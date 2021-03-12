广州城市理工学院正式揭牌！

广州城市理工学院前身是华南理工大学广州学院，2005年4月11日经教育部批准筹建（华南理工大学广州汽车学院），2006年4月12日批准设立，2011年4月更名为华南理工大学广州学院。

3月11日上午，广州城市理工学院揭牌仪式在学校正门举行。华南理工大学党委书记章熙春，广州珠江云峰投资控股有限公司总裁黄震宇，学校党委书记杜小明、校长吴波以及嘉宾和二级单位领导出席揭牌仪式。揭牌仪式由杜小明主持。仪式上，吴波宣读了《广东省教育厅关于转发〈教育部关于同意华南理工大学广州学院转设为广州城市理工学院的函〉的通知》。

“正是多年前黄老先生的远见卓识和过去十五年华南理工大学的鼎力支持，以及全校师生的共同奋斗和社会各界的大力支持，才有了学校的今天”，吴波在讲话中代表全校师生向学校的创办人黄维崧先生和华南理工大学致以崇高的敬意，向过去十几年来为学校奋斗的广大师生以及支持学校建设发展的社会各界人士表示衷心的感谢。

他指出，虽然学校校名变了，但学校为党育人、为国育才的初心和使命不变，为广大师生服务的责任和义务不变，与华南理工大学的血肉联系不变。他希望，在学校未来的建设发展过程中，能够得到华南理工大学一如既往的全面指导和帮助。

他强调，广州城市理工学院要更加奋发努力，积极谋划未来的发展，提质量、上水平、强特色，努力在人才培养、应用研究、社会服务等方面为广东省以及粤港澳大湾区的社会经济发展做出学校新的更大的贡献。

广州城市理工学院前身是华南理工大学广州学院，2005年4月11日经教育部批准筹建（华南理工大学广州汽车学院），2006年4月12日批准设立，2011年4月更名为华南理工大学广州学院。

简介：

具有崇高社会责任感的大学

学校始终坚守“为党育人、为国育才”的初心使命，担当立德树人的重任，从创始人黄维崧先生“办教育回报社会”的朴素愿望出发，建校16年来，坚持教育教学改革，不断优化和创新办学模式、管理模式和人才培养模式，形成了集“坚持区域产业发展办学、坚持面向行业办学、坚持校企协同办学、坚持‘公益性’办学”于一体的办学特色，走出了一条依托优质教育资源、实现高等教育超常规发展的新路。

立足粤港澳大湾区，学校累计为社会输送各类人才4.2万余人。毕业生就业遍布全国各省市及港澳地区，毕业生平均就业率和就业质量稳居同类院校前列。毕业生以“动手能力强、务实精神好”的优秀品质，备受企业和用人单位的青睐。

多科性应用型大学

学校是一所以工科为主，经济、管理、文学、理学、艺术协调发展的多科性应用型大学，是广东省大学生创新创业教育示范学校、广州市知识产权试点学校、中国第一所IACBE国际商科认证大学。

在办学之初，学校就明确了办“特色鲜明、质量一流”的应用型大学。围绕这一定位，学校紧跟时代脉搏，注重内涵发展，瞄准区域产业发展和新工科、新文科建设，积极推进学科链、专业链与产业链对接，不断调整和优化学科专业布局。现有汽车与交通工程学院、机械工程学院、电子信息工程学院、通信工程学院、电气工程学院、计算机工程学院、管理学院、经济学院、外国语学院、珠宝学院、建筑学院、土木工程学院、国际商学院、机器人工程学院、大数据学院、马克思主义学院16个二级学院，设置新能源汽车工程、车辆工程、机器人工程、电子信息工程、通信工程、新能源科学与工程、计算机科学与技术、会计学、金融工程、英语、宝石及材料工艺学、建筑学、土木工程、投资学、智能建造、视觉传达设计等43个专业，涵盖17个一级学科、24个二级学科。其中，电力系统及其自动化是广东省特色重点建设学科，机械制造及其自动化是广东省重点培育建设学科。机械工程和会计学专业列为广东省2020年省级一流本科专业建设点。

