民办高等教育在管理机制体制上的活力，助力学校人才培养工作，推进团学改革挺进深水区。其中，该校团委于2020年先后获评“全国暑期‘三下乡’社会实践活动优秀单位”“‘七彩假期’志愿服务项目全国示范单位”“湛江共青团‘命脉工程’优秀团组织”“湛江市最佳志愿服务组织”等荣誉称号；“挑战杯”竞赛成绩取得历史性突破，于省赛中夺得1金5银7铜的好成绩；“团支部活力提升计划”成效明显，在2020年广东“活力在基层”主题团日竞赛活动赛季中，该校参赛项目数在全省高校排名第二，支部参与率在全省高校排名第一，省级“百优”项目获奖总数全省第一，“千入围”项目获奖总数全省第二。

湛江科技学院团委获评“2020年度广东省共青团工作先进单位”

接下来，该校团委将凝聚干劲，砥砺前行，结合学校办学治校方略，围绕培养“作风踏实、基础扎实、能力真实”高素质应用型、技术技能型的人才培养目标，为学校建设区域性、应用型、国际化、具有鲜明经济学、管理学、工学特色的高水平民办本科院校而努力奋斗，团结引领广大团员青年在实现中华民族伟大复兴中国梦前进的新长征路上汇聚磅礴的青春力量。