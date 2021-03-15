中大华工均新增人工智能专业

广东共有44所高校新增备案和审批本科专业125个，撤销专业6个。

日前，教育部公布2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。广东共有44所高校新增备案和审批本科专业125个，撤销专业6个。各大高校新增的专业都有什么特色？新专业将于什么时候招生？记者对此进行了梳理。

新增工科类专业50个 占比达40%

广东近年实施一流本科专业计划，专业结构持续调整优化。本次广东共有44所高校新增备案和审批专业125个，撤销专业6个。

从学位授予门类看，新增工科类专业达50个，占比达40%，进一步满足广东建设科技创新强省、制造强省需求；预防医学、眼视光医学、中西医临床医学等专业开设，及时填补医学领域人才缺口；新增学前教育、小学教育共4个专业点，更好支撑广东省“新师范”建设和基础教育师资队伍发展。各学科门类专业均瞄准人才需求开设，更加紧密对接广东经济社会发展需要。

记者留意到，中山大学和华南理工大学都新增了人工智能专业。

华工：

新增人工智能、金融科技专业

将在广州国际校区招生

华南理工大学共有人工智能、金融科技等2个本科专业获批设立。校方表示，此次获批的2个本科专业将于2021年在华工广州国际校区首次招生。

“为应对目前人工智能发展带来的新机遇、新挑战，响应国家和广东省对人工智能人才的紧迫需求，我们筹建了人工智能专业。”华南理工大学人工智能专业负责人徐向民教授表示，新专业将通过与国际接轨、产教研结合、多学科交叉融合、校企合作等多种创新办学模式，实质提升华南理工大学在人工智能相关领域人才培养方面的整体水平，着力培养一批适应人工智能科技与产业发展需求的砥柱型和领军型人才，为大湾区在相关领域占领全球行业制高点贡献力量。

据介绍，该专业学生毕业后可从事人工智能领域的理论研究、算法设计、应用开发等工作，还可根据“人工智能+X”的复合专业培养方式从事智能制造、智能城市、智能金融等领域的工作，并可继续深造攻读智能科学及相关专业的硕、博士学位。

华南理工大学金融科技专业负责人徐枫教授表示，该专业旨在培养既掌握了扎实的经济与管理基础理论，精通金融实际业务，又掌握了坚实的信息与计算机技术，具备计算机编程与数学建模能力的复合型、创新型金融科技人才。据介绍，该专业学生毕业后可从事银行科技、智能投顾与程序化交易、监管科技等领域的工作，对口进入银行等大型金融机构以及互联网金融企业。

暨大：

新增6个本科专业均各具特色

此次，暨南大学新增五个备案本科专业：金融工程、化学、环境科学与工程、新能源科学与工程、应急管理；新增一个审批本科专业：预防医学。

金融工程本科专业由暨大国际商学院开设，学制四年。该专业有两大特色：一是数理化能力培养，重点借鉴工程的思维和方法，运用数学和计算机相关工具来量化地解决金融产品定价、风险管理、投资组合构建等方面的问题；二是跨学科素质培养，结合学科前沿在金融领域的广泛应用，开设系列跨学科创新课程，实现“金融+”人才培养。

化学本科专业设在化学与材料学院，该专业通过开放实验、前沿讲座、科研训练等，鼓励本科生提前进实验室，激发学生科研兴趣；通过与英国伯明翰大学开展2+2交流，开展学生国际化培养。

环境科学与工程专业则会采用全英文教学，聘请知名大学教授参与主干课程教学，着重培养国际化和研究型人才。该专业还实施本科生导师制，将对所有本科生从入学到毕业全过程一对一指导。

新能源科学与工程本科专业设立于暨南大学国际能源学院，专业以暨南大学能源电力研究中心为平台，将与大型央企、新能源产业和高水平研发机构开展深度合作，培养高端工程科技人才。

应急管理专业通过鼓励教师“走出去”开展课题咨询与社会服务、“局长进课堂”等多种形式，形成深植和服务于粤港澳大湾区政府与社会应急事业发展需求、持续合作的局面。

预防医学专业学制为五年，在课程设置上突出创新的导师制，为每位预防医学专业学生配备导师，注重教学科研技能的培养。

广财大：

新增4个专业 撤销2个专业

广财大申报的戏剧影视文学、数字经济、网络与新媒体、供应链管理等4个新专业均获准设置。其中，戏剧影视文学专业由文化创意与旅游学院申办，属于艺术学门类；数字经济专业由经济学院申办，属于经济学门类；网络与新媒体专业由人文与传播学院申办，属于文学门类；供应链管理专业由国际商学院申办，属于管理学门类。4个专业的标准学制均为4年。

同时，根据经济社会发展的人才需求情况和学校办学实际，经学校申请、教育部审批同意，撤销治安学、汉语国际教育2个专业。

仲恺农业工程学院：

增设农业工程等4个本科专业

仲恺农业工程学院获批增设农业工程、林学、中草药栽培与鉴定、水生动物医学4个本科专业。新增专业将于2021年秋季开始招生。

农业工程是一个综合性的交叉学科，是现代科学技术与农业产业化、现代化的有机结合，本专业面向粤港澳大湾区区域农业发展的具体需求，培养熟悉本区域农业机械发展现状，掌握现代农业机械自动化、信息化、智能化的发展方向，了解现代农业工程学科前沿知识和技术，具备一定科学研究能力和国际视野，能够结合现代信息技术和人工智能技术等对传统农业机械装备进行现代化精准改造，具备开展现代农业机械装备的设计与制造、测试与控制，具有创新精神和实践能力的复合型高级工程技术人才。

林学专业将采用“3+1”人才培养模式与模块化课程体系设置相结合，以“厚基础、重技能、强实践、分类培养”为目标，重视学生个性发展需求，理论、实践、创新创业教育联动发展。

中药栽培与鉴定是中药学学科的专业之一，主要培养能够从事中药规范化种植、品种与质量鉴定、中药提取分离、中药分析等工作的高素质应用型中草药栽培与鉴定人才。

本次开设水生动物医学专业，使仲恺农业工程学院成为广州市和粤港澳大湾区域内唯一设立此专业的高校。水生动物医学专业将培养能在水生动物生产、教育、科研、管理和动物检验检疫部门从事水生动物疾病防治、检验检疫、渔药开发等的执业兽医（渔医）、管理与教学科研工作的高素质应用型技术人才。据介绍，该校动物科技学院围绕水产养殖和水生动物医学2个专业配置了水产专任师资近30人。