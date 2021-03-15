考研成绩不理想，要不要调剂？

有些没有拿到理想成绩却又对研究生充满了向往的考生，便会把调剂列为一个值得考虑的选项。那么，考生该如何准备，才能调剂到理想的院校呢？

日前，2021年全国硕士研究生招生考试初试成绩正式公布，虽然复试线和各高校的调剂方案还没出，但基本情况如何，考生心中已大概“有数”。有些没有拿到理想成绩却又对研究生充满了向往的考生，便会把调剂列为一个值得考虑的选项。那么，考生该如何准备，才能调剂到理想的院校呢？

考研调剂要满足什么条件？

谈到调剂，首先需要了解的问题是，自己是否可以考虑考研调剂？

“一般可以调剂的学生有两种情况，在总分和单科达到国家线的情况下，考生没有达到目标院校的分数线或未进复试名单，或者考生进入目标院校复试但是未通过，都可以考虑调剂。”广州启航考研校长刘可可介绍道。

想要调剂的考生需要思考是否确定调剂，因为热门学校或热门专业可能并不会进入到调剂名单。“虽然时间可能比较紧迫，但还是要三思而后行。”唐同学毕业于西南政法大学，去年通过调剂来到了汕头大学。她表示，考虑是否调剂时，除了要关注自己的初试分数、学校往年的内容和复试难度之外，学校的所在地、综合水平、意向专业的师资水平等等也需要纳入考虑范围。

因此，一些考生在调剂与考研再战之间犹豫挣扎。对此，刘可可表示，如果考生是为了一个文凭，而且分数不高刚过国家线，对于地区和学校没有要求的话，对于考研再战也没有足够的信心，选择调剂最优。

相反，学生如果自己基础好，今年因为客观原因发挥失常，并且有充足的考研复习时间，距离录取分数差不多的话可以继续再战，毕竟用一年的时间或许可以改变命运。 “如果坚定要再战的同学，为了考上自己心仪的学校和专业考研再战甚至三战也是值得的。但是考生一定要作好思想准备。”刘可可说。

考研调剂需尽早收集信息

“2020年共有382名考生成功调剂到我们学校。”广东海洋大学研究生院招生与就业科科长赵裕彬老师对记者说，“根据我们的经验来看，综合考虑各院校历年的录取分数情况，尽早定位好调剂院校，目标明确，认真准备复试，这样更容易调剂成功。”

“早”是确定想要调剂考生成功的关键词。早搜集信息、早作准备才有可能成功。“很大程度上说，考研调剂是一次信息战。”去年成功调剂到华南农业大学法学专业就读的吕同学说。她认为，越早开始搜集信息，对调剂成功越有利，而且要注意千万不要错过填报系统开放时间等重要的时间节点。“除了要经常关注中国考研网、院校官网等网站上的官方通知，细心留意不同院校的各项要求和规定，还可以给目标院校打电话或发邮件咨询，并且充分利用身边的人脉资源比如师兄师姐等收集信息。”

“根据我们的经验来看，综合考虑各院校历年的录取分数情况，尽早定位好调剂院校，目标明确，认真准备复试，这样更容易调剂成功。” 广东海洋大学研究生院招生与就业科科长赵裕彬老师对记者说，“广东海洋大学的调剂信息都会在学校研究生院官网和各二级学院官网进行发布，有意向调剂的考生可以留意查看。”

此外，记者留意到，还有一些院校会提前放出预调剂信息。例如，最近山西农业大学、上海第二工业大学等院校已经在其研究生官方网站放出了预调剂信息。例如在山西农业大学官网上，就预计今年有18个学术硕士、14个专业硕士可能接受调剂考生。

刘可可给考生提供了一个具体的“窍门”：考生可以先去中国研招网的研招目录里面搜索报考的专业，浏览全国有哪些院校招生，然后再逐个去目标院校的研究生院招生网站查询有无调剂信息，是否需要预调剂等。

