广东给高校职校派6.95亿“大红包”

职业教育是广东教育的一张靓丽名片。

近日，广东省教育厅公示了2021年省级教育发展专项资金的职业教育“扩容、提质、强服务”和民办教育发展方向的安排方案，分别派出了60000万元和9510万元的“大红包”。 职业教育是广东教育的一张靓丽名片。

早在2019年2月，省政府办公厅下发了《广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划（2019-2021年）》，明确建立健全投入稳定增长机制。2019-2021年，省财政加大投入，按照“突出重点、强化统筹、绩效优先”原则，重点支持省属和经济欠发达地区职业教育“扩容”“提质”。

在公示的安排方案中，国家“双高计划”高职院校收到了省财政支持资金的第一个“大红包”，共5400万元。 其中，高水平学校B档的广东轻工职业技术学院，安排资金3000万元，广州番禺职业技术学院、顺德职业技术学院700万元；高水平专业群B档的广东科学职业技术学院、广东水利电力职业技术学院500万元，广州铁路职业技术学院200万元；高水平专业群C档东莞职业技术学院、中山火炬职业技术学院120万元。

“创新强校工程”奖补资金33865万元，广东水利电力职业技术学院、广东轻工职业技术学院、广东机电职业技术学院3所学校奖补资金排在前三名，分别有1702万、1613万、1602万；省属职业院校集团办学奖补资金5000万元；经济欠发达地市中职学校发展奖补资金14405万元；培英职业技术学校临时校区租金补助400万元。

民办教育也是广东教育的重要力量。

在公示的安排方案中明确2021年省级教育发展专项资金（民办教育发展方向）主要用于支持民办高等教育发展。

此次37所民办高校获得专项资金9510万元的支持，便是采取因素法分配，各民办高校分本科和高职（含本科层次职业学校）两个类别、三个等次，按落实法人财产权、师生权益保障、办学效益、年检整改及社会影响等因素对各学校进行综合打分。

其中，本科高校珠海科技学院、广州城市理工学院、广东白云学院、广东东软学院，以及高职院校广东文理职业学院、广州华立科技职业学院、广东南方职业学院、广州华夏职业学院，8所学校分别收到420万元“大红包”。

本科高校广州新华学院、广州软件学院、广州工商学院、广东培正学院、广州商学院、电子科技大学中山学院，以及高职院校广州城建职业学院、广州康大职业技术学院、广州南洋理工职业学院、潮汕职业技术学院、广东碧桂园职业学院、广东新安职业技术学院12所学校将分别获得300万元支持。你的母校，收到“红包”了吗？

南方日报记者 吴少敏 钟哲