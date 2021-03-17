高考志愿填报，我到底要不要“服从调剂”？

“服从调剂”，指的是“服从专业组内调剂”。

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前两天，广东考试获得了《2021年广东省高校招生考生志愿表》的文档。有家长问：有一栏“是否服从调剂”，是在六个专业调剂里面服从吗？？

此前我们已经解释了两个名词：“院校专业组”和“平行志愿”，大家可以重温一下。

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勾选了“服从调剂”意味着什么？

“服从调剂”，指的是“服从专业组内调剂”。

专业录取的顺序是这样的：考生达到这个院校专业组的投档线后，学校再去做专业的分配。

假设考生填了6个专业，然后勾选了“服从调剂”选项。如果考生没被所填报的6个专业录取，考生又勾选了“服从调剂”，那考生就可以被调剂到在这个院校专业组内还有未完成计划的专业。

2个关键点要重点注意：

1.调剂专业只能在同一个院校专业组中进行，不会跨其他院校专业组。

举个例子：

阿广排号进入了一个专注做粤菜的餐厅吃饭，桌子上只能放得下6道菜。那么，阿广就在粤菜餐厅提供的餐单里选择了自己最喜欢的6道菜

阿广还说，粤菜里的所有菜我都喜欢，所以如果没有我点的6道菜，其他的菜也可以。

这时，如果这6道菜都售罄了，那么就会由厨师做主，在粤菜餐厅的餐单里，选择一个还有存货的菜式里给阿广。

也就是说，不会存在你在粤菜餐厅会吃到日料、韩料、湘菜等等的情况。

这就是“服从调剂”。

2.服从调剂有可能调剂到自己不喜欢的专业，要慎重考虑。

不勾选“服从调剂”意味着什么？

如果不填，表示考生不愿服从调剂到其它专业，那如果考生达不到这个专业的分数线，或者不符合专业录取条件（身体条件、文化课成绩、单科成绩等要求），考生将很可能会失去录取的机会，退档的可能性将大大增加。

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【出品】南方青春高考季