广东国际战略研究院位列全球智库榜单第42位

广东国际战略研究院聚合广外校内外资源，聚焦一带一路、全球经济治理等重大理论与现实问题，夯实学术理论研究，开展决策咨询，致力于构建国际智库网络，国际影响力持续提升。

近日，浙江大学信息资源分析与应用研究中心发布了《全球智库影响力评价报告2020》（以下简称《智库报告》），广东国际战略研究院在全球智库榜单TOP100中排名42，在中国智库榜单TOP100中排名14。在全球智库影响力9个分领域榜单中，4个榜单进入TOP20: 全球政府治理领域智库TOP20排名5，全球综合类智库TOP20排名13，全球国家安全领域智库TOP20与社会政策领域TOP20均排名17。

广东国际战略研究院是广东省委省政府设立在广东外语外贸大学的新型高校智库，是全国外语类院校第一个省部共建协同创新中心、外交部政策研究重点合作单位、教育部战略研究重点基地、中联部“一带一路”智库合作联盟理事单位。连续3年在国家发改委信息中心发布的《“一带一路”大数据报告》年度报告中，位列地方性智库影响力第3位（2016-2018年），入选TTCSP亚洲大国智库百强智库、中国智库索引（CTTI）中国高校百强智库，获首批全国党建工作样板支部、广东省五一劳动奖章、广东省工人先锋号等荣誉。

广东国际战略研究院聚合广外校内外资源，聚焦一带一路、全球经济治理等重大理论与现实问题，夯实学术理论研究，开展决策咨询，致力于构建国际智库网络，国际影响力持续提升。配合国家外交战略，开展民间外交，连续5年举办21世纪海丝国际智库论坛，积极服务国家“一带一路”建设，获国际社会高度关注，每年40余个国家与地区的300余位政要与学者参与，建成了海丝国际学术共同体；与外交部、中联部合作，赴海丝沿线国家开展海外调研与主办会议，做好国际沟通桥梁，讲好中国故事。聚焦全球经济治理、中美贸易摩擦等重大现实问题，开展重大课题攻关研究，获国家社科基金重大项目9项，教育部长江学者创新团队课题1项。发挥国际舆论引导，贡献中国智慧，联合《光明日报》等单位举办国际学术会议，成果受到中央电视台、《人民日报》内参等国境内外媒体广泛报道；在抗击新冠疫情过程中，组织国内外研究员团队，在波兰《论坛报》《人民日报》等国内外主流发表媒体文章20余篇。

据了解，《智库报告》以智库影响力评价为抓手，在对全球著名智库活动进行的数据驱动范式的综合性评价与评级的基础上，深入比较当前全球主流智库评价体系的优劣，通过智库资源、智库影响力、智库公共形象、智库产出四个纬度对智库进行评估，推出3个综合榜单和8个分领域榜单。《智库报告》同时指出，我国智库的整体影响力与国际高端智库相差较大，建议利用互联网时代的媒体资源，将智库最新的研究成果和专家学者的观点广泛传播，积极向国际发声，提升国际形象和影响力。（供稿：杨欣）