广东26所院校“榜上有名”亮点十足

本次评选中广东共有26所院校“榜上有名”且表现亮眼。各大高校在“创一流”过程中有何法宝？新增的一流本科专业有何特色、亮点？

近日，教育部公布了2020年度国家级和省级一流本科专业建设点名单，共认定了3977个国家级一流本科专业建设点，同时确定了4448个省级一流本科专业建设点。能够入选其中的都是各高校的强势专业、重点发展专业，不仅彰显了高校的专业内涵和建设水平，对社会的专业人才培养和对教育、人才与产业、创新链的有机衔接也有着重要意义。

2019年，教育部启动“双万计划”，拟于2019-2021年建设国家级和省级一流本科专业点各10000个左右，推动高等教育“质量革命”。教育部在2019年公布了首批名单，本次为拟建设的第二批。记者梳理发现，本次评选中广东共有26所院校“榜上有名”且表现亮眼。各大高校在“创一流”过程中有何法宝？新增的一流本科专业有何特色、亮点？

产教融合助建一流专业，跨学科协同育时代新人

据统计，本次名单中，广东工业大学、暨南大学、华南师范大学、广东外语外贸大学、广州大学获批一流专业数量均在20个或以上。总数最多的是广东工业大学，数量达到27个。记者采访获悉，取得如此成绩的背后，是不少高校深化产教融合，推动教育优先发展、人才引领发展、产业创新发展相互贯通、相互协同、相互促进的结果。

广工教务处处长李丽娟教授表示，学校深化产教融合、拓宽校企合作，建设了一批高水平的产教融合培养基地。作为首批签约高校的华为“智能基座”产教融合协同育人项目最具代表性，课程植入“鲲鹏”、“昇腾”技术，与人工智能、计算机科学与技术、软件工程专业课程衔接。其中，计算机科学与技术专业在2019年入选国家级一流本科专业，软件工程专业则在本次入选省级一流本科专业。

暨南大学教务处处长张小欣告诉记者，学校倡导各专业在内涵式建设过程中加强产教融合，鼓励在本科教学的各环节中融入产业优质资源。“例如，本次入选国家级一流本科专业的戏剧影视导演专业秉承艺术服务国家战略、服务在地经济文化发展的宗旨，近年来积极与各级政府展开合作。”张小欣说。

此外，暨大本次入选的光电信息科学与工程专业，由校企联合建立“大学生创新实践平台”，支撑工程教育专业的实践教学。平台由创新创业课堂、联合实验室、大学生实习基地组成，互为一体，分别对应项目开发基础学习、开发实践和应用实习，克服目前产教融合主要为学生毕业实习或教师科研项目合作的形式。

记者留意到，复合型、个性化人才逐渐成为新时代的人才需求，而跨学科、跨专业的教学模式则为此提供了切实可行的培养条件，开展跨学科教学成为助力一流专业建设和提高学生综合素质的重要途径。“广工积极推行跨学科多专业融合培养模式，校企合作培养、国际化协同培养等多样性、个性化人才培养成效突出。”李丽娟介绍说，学校人才培养模式的亮点是工科优势凸显、同时具有理经管文法艺的专业特色。例如加强“工科通识教育”的力度，让文、理、工不同学科背景的学生提升对前沿知识的敏锐度，培养其主动捕捉跨学科交叉点的能力。

以“新医科”为契机，医科类高校持续探索特色创新班

本次评选中，医科类高校引人关注，广州医科大学、南方医科大学和广东药科大学均入选一流本科专业建设点达到10个及以上，广州中医药大学、广东医科大学也有不错表现。医科类高校打造一流专业有何宝贵经验？

广东省医学资源丰富，且历来是华南地区医学重镇，“实力派”医科高校锐意进取、着眼创新。记者发现，广东多所高校省级以上一流本科专业超过了该校已有本科招生专业的50%，例如目前广州医科大学共获批国家级一流本科专业11个，省级一流本科专业3个，其中国家级一流专业在招生专业中占比超52%，省级及以上占比超66%。

在广州医科大学，学校以“新医科”为契机，探索专业人才培养模式的特色创新，在临床医学、预防医学、医学检验技术、生物医学工程等专业开办特色创新班，推进“医、工、理、文”深度交叉融合。广医教务处处长李建华向记者介绍，入选国家级一流本科专业的医学检验技术专业依托产业学院强大科技转化能力，开展“2+2+2+2” 链条递进式培养，让学生深入产业创新实践。“今后，广医将持续提升专业内涵和建设水平，并形成以提高人才培养水平为核心的质量文化，推动形成一流本科人才培养体系。”李建华说。

广州中医药大学教务处处长曾元儿表示，中医学、中药学是首批国家级一流本科专业建设点，学校不断探索拔尖人才培养模式，深入推进中医学“铁涛班”、“深创班”、岭南班和中医学5+3一体化“国维班”等创新班建设。据介绍，广中医将按照“突出中医药主干专业，打造特色优势专业，升级改造传统专业、调整非主干专业”的原则，进一步做强中医药主干专业，调整非主医非药专业，推动全校专业内涵建设。

培养应用型人才，民办教育打造一流专业显身手

民办院校方面，广州南方学院、广东外语外贸大学南国商学院、广州华商学院均有专业入选国家级一流本科专业，显示出广东民办教育的强劲实力。民办学院建设一流本科专业付出了哪些努力，有何独特优势？

广州南方学院的电子商务专业入选国家级一流本科专业，该校商学院副院长、电子商务专业带头人钟肖英副教授表示，学校首创在电商专业开设西班牙语、俄语等小语种和国际法等课程，与优秀跨境电商企业共建工作室，由“专业教师+企业导师+优秀校友”组成“三导师”团队共同指导学生，切实提升学生跨境电商运营能力，为“世界工厂”扎实培养“一专双语多能”的本土电商人才。

广州南方学院副校长黄静波介绍，学校自2013年起实施“三年打基础、三年出特色和三年上水平”九年发展规划，根据“非均衡差异化发展”战略，遵循“选优、扶特、鼓励跨学科交叉融合”原则，全力打造1-2个学科和3-5个专业在国内同类院校达到领军水平。

“专业建设应与时代发展同频共振，一流师资助力一流专业建设，专业综合改革提高人才培养质量。”广外南国商学院副校长兼管理学院院长、会计学专业教授赵福春指出，该校会计学专业入选国家级一流本科专业，首次实现“零的突破”，有赖于一直围绕着师资队伍建设、信息化教育教学改革、产教整合、学生创新创业能力的培养等方面作出的努力。据悉，会计学专业基于自身特点，设立了管理会计创新班和经管复合型人才创新班，并重视信息化教学和系列教材的开发和建设。

广州华商学院的会计学专业同样入选了国家级一流本科专业，副校长兼会计学院院长陈美华认为：“民办院校灵活机动、不受编制限制的用人机制是一大办学优势，有丰富教学经验的退休教师以及有充裕教学实践和突出教学能力的年轻教师均可为我们所用。”此外，作为应用型高校，学校十分注重实践条件的建设，创建了“互联网+”会计教育创新实验区以及同时容纳450人的云会计产业学院等，采用真账实训的方式对学生进行训练，极大地提高了学生的实际工作能力。