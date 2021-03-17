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艺术考级改革应该提上日程

2021-03-17 08:43 来源：光明日报
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　　两会期间，曾有委员和代表聚焦音乐美术等科目的社会考级问题，提出了“调整或取消音乐类考级制度”“制止儿童美术考级”等建议。

　　最近几年，音乐美术等艺术考级问题屡屡在两会期间被关注提及。社会艺术考级在中国已经开展近40年，经过发展，目前在中国已形成了音乐考级、美术考级（含书法考级）、舞蹈考级和表演考级等四大类、覆盖70多个专业的庞大业余考级体系。

　　艺术考级的大发展，为中国广大青少年敞开了艺术学习的大门，解决了数量庞大的艺术培训教师的就业问题，在物质文明和精神文明建设中都起到一定的作用。当然，在长期发展过程中，艺术考级存在重技轻艺、重教轻育的导向，对考级评定结果的利用过于功利化……这在一定程度上造成了教与学的扭曲，使艺术教育走向短视与失真。再加上诸多利益的深度勾连以及由此形成的持续“逼迫”，在相当程度上给学习艺术的孩子们带来不小的干扰甚至痛苦，使他们丧失了艺术学习的快乐和享受，让越来越多的考级参与者陷入彷徨无助，致使艺术考级饱受诟病，持续引发争议。

　　对艺术学习而言，考级仍然是一个比较有效的自我学习、约束、激励、肯定的学习方式，其“教会、勤练、有演有展”的教学路径，能够为青少年提供继续学习的目标、动力和手段，培养良好的学习态度及习惯，培养聚精会神、持之以恒、自我控制等能力，并增进青少年对人与世界的理解。因此，在艺术学习及其社会考级方面，与其“取消”和“制止”，不如就此整体审视近40年的艺术考级带来的发展效益与社会融入情况，比如，到底是考级本身出了问题，还是考级治理的体制机制出了问题，对于那些亟待破解、纠正和变革之处，应下大气力推进相关工作。

　　2017年《社会艺术水平考级管理办法》再次修订，其在制度设计上出现的非连续性、选择性收缩等问题，应在艺术学习的实践中逐步加以解决和完善。推进艺术考级制度改革，要牢牢抓住艺术考级教学大纲和改革评价体系这个“牛鼻子”，引导行业和家长面向青少年终身学习的成长目标，锚定健康成熟的人格发展。要紧密依靠工作专委会职责，严格规范考级专业设置，精准提升指导教师专业素养和考评教师职业操守。此外，还需全面优化相关监管体系，畅通舆论监督渠道，利用自查报告、行业报告、年度发展报告制度及时回应社会关切。对群众反映强烈的突出问题，对以艺术考级的名义侵害广大青少年群体利益的行为，要紧盯不放，从严治理。唯有坚定改的决心，改到位、改彻底，方能推动艺术考级高质量发展。

　　作者：许洪帅（中国教育科学研究院艺术与国防教育研究室主任）

编辑： 罗予岐

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