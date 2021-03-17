课后服务“两条腿走路”为家长解忧

新政策的出台，意味着惠州将通过校内校外“两条腿走路”的方式探索中小学生课后服务，为学生家长解忧。

孩子放学早，家长下班晚，这样的尴尬让不少家长犯了难——请假不现实、放托管机构顾虑多。据统计，惠州市校外午托机构近2000家，主要分布在各中小学周边，质量良莠不齐。由于国家、省还没有相应统一的管理办法，行业监管主体单位不明确，存在一定的监管空白，家长一直期盼加强行业监管，同时对开展校内午托的呼声也很高。

为了解决这一群众关心、反映突出的问题，在惠州市委、市政府的领导下，市教育局统筹牵头制定了《惠州市校外托管机构服务和监管工作指南（试行）》（下称《指南》），并于近日正式印发。新政策的出台，意味着惠州将通过校内校外“两条腿走路”的方式探索中小学生课后服务，为学生家长解忧。

多方联动

将对托管机构开展陪餐检查

检查消防设施、检查防疫台账、检查厨房食用油等、提出整改意见……3月10日，惠州市富民小学联动江北街道、江北派出所、江北街道办事处安监所、综治办等多家单位，对学校周边的午托机构进行了安全专项检查。这是《指南》印发后，惠州市富民小学联动政府部门开展的首次现场检查。

“我们共同的出发点都是为了孩子，学校通过与执法部门联动，检查更有力度，也更有成效。”惠州市富民小学副校长黄小嘉表示，通过这次检查，联合检查组对不符合相关要求的校外午托机构提出了意见和建议，并敦促其限期整改。

对比以往出台校外托管机构管理要求，《指南》加强了学校对校外托管机构的监督。例如，学校要将其纳入校园及周边综治管理，每学期开学初摸排，掌握校园周边校外托管机构服务管理情况，做好信息登记。这学期开学后，惠州市富民小学对学校周边的托管机构进行了排查。统计显示，目前学校周边持证运营的托管机构共有13家。

黄小嘉介绍，惠州市富民小学目前共有1996名学生，据不完全统计，过半的学生家庭有托管需求。由于学校规划建设较早，目前并没有足够的场地开展校内托管服务。“考虑到家长有实际需求，所以学校发挥自身的条件和教育资源的优势，与托管机构开展帮扶。”她表示，学校已和周边的托管机构开展了有针对性的卫生健康培训，并组建托管机构负责人微信群及时发布学校上下学时间，为托管机构设立专门的学生接送通道等。

除了通过学校加强对校外托管机构的监督，《指南》还提出了针对校外托管机构的陪餐监督检查。学校组织值班员在工作日，随机选取校园周边校外托管机构开展陪餐检查，对发现的安全隐患或者其他不利于学生成长问题，及时报告相关部门。对于参加证照不齐、存在安全隐患托管机构的学生要劝返。

同时，还要通过网站、公示栏、家长会等方式向家长公示校园周边校外托管机构信息，引导监护人选择证照齐全、管理规范、服务优质的校外托管机构。引入监督、信息公开的举措，有望倒逼校外午托规范服务。

校外托管机构开展托管服务要具备哪些条件？《指南》提出，应当取得营业执照、消防验收意见书或证明、食品经营许可证（不自行配餐的除外）。同时，校外托管机构应设在建筑物的一至三层（不得设置在地下室或半地下室），周边50米范围内无生产、经营、储存、使用危险物品活动，设计、施工符合国家消防技术标准，场地建筑面积在80平方米以上，人均住宿建筑面积在3.5平方米以上。

这些针对校外托管机构的服务要求和监管指南也得到了托管机构的支持和认可。“对合法运营的托管机构来说，新规是一种正面的引导，同时也是一种鼓励。”惠州市区某托管机构负责人刘琳琳告诉记者，新政策让合法合规的托管机构走在市场前面，也对部分“黑托管”起到了监督震慑的作用。同时她认为，通过与学校的合作，可以提升托管行业的服务品质，让更多学生家长满意。

出时间表

下月起开展校内午托服务

除了加强对校外托管机构的监督，校内课后服务也已提上日程。今年2月，惠州市教育局公布了《关于做好义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》（下称《意见》），明确校内午餐午休实施的时间表：4月1日起，各县（区）按照计划开展校内午餐午休服务工作。

“各校凡是学生有午餐午休需求的，学校要想方设法克服困难，会同家长委员会因地制宜制订校内午餐午休服务实施方案。”《意见》明确提出，校内午餐午休服务由学生家长自愿作出选择，自愿提出申请，不得强制或统一要求。

记者从惠州市教育局了解到，在各县区中，博罗县44所、仲恺6所学校已经试水开展学生午餐午休服务，目前惠城区南坛小学鼎峰分校、德威江誉诚小学等6所学校也为学生家长提供校内托管服务。

惠州市南坛小学鼎峰分校在今年春季学期开启了校内午餐午休服务。校长张月铭介绍，这项服务推出后，很多家长纷纷在网上“抢位”，目前有约400名学生自愿参加，收费是一个学期2316元。

“我们采取和第三方公司合作的模式，公司负责供餐，完善寝室的硬件如空调、床等，学校提供场地、床位，并管理学生。”他说，接下来还会完善学生午休室的配置，让学生睡得安心，家长放心。

