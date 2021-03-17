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高考志愿填报，我到底要不要“服从调剂”？

2021-03-17 08:43 来源：南方网
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　　阅读关键词：【填报技巧】【新高考】

　　前两天，广东考试获得了《2021年广东省高校招生考生志愿表》的文档。有家长问：有一栏“是否服从调剂”，是在六个专业调剂里面服从吗？？

　　此前我们已经解释了两个名词：“院校专业组”和“平行志愿”，大家可以重温一下。

　　PS：还没有下载最新高考志愿表的朋友，可以在广东考试公众号，后台回复【志愿表】下载。

　　勾选了“服从调剂”意味着什么？

　　“服从调剂”，指的是“服从专业组内调剂”。

　　专业录取的顺序是这样的：考生达到这个院校专业组的投档线后，学校再去做专业的分配。

　　假设考生填了6个专业，然后勾选了“服从调剂”选项。如果考生没被所填报的6个专业录取，考生又勾选了“服从调剂”，那考生就可以被调剂到在这个院校专业组内还有未完成计划的专业。

　　2个关键点要重点注意：

　　1.调剂专业只能在同一个院校专业组中进行，不会跨其他院校专业组。

　　举个例子：

　　阿广排号进入了一个专注做粤菜的餐厅吃饭，桌子上只能放得下6道菜。那么，阿广就在粤菜餐厅提供的餐单里选择了自己最喜欢的6道菜

　　阿广还说，粤菜里的所有菜我都喜欢，所以如果没有我点的6道菜，其他的菜也可以。

　　这时，如果这6道菜都售罄了，那么就会由厨师做主，在粤菜餐厅的餐单里，选择一个还有存货的菜式里给阿广。

　　也就是说，不会存在你在粤菜餐厅会吃到日料、韩料、湘菜等等的情况。

　　这就是“服从调剂”。

　　2.服从调剂有可能调剂到自己不喜欢的专业，要慎重考虑。

　　不勾选“服从调剂”意味着什么？

　　如果不填，表示考生不愿服从调剂到其它专业，那如果考生达不到这个专业的分数线，或者不符合专业录取条件（身体条件、文化课成绩、单科成绩等要求），考生将很可能会失去录取的机会，退档的可能性将大大增加。

　　（什么是退档？记得赶紧关注“广东考试”哦）

　　【出品】南方青春高考季

编辑： 罗予岐

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