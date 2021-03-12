东莞市中小学法治副校长全覆盖

日前，英德市举行2021年法治副校长聘任仪式，42名检察官将担任全市75所学校法治副校长（含民办学校、智通特殊学校和有关幼儿园），围绕校园安全、预防青少年犯罪、预防性侵害等方面开展普法宣传，全力提高青少年法律意识，增强自我保护、防范不法侵害。

南方日报讯 （记者/陈咏怀 通讯员/丘晓丹）日前，英德市举行2021年法治副校长聘任仪式，42名检察官将担任全市75所学校法治副校长（含民办学校、智通特殊学校和有关幼儿园），围绕校园安全、预防青少年犯罪、预防性侵害等方面开展普法宣传，全力提高青少年法律意识，增强自我保护、防范不法侵害。

选派检察官担任法治副校长

近年来，英德市人民检察院深入贯彻上级人民检察院关于未成年人法治宣传教育工作的系列部署，主动加强与教育、司法、团市委及学校的合作，以中小学生为重点，选派42名检察干警担任全市各学校、有关幼儿园的法治副校长，围绕校园安全、预防性侵害等以案释法工作，取得了明显成效，普法范围覆盖全市70多间学校。

英德市人民检察院党组成员、副检察长邱晓榕表示，虽然英德未成年人法治教育工作取得一定成效，但未成年人犯罪、侵害未成年人犯罪的数量仍呈上升态势，未成年人保护工作任重道远。对此，该院选派42名业务骨干，继续担任全市各有关学校的法治副校长，并将依托“一校一法治副校长”制度，加强沟通，增进交流，让学生在寓教于乐的学习过程中掌握法律知识，提高法律意识，学会保护自己。

构建“三位一体”青少年法治教育体系

“举行法治副校长聘任仪式，是英德市开启‘八五’普法新征程、深入推进依法治市、依法治校的具体行动，也是建设平安英德、平安校园的重要举措。”英德市政府办公室党组成员、副主任李新春表示，英德市委、市政府高度重视青少年法治教育工作，全面深入开展法律知识进校园宣传活动。“十三五”期间，全市各级各部门累计到校举办法治宣传活动近900场次，覆盖师生超过50万人次；建成了未成年人社会观护帮教基地、未成年被害人“一站式”办案救助中心，加快建设青少年法治教育实践基地，拓展全市青少年法治教育的阵地平台，不断提升普法教育实践性和有效性。

李新春希望，受聘的法治副校长切实担起责任和使命，为广大师生提供更高质量的法治宣传和服务，为守护青少年健康成长作出新的更大贡献；市检察院、教育、司法等部门继续完善学校、家庭、社会“三位一体”的青少年法治教育体系和沟通联动机制，合力筑牢校园法治“防火墙”；学校全力支持法治副校长开展工作，引导师生珍惜法治教育机会，不断增强学生法治和安全意识，进一步巩固和稳定校园安全环境，为师生提供良好的学习生活条件。