在家长关心的收费问题方面，《意见》提到，校内午餐午休在收费上，要坚持校内午餐午休服务公益属性，服务性收费坚持成本补偿和非营利原则，相应费用由学生家庭负担。午餐午休服务方式可以包括学校提供服务、学校与第三方社会机构合作提供服务或第三方机构提供服务等。

同时，《意见》还鼓励和支持中小学教职工在保证按质按量完成正常职责工作任务的前提下，参与校内午餐午休服务管理工作并取得相应的劳务报酬。教职工参与校内午餐午休服务工作取得的收入在学校绩效工资总量外单列管理。

惠州市教育局安保科相关负责人表示，通过加强监管，惠州着力构建多方联动机制，确保托管机构“有人管，服务好，能安全”。同时，惠州将按照“校内校外，双管齐下”的思路，全力解决学生课后午餐午休问题，逐步建立“校内基础保障，校外优质多样”的良好服务环境。

■链接

惠州校外托管机构服务监督亮点

《惠州市校外托管机构服务和监管工作指南（试行）》（下称《指南》）将惠州市辖区内的校外托管机构均纳入服务监管范围。根据《指南》，“校外托管机构”是指在学校以外为中小学生提供上（放）学接送、用餐、休息、看护等服务的机构。

完善综治管理机制。学校将校外托管机构纳入校园及周边综治管理，每学期开学初摸排掌握校园周边校外托管机构服务管理情况。学校加强对校外托管机构的指导，邀请参加学校组织开展的食品安全、消防、治安、卫生、应急等安全会议、培训和演练。

做好托管机构信息登记。校外托管机构应当在每学期开学前一周内填报相关表格，并将营业执照、食品经营许可证（有提供餐饮服务的机构）、消防合格证明、托管学生花名册、托管服务协议等材料汇总送托管学生所在学校。学校应当指定专人负责，逐一建档管理。

推动午托规范服务。学校通过网站、公示栏、家长会等方式向家长公示校园周边校外托管机构信息，引导监护人选择证照齐全、管理规范、服务优质的校外托管机构。

开展陪餐监督检查。学校组织值班员在工作日随机选取校园周边校外托管机构开展陪餐检查，对发现的安全隐患或者其他不利于学生成长问题现场指出，并及时报告相关部门。

督促机构公开信息。托管机构应当在显著位置设立公开公示栏，公示营业执照、食品经营许可、消防合格证明、员工健康证、业务部门监督检查记录等信息。

建立综合评价机制。每学年学校组织家长、社区工作人员、职能部门人员对校园周边的校外托管机构进行综合评价，并将评价结果通过学校网站、公示栏等渠道进行公布。

强化托管行业自律。惠州市教育局推进成立学生托管服务行业协会，发挥行业自律作用，促进学生托管服务行业健康有序发展。

推进校内午餐和午休。要求各学校大力开展校内课后服务，克服困难，因地制宜，为有需要的学生提供早（中）餐和午休服务，下午放学后开展第二课堂、作业辅导等课后服务；校内课后服务的时间要与当地正常下班时间相衔接。

惠州校内午餐午休要求

用餐

1.校内提供午餐以学校食堂自行供餐和选择有合法资质的集体配餐企业配送两种方式为主。

2.学校食堂自行供餐的，必须取得合法的食品经营许可资质，食堂量化等级必须达到B级以上且完成“互联网+明厨亮灶”建设。

3.学校食堂必须严格执行食品安全相关法律法规要求，落实学校食品安全主体责任，按要求配备符合条件的专职食品安全管理员，为学生提供卫生、安全的就餐环境。

4.按要求配备专职或兼职的公共营养专业人员，科学合理制定学生营养食谱，不得制售冷荤类食品、生食类食品、冷加工类糕点，不得加工制作四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆等高风险食品，不得外购外卖、烧腊制品。

5.暂时不能实现食堂自行供餐的学校，可由学校组织、家长参与遴选有资质的配餐企业为学生提供午餐，应优先选择通过HACCP或ISO22000体系认证和已建成“互联网+明厨亮灶”的单位供餐，并建立健全食品安全巡查工作机制，通过“互联网+明厨亮灶”平台检查供餐单位食品安全情况。

6.鼓励临近学校选择共同的供餐企业，以就近建立热链配送，缩短配餐时间，保证饭菜质量。

休息

1.学校要充分利用校内各种场室资源，作为开展午休服务的场地。学校没有专属午休休息室或专属午休休息室不够的，一般安排在教室，或经过改造具备一定条件的图书馆、多功能室、体育馆等场所。

2.所提供的午休场所应当设置在建筑的1至3层（含3层），保证单人单床，1—3年级学生不得睡上铺，学生休息期间应当始终有工作人员看护，女生宿舍不得安排男性工作人员管理，尽可能配备空调。

3.没有宿舍的要尽可能配备可调节、可折叠的具有午休功能的课桌椅，或适合午休的睡袋、睡枕。条件较优越的场所应优先提供给低年级学生使用。

人员配套

1.第三方托管机构人员进校服务的应当无犯罪记录，无吸毒行为，身心健康，没有精神性疾病、癫痫、传染性疾病或其他可能影响未成年人健康与安全的疾病病史，持健康证上岗。

2.有条件的县（区），在新建扩建小学时应当将食堂和午休场所配套设施一并纳入规划。