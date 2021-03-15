广州中考体育4月12日开考

考试对象为所有符合广州2021年高中阶段学校招生考试报名条件的考生。

3月15日，广州市教育局发布《广州市教育局关于做好2021年初中学业水平考试体育与健康考试工作的通知》（下称《通知》）。根据《通知》，2021年中考体育统一考试4月12日开始，4月30日前完成；缓考时间为5月15日至16日。

考试对象为所有符合广州2021年高中阶段学校招生考试报名条件的考生。

考试项目填报方面，所有参加中考报名的考生须登录“广州市高中阶段学校招考服务平台”（https://zhongkao.gzzk.cn/）填报体育考试项目，特殊考生可根据本人身体状况申请免考、择考、缓考或特殊体育考试。

特殊类考生医务审核方面，考生在中考服务平台提出申请，经学校、区体育考试医务审核组、市体育考试医务审核组按照《广州市初中学业水平考试体育与健康考试特殊考生医务审核指南》审核，符合条件者考试成绩可以按照特殊类考生计分。

各区医务审核在3月26日前完成。各区分别于3月20日前、3月27日前和4月30日前将辖区中考体育考试医务审核组人员名单、医务审核汇总情况、缓考前医务审核汇总情况报送广州市教育局体卫艺处（电子邮箱：gztiweiyi @gz.gov.cn）。

“外地返穗生和往届生”《国家学生体质健康标准》测试成绩如何评定？2021届参考的外地返穗生和往届生《国家学生体质健康标准》测试成绩为11分，只计算八、九年级测试成绩（八、九年级各5分，其中优秀为5分、良好为4分、及格为2分、不及格为1分、未参加测试为0分，最终成绩由八、九年级测试成绩相加后按11分换算）。

《通知》提出，因考前确定为新冠肺炎密切接触者、或诊断为疑似/确诊病例、或诊断为无症状感染者、或从中高风险地区返穗的考生，在规定时间内不能参加体育考试的，可申请缓考，缓考期间仍不能参加体育考试的，可申请免考，此类考生的统一考试成绩按全市普通考生统一考试最终成绩平均分计算，体育素质综合评价按照普通考试的办法执行。

特殊体育考试考场安排方面，视障考生考场设在市启明学校，听障考生考场设在市启聪学校，智力落后、自闭症谱系、脑瘫、肢体障碍类考生考场设在越秀区启智学校。

南方日报记者 马立敏

通讯员 穗教宣