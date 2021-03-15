广东2021高职院校五年一贯制单招文化课考试4月10日进行

2021年高职院校五年一贯制单独招生考试考生须于3月16日起报名，文化课统一考试定于4月10日进行。

根据广东省教育考试院发布的消息，2021年高职院校五年一贯制单独招生考试考生须于3月16日起报名，文化课统一考试定于4月10日进行。

招生分为两种类型

据了解，2021年广东省五年一贯制招生分为两种类型：第一种为“全省统考”（主要依据全省五年一贯制单独招生文化课统考成绩录取）；第二种为“公费定向”，包括为粤东西北地区8个地级市的19个县（市、区）公费定向培养初中起点五年一贯制专科层次学前教育专业教师共200名，面向汕头市乡村小学定向培养初中起点五年一贯制专科层次小学教育专业（全科）教师共200名。

今年实行网上预报名加院校网上审核后考生网上确认的方式。考生需先在2021年3月16-21日进行网上预报名并选定文化课考试地点，经院校网上审核后，于2021年3月22-23日进行网上确认。“广东省高职院校五年一贯制招生报名系统”（网址：http://www.eeagd.edu.cn/zkptgz）。每个考生可报考2所院校、每所院校可填报3个专业志愿。

报考音乐、美术、体育类专业的考生还须报名参加招生院校单独组织的相关类型术科考试。考生只能选择报考其中一种类型术科考试。

2021年4月10日进行全省文化课统一考试。具体考试时间为：

英语：上午8：30-10：10；

数学：上午10：40-12：20；

语文：下午3：00-5：00。

术科考试2021年4月8-9日或4月11-12日举行，各类型术科具体考试时间由相关招生院校确定并在招生章程中予以明确。

文化课考试考点设在能与省教育考试院网上巡查系统互联互通的招生高职院校，考生可选择就近考点参加文化课考试。术科考试考点由相关招生院校确定；为方便考生参加术科考试，建议考生选择文化课与术科考试相同或相近的考点进行考试。报考术科成绩不互认院校相关术科专业的考生，必须到招生院校指定的考点参加相应的术科考试。

报考考生仍可继续参加中考

省教育考试院根据考生文化课考试成绩情况划定最低录取分数线。录取时，依据考生填报的院校志愿顺序和各院校招生计划，按文化分成绩从高分到低分投档，由招生院校择优录取。

在音乐、美术和体育等专业录取方式上，省教育考试院划定文化课最低录取分数线，在考生术科考试合格基础上按文化课考试成绩从高分到低分投档，由招生院校结合考生术科成绩情况择优录取。各招生院校对术科成绩的录取条件和录取规则须在招生章程中予以明确。

省教育考试院指出，考生被全省统考招生录取后，仍可以继续参加2021年度中考及高中阶段学校录取。被全省统考录取的考生，须在规定的时间前往招生院校进行新生入学报到、注册（报到、注册时间由招生院校确定），逾期视为自动放弃全省统考的录取资格。