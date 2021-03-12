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都说志愿填报要早准备，怎么入手？这份文件夹快收好！

2021-03-12 08:58 来源：南方网
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　　学考成绩已出、综评政策定了、一模考试也即将到来……隔着屏幕都能感受到高招日渐逼近的紧张气氛。这个阶段，高三学生们在奋力拼搏的同时，家长们也要早点为孩子的志愿填报做规划啦！在之前的高招会中，南方网教育频道特邀专家长今老师详细讲解了家长如何做好“信息收集员”，并教大家了解专业的五点方法，一起来听听吧！

　　有一项研究发现，信息搜集越充分，你的决策就会越稳定。家长从现在起意识到信息搜集的重要性，已经是走进志愿填报的关键一步。接下来，广东考试也会做2021年相关信息搜集的方法普及，大家持续关注哦~

　　如何了解高校的优势学科和强势专业

　　1. 查看教育部学位中心第四轮学科评估高校评估结果了解各学科的高校排名情况。

　　2. 查看教育部学位中心首次专业学位水平评估结果，了解部分专业的高校排名情况。

　　3. 查看全国第四轮学科评估结果(2017年)结果查询（可以按专业和学校分别查询），了解高校各学科情况。

　　4. 查看教育部公布的“双一流”学科建设大学名单及建设学科名单，了解高校及学科情况。

　　5. 查看高校官网，了解该校的国家重点学科和国家重点培养学科、国家级特色专业、国家级重点实验室、博士点和一级硕士点以及博士后流动站数量和专业方向情况， 这些指标都是体现一所学校的综合实力（数量越多，说明该校的综合实力越强），这些专业方向也就是该校的优势学科和强势专业。

　　如何进行志愿填报前的信息收集

　　1. 确保信息来源可靠性和准确性

　　收集的信息来源最好是来自官网的信息（比如，教育部阳光高考网、广东省教育考试院网站、高校官网等）。

　　2.根据需求制成信息对照表

　　①按高校性质划分。以理工科院校为例，可以选几所层次相似的理工科的院校，把它作为一个比对的对象。看孩子的成绩在这些高校都分别能录到什么专业，能录到的专业里是否有孩子喜欢的专业，是否有该校的优势学科和强势专业。

　　②按院校所属地域划分。比如有些广东的考生不愿意出省，就想报考广州的高校，假如他的意向是中大和华工，那就要看考生的分数排位，在中大可以录到什么专业，在华工能录到什么专业，然后在可能被录到的这些专业中，哪些又是考生最喜欢的，这些相对来说都是可以作为取舍的因素。

　　【出品】南方青春高考季

编辑： 罗予岐

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