“总结来说，当考生知道自己进不了第一志愿院校复试，一定要尽早了解可以调剂的学校，除了关注调剂缺额的具体人数之外，还要关注学校复试的考试内容和形式。”刘可可说。

本科“出身”并不是最重要的

那对于考生来说，选择目标院校专业有什么秘诀？

去年成功调剂到天津某院校的赵同学表示： “调剂的时候往往很难再调剂到与你所报考学校的专业同一水平的学校，所以这时就不宜盲目追求985、211院校了，可以根据自身情况，适当降低期望，去选择一些专业较强，但不是名牌大学的院校。”

“如果这个学校你的目标专业有博士点或者国家重点实验室，就说明这个专业性价比很高了。”赵同学表示，“当你查到感兴趣的院校时，就可以想办法联系导师了，一般在联系导师时，要告知你的考研分数、四六级成绩、竞赛情况、获奖情况等，如果顺利，导师就可能会跟你讲一些注意事项。”

赵同学特别提醒考生，调剂一定要提前想好你要调剂的三个学校，而且要随时和学校保持联系，确认学校会给你发面试通知。一般情况下，调剂系统在当天凌晨0点开通后，就可以填报调剂信息，当天上午就会收到面试通知。万一提前联系好的学校临时变动没有发通知，切不可放弃，而是要抓紧联系之前填的院校，尝试让院校将你的调剂信息退档，或可再次选择。

另外，也有考生忧虑，自己的本科院校不是名牌大学，那么在考研调剂复试时，会不会有劣势？

“在考研复试时，学校一般会更加注重考生平时学习表现、口头表达、科研潜力、团队精神、实践精神、综合素质和思想品德等因素。”赵裕彬表示。

刘可可认为，调剂的原则是根据国家教育部的要求，按照分数高低排名和本科院校档次进行择优调剂录取。“本科出身是否名牌大学有一定的影响，但不是决定性的，考官主要看学生的专业功底和综合素质。”刘可可表示，“复试要认真按照学校的复试大纲备考，夯实专业课基础，扩展专业的热点，熟悉导师的论文和研究方向，加强语言表达和逻辑思维，充分展现自己的综合素质，争取在复试的时候给导师组一个很好的印象，这样就能够逆袭和脱颖而出。”

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什么是考研调剂？

据教育部相关规定，所谓考研调剂，指的是考生如果符合复试条件而不能在第一志愿院校参加复试的，其档案应送至第二志愿院校或在省、自治区、直辖市内调剂。由于招生计划的限制，有些考生虽然达到分数线，但并不能被安排复试或复试后没被录取，对这些考生，招生单位会负责把其全部材料及时转至第二志愿单位，这个过程即称为考研调剂。

调剂分为两大类，一类是校内调剂，一类是校外调剂。校内调剂，就是由原来报考的比较热门的专业调剂到相对稍微冷门一点的专业，或者是有缺额的专业。另一类是校外调剂，即调剂到其他的学校。比如，考生第一志愿报考的中大或者华工，可以调剂到华师或者广大、广技师，等等。

据中国研招网，一般情况下，调剂需要经过以下步骤。首先就是查询计划余额信息。考生登录调剂系统后可查询各招生单位的专业计划余额信息，特别要留意招生单位的申请条件及调剂办法。二是申请调剂。考生在计划余额列表中，选择相应的招生单位和专业研究方向，点击申请进行志愿填报，每人最多同时存在三个平行志愿申请，部分院校填报后志愿会锁定36小时。

提交调剂志愿后，考生需及时登录调剂系统查看，如接到复试通知，应在规定时间内确认回复，并按要求办理相关手续。如果复试通过接到待录取通知后，考生应在规定时间内登录调剂系统进行确认，否则招生单位可取消待录取通知。考生一旦确认接受待录取通知，将不能再填报调剂志愿、接受复试或待录取通知。