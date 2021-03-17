环境育人，筑梦华商，本周日师兄师姐带你云游校园

3月21日上午10:00，“南方青春高考季—师兄师姐带你探名校”直播活动将带你走进广州华商职业学院。

环境是一种潜在的教育因素，很多时候，环境与人的身心陶冶密不可分，而大学环境不仅决定了学子的学习、生活状态，更影响着他们未来的抉择。你想处于怎样的环境，就去尽力选择这样的环境吧。

目前，学考成绩已经公布，春季高考中如何选学校是许多家长、考生颇为关注的话题。 3月21日，“南方青春高考季—师兄师姐带你探名校”直播活动将带你走进广州华商职业学院 ，云游校园，深度了解、感受学校的“软环境”、“硬环境”、“校园文化环境”、“专本同校的学习环境”、“就业创业环境”等。据了解，广州华商职业学院2020年在升学、就业等方面取得显著的成绩，本周日让我们一起揭开这“神秘面纱”。

直播安排

主题：环境教育·筑梦未来，师兄师姐带你探名校之广州华商职业学院

时间：2021年3月21日上午10:00

直播通道：

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走进华商

广州华商职业学院秉承国家发展职业教育的指导精神，以增强办学特色为重点，以学生成才就业为导向，以强化技能培养为主线，着力打造国内一流高职院校。不断改革教学内容、模式与方法，不断提高人才质量，努力把学校打造成为一流的高职院校。学校依托华商教育集团的实力，凭着优异的教育学教资源，以“培养技术技能型人才”为目标，以“特色化教学”为培养模式，培养出一届又一届优秀毕业生。学校的办学业绩和培养质量，受到社会各界好评和认可，荣获“广东当代优秀民办学校奖”，被中国教育家协会评为“最具影响力民办高等院校”。

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