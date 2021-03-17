31封来自云南鲁史中学的手写信引发关于梦想的思考。

南方网讯 你有梦想吗？你实现了你年轻时候的梦想了吗？其实，你相信梦想这回事儿吗？你能想象你的下一代可能是没有梦想的“工具人”吗？如果连你自己都不相信梦想，你如何让下一代相信梦想呢？下面有一个似乎很遥远，却又正在发生的故事，以及由其引发的关于梦想的思考。

“我有一个支教的梦”

每个对教育事业心生向往的人，一定都有一个支教的梦。

“山实在太高了，路实在太远了，车辆行驶在蜿蜒盘旋的山路上，有时是原始茂密的森林，有时是零星几个村组散落在群山间，有时又是从山麓到山顶都是被人类开辟出来的农田......”

“这些孩子比较害羞，不太愿意表达，非常纯朴，但也能感觉到他们其实都是很活泼的人......”这是中山大学研究生支教队黄晓波老师对鲁史中学的初印象。鲁史中学是中山大学支教的对口中学，也是云南省凤庆县唯一一所山区高中。

“来到这里，我看到了孩子们从眼睛里透露出对大山外面世界的渴望，时不时会收到同学们给我写的便利贴，关心我是否有认真吃饭，逢年过节会送上节日祝福。”黄晓波说道。

“我更愿意把大部分的精力都奉献给这些学生和支教团，和他们聊聊我的大学生活，给他们看看大学的视频和照片，带着他们提高学习成绩，组织他们参加一对一资助、青翼计划等一系列支教活动。”

这让人想起了电影《放牛班的春天》的画面：初到支教学校的马修老师，让一群孩子写下了自己的梦想，他用音乐感化这群孩子，支起了孩子们“远方的梦想”，最后，这群孩子用纸飞机从高墙扔出一只只沉默的纸飞机。

无独有偶，日前中山大学招生办组织的“我要上中大”心愿盒活动（以下简称“心愿盒活动”）中，恰巧如同马修老师收到放牛班纸飞机一样，收到鲁史中学高中生的31封手写信，由黄晓波老师发回中大母校。

这些在这个网络时代难得一见的手写信件，为志愿者的支教梦想“装饰”出一缕不一样的色彩。

31个“被装饰”的梦

“高一下学期注定不平凡，时隔一学期，我再次登上了飞往广东的飞机，而这一次，我去的是我心底最神秘的地方......因为有你，梦想的种子在我心中萌芽。”

“从无形之中使我得到成长，让我从一个无知的自闭少年转变为壮志勃勃的青年。这个过程中有许多许多的事感慨万千。接下来，由我来慢慢讲述这华美的乐章......”

“一任任支教老师的到来与离去，一段段感情与记忆镌刻在心底，一份份温暖藏在心里，或许他们是我人生中的过程，但与他们的往昔却是不逝的桑榆......”

“中大是一个美丽而羞涩的梦，身在井隅，心向星光，梦之所向。”

“很多人也在质疑我，说我是白日做梦，但我也始终没有放弃这个梦想，并且我正在为这个梦想而努力......”

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自2014年起，中山大学研究生支教团已组织24人前往鲁史中学支教，此前，也有鲁史镇34位学子和11位教师走出了大山，到广州游学交流，又将交流心得带回鲁史，为双方搭起了“思想的桥梁”，也正是上面这31封手写信缘分的由来。

从手写信的文字中，我们很容易观察到，书写者是认真和用心的，信中蕴含着山村学生思维中独有的质朴清新。此外，我们还看到，“梦想”一词，是出现频率最高的，而且每个人抒发的梦想都十分的“天然”，无一雷同。

更值得一提的是，很多信中，学生似乎在不断寻找更华丽的辞藻来表达自己对于理想大学的亲近和向往，尽管这些用词略显稚嫩，但却表达出一种莫名的力量——如同生长。

我们不禁有所思考：人生梦想到底是不是应该人为“编织”，或被刻板的赋予，似乎更应该是被某种东西滋润生长出来，然后在不改变原有生命力和生长方向的情况下，天然去“装饰”？

此时此刻来不及细想，云南鲁史中学的孩子，已经把中山大学当成了自己的母校，这与他们高考能考多少分、将来是否真正被录取无关。

山村学生的梦想和他们的未来，正在被理想的大学来“装饰”，愈发明亮缤纷。

“年轻人，不讲武德？”

有很多网络声音这么评价00后：网络价值观出乎意料，以自我为中心，与生俱的孤独感，不能吃苦，梦想缺失......

