惠州近百万中小学生首次全员视力筛查，总体近视率近50%

去年，惠州市成立儿童青少年近视综合防控领导小组后，教育部门率先出招，通过成立惠州市教育系统综合防控儿童青少年近视工作领导小组、设立近视防控工作站等方式，构建起五级防控体系。此外，惠州市教育局面向学校、学生以及家长发布了“近视防控10条”，全方位普及科学的近视防控知识。

中小学生总体近视率接近50%，高中学生总体近视率达80％以上……历时近4个月，惠州市教育局结合学生年度健康体检同步完成了对全市1332所学校、近百万中小学生视力的普查，并于近期公布了相关情况。数据还显示，受疫情影响，2020年惠州个别县区中小学生的近视率比2019年整体上升5—7个百分点。

去年，惠州市成立儿童青少年近视综合防控领导小组后，教育部门率先出招，通过成立惠州市教育系统综合防控儿童青少年近视工作领导小组、设立近视防控工作站等方式，构建起五级防控体系。此外，惠州市教育局面向学校、学生以及家长发布了“近视防控10条”，全方位普及科学的近视防控知识。

大排查

高中生近视率达80％以上

2019年印发实施的《广东省综合防控儿童青少年近视实施方案》提出，到2030年，实现全省儿童青少年新发近视率明显下降，视力健康整体水平显著提升，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60％以下，高中阶段学生近视率下降到70％以下。

为了摸清底数、全面掌握全市儿童青少年近视状况，惠州市教育局自2020年9月开始结合学生年度健康体检同步开展全市中小学生视力大排查。历时近4个月，普查了全市1332所学校（988所小学含教学点、271所初中、42所高中、15所中职学校及部分大专院校和幼儿园），共计971922名学生。

“受新冠肺炎疫情影响，2020年惠州个别县区中小学生近视率比2019年整体上升5—7个百分点，形势不容乐观，防控任务十分艰巨。”惠州市教育局相关负责人表示，这是惠州首次对全体中小学生进行视力大排查。通过这次排查，惠州建立了全市中小学生眼健康视力数据库，实现了“一人一档”。

从数据上看，惠州市中小学生总体近视率接近50%，学生近视从低年级向高年级上升趋势十分明显，高中学生近视率更高达80％以上。“各个阶段的近视率接近国家、省内的平均水平。”该负责人表示，这次排查发现8—12岁这一年龄段的学生近视率上升十分明显，同时乡村孩子的近视率增长较快。

为做好全市儿童青少年近视防控工作，按期完成国家、省下达的工作目标任务，目前，惠州市教育局已成立由教育部门、医疗卫生机构、专家组成的惠州市教育系统综合防控儿童青少年近视工作领导小组，明确了全市儿童青少年近视防控工作目标。

给指引

校长是学校近视防控第一责任人

为让更多人了解科学的近视防控知识，惠州市教育局结合实际情况，组织编写了《近视防控·学校10条》《近视防控·学生10条》《近视防控·家长10条》，在国家、广东省等方案指引的基础上，梳理出在近视防控上切实可行的措施和做法，为不同群体提供指引。

其中，“学校10条”提到，学校方面要加强视力健康管理，校长是学校近视防控的第一责任人，要减轻学生课业负担，强化户外体育锻炼，确保中小学生每天在校1小时以上体育活动。还要加强考试管理，坚决控制义务教育阶段校内统一考试次数，小学一二年级每学期不得超过1次，其他年级每学期不得超过2次。

“家长10条”提到，要树立近视“可防、可控、可矫正、不可治愈”的基本观念，学习并掌握科学防控儿童青少年近视知识。同时，要以身作则、率先垂范，家长不做“手机控”“电视控”，积极了解科学用眼护眼知识，带动和帮助孩子养成良好用眼习惯。此外，要重视孩子早期视力保护，做到早发现早干预，积极引导孩子到户外阳光下进行活动或体育锻炼，“目”浴阳光，使其在家时每天接触户外自然光的时间达60分钟以上。

“家庭和学校是防控儿童青少年近视的两个重要阵地，家长一定要重视孩子的近视预防。”教育部门希望形成家校合力，构建“政府起主导、部门齐配合、专家来指导、学校抓教育、家庭要关注”格局。“接下来我们将压实学校责任，落实近视防控有关工作，开展爱眼护眼宣教，将近视率和体质健康达标率纳入综合素质评价体系。”惠州市教育局相关负责人表示。

■声音

小儿眼科专家陈孝琼：降低近视率需要全社会关注重视

惠州市教育系统综合防控儿童青少年近视工作领导小组办公室成员，副主任医师，中山大学眼视光学硕士、小儿眼科专家陈孝琼介绍，造成近视的原因很多，除有遗传因素外，户外活动时间不足、睡眠时间不达标、持续近距离用眼时间过长、不正确坐姿、不科学使用电子产品等因素均是中小学生近视发生的重要影响因素。

“特别是疫情之后，我们会明显地感受到近视率在上升。”她建议家长一旦发现孩子眼睛出现问题，一定要寻求专业正规的医疗机构进行检查，因为孩子自身眼睛发育问题，可能存在假性近视，这需要到医疗机构进行检查辨别。

“家长要树立科学防控观念，不要被一些虚假宣传蒙骗。”她提到，在惠州的周边城市，比如珠海、深圳等在近视防控方面有不少值得借鉴的做法。她呼吁，降低儿童青少年总体近视率，需要全社会关注和重视，各级政府部门应该在人、财、物各方面予以支持。

南方日报记者 谢志清