此前，我们对读者群中近万名高中生家庭作了调查：仅有18%的家长认为“孩子有梦想，且作为父母都很支持”；21%的家长认为“孩子的梦想不切合实际”，近60%的家长认为，孩子似乎对今后的人生缺乏想象和规划。

然而，据负责筹备心愿盒活动的中山大学招生办负责人介绍，短短一个多月的时间，活动已经收到来自全国31个省市自治区的电子问卷、微信留言和手写信共计1000多条。这些消息内容大都饱含热情和对未来的憧憬，“成为中大人，为国家太空探索出力”“投身中国芯片自主研发团队，让中国‘芯’走向世界”“读历史探索中华五千年灿烂文明”“国父建校育栋梁，白衣护国悬壶光”……高中生们的梦想，充满家国情怀。

上面所说的31封手写信仅仅只是这次活动的一个“缩影”。这似乎又与我们对00后的一系列预设相互矛盾起来。

我们跟心愿盒活动的负责老师就这个疑问作了沟通，他们也表示，少年们对中大的了解、对学术的思考和报国热情，让人惊喜、感动。

我们聊起了活动主办的初衷，试图寻找其中的原因：

“在高考分数之外，我们希望看到高中生的志向和梦想，并和他们展开对话。我们想要听听他们内心的世界，并向他们传递'学在中大，追求卓越'的理念。只要是愿意“立大志、做大事”的孩子，我们就愿意作为中大人给他们送去鼓励和祝福。”

因此，招生办联合学校各学院教授，为高中生解开专业的奥秘，给同学们支招，分享自己治学研究的经历。教授们会送上他们最珍藏的书籍，师兄师姐会给他们回手写信寄给他们，有的还专门拍了祝福视频，送出高考学习锦囊。

“我们希望能借助这个活动，搭建起中大教授、大学生、中学生之间的互动平台，让他们有一个平等对话的空间，激励他们的梦想，传递我们的温暖。”

从中，我们似乎看到了些许端倪，社会对于年轻一代可能存在着偏见和误解：年轻人，并不是“梦想缺失”，而是缺乏理解和更恰当的对待！

中大的这次活动，“仅仅”是为年轻人提供了“认真倾听”和“平等对话”的机会，就取得了令人欣慰的效果。

使我们感叹，好的教育提供者，应该以谦逊敬畏的态度，用理解和尊重的教育方法，不断“装饰”年轻人的梦想，最终不仅激发出参与者的热情，还让社会重拾了对年轻一代的信心。

谁来“装饰”她的梦

随着我国教育体制改革的不断深化，重培养，重志向，重基础的“强基计划”招生考试模式已在2020年首次推出，中山大学提出将选拔一批有志向、有兴趣、有天赋的青年学生，以“德才兼备、领袖气质、家国情怀”为成才目标进行专门培养，为国家重大战略领域输送后备人才。

如果说，“启智润心”是教育扶贫的梦想，那“培根铸魂”一定就是强基计划的梦想。这其中涉及的“培、铸、启、润”的手段，全部都拥有一个符合教育深层逻辑的特性，就是尊重被教育者自身的属性和生长规律。就如同扶贫工作首重扶志，就是要立志而不夺人之志，“装饰”而不是“编织”。

所以，教育，从来都不是装满一桶水，而是点燃一把火。作为教育者，恰恰应该饱含敬畏，以“春风化雨”的态度，用爱和尊重来引导和激发人的梦想。

如果“装饰”一词确能说明一些问题，我们回过头看，到底是谁在装饰这些梦想？

支教者的梦，由帮扶对象的成长成才来装饰；山村学生的梦想，由理想的学校来装饰；年轻一代的梦想，用尊重和理解的态度来装饰；学校育人的梦想，由立德树人的目标来装饰；教育点石成金的梦想，正在由优秀的教育工作者用符合教育规律的理念手段来装饰。

【编后语】

百年大计，教育为本，教育是国之大计、党之大计。从支教扶贫，到强基计划，从我国教育体制改革的不断深化，到教育服务经济社会发展全局的根本使命，都是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要部分。

我们反复提及“装饰”一词，其实是根据教育的规律特性，强调优秀的教育者敬畏和不争的精神。正如同毛泽东主席在《咏梅》里面提到的：俏也不争春，只把春来报，待到山花烂漫时，她在丛中笑。中国梦，我们共同来“装饰”！

【统筹】陈诗洋

【记者】柯丹洁

【出品】南方青春高考季