培养高素质应用型人才的大学

学校始终将办人民满意的教育作为办学的出发点和落脚点，把人才培养质量作为立校之本，践行“重人品、实基础、强能力、有专长”的人才培养指导思想，着力培养高素质应用型创新人才。先后实施了旨在提升学生就业核心竞争力的“大三战略”，学生从大三开始进行实践环节，着力构建应用型人才新的知识、能力、素质结构体系，构建技能和职业资格培训体系，构建个人拓展和创新实践保障体系，构建就业服务体系，聚焦学生的“专长”培养;开创性地提出了“个人拓展计划”，专门设置了“专长拓展模块”，用15个学分对学生进行个性化的培养，形成了“横向可拓展，纵向可提升”的培养体系;专门设立了“学生研究计划”(Student Research Program，简称SRP )项目，大胆突破以课堂为中心的教学模式，以工程研究院为依托，采取“研究式学习”“探究式学习”“参与研发项目，带研究任务学习”等多种形式，着力培养学生的创新创业能力，形成了“多元化的学习平台+高质量的实践平台+优质的服务平台+个性化的活动平台”4大育人平台，取得了丰硕的育人成果。历年来，学生在各类创新创业实践基地、大学生创业园区、社团组织等特色鲜明的教育实践平台得到充分锻炼，屡创佳绩。

学校还积极探索与行业、企业合作育人的新模式、新途径，与企业开展深度合作，协同育人。现已组建实践创新协同育人平台、先进制造技术协同育人联盟、信息与通信技术协同育人平台、计算机工程学院与IT企业协同育人联盟、珠宝类高校与企业产学研协同育人平台等5个校级协同育人平台，先进制造技术协同创新发展中心、智能技术协同创新发展中心、车联网协同创新发展中心等3个校级协同中心，其中信息与通信技术协同育人平台是广东省教育厅认定的首批40个省级协同育人平台之一。学校还与教育部学校规划建设发展中心、中科曙光共建“大数据学院”和“大数据应用创新中心”，校、企、政三方协同育人，共同培养大数据产业人才。2019年，学校智能制造产业学院获评广东省首批示范性产业学院。

具有广阔国际视野的大学

学校围绕“一带一路”倡议与粤港澳大湾区对国际化人才的需求，将教育国际化作为发展的重要战略。先后与英国、加拿大、法国等10余个教育发达国家和台湾地区建立合作关系，与超过60所高水平大学和机构签署了合作协议，开展多元化交流与合作。

与此同时，学校积极推进专业国际认证工作，已获得IACBE国际商科认证与IEET工科认证，是中国第一所获IACBE认证的大学、IACBE亚洲区副主席单位。国际经济与贸易、工商管理、会计学、市场营销、财务管理、人力资源管理、电子商务、国际经济与贸易（国际班）、国际经济与贸易（双语班）、会计学（国际班）、会计学（双语班）11个专业先后通过IACBE认证，认证专业覆盖所有商科学院，标志着学校商科教育质量已达到国际同行水平。机械工程、车辆工程和通讯工程专业也先后通过IEET工程教育认证，人才培养符合工程教育国际规范。

具有高素质教师队伍的大学

学校坚持“人才强校”战略，通过“以老带新”“双百工程”、组建学科团队等措施，提升师资队伍水平，现已形成了一支以学校自有教师和华工选派教师为主、以兼职教师为辅的高素质教师队伍。其中，全国优秀教师1人;全国优秀教育工作者1人;享受国务院特殊津贴3人;广东省教学名师3人;广东省师德先进个人1人;广东省民办高校优秀教师4人;南粤优秀教师3人。

学校立足科技创新与产业化平台建设，重视应用研究与成果转化。先后成立了工程研究院、智能制造产业学院，搭建起了科研创新平台以及成果转化和产业技术服务平台，取得了一大批高质量的科研成果。近 5 年，学校获批各类科研立项项目 235 项，实到科研经费合计5128 万元；教师发表论文 1377 篇，其中，统计源及以上论文 392 篇，SCI、EI、ISTP 三大科技文献检索论文 103 篇，学校累计申请专利 1375项，授予专利 1057 项，专利申请量和授权量稳居广东省民办本科院校首位。

拥有优越办学条件的大学

学校占地面积1753亩，位于粤港澳大湾区的广州市花都区，交通便利，地理位置优越。校园依山傍水，绿树成荫，百花争艳，建有标准田径场、标准游泳池、体育馆、网球场、学生活动中心等，教学、生活区域空调、WIFI全覆盖，完善的教学条件和硬件设施为师生学习生活提供了全方位的保障。

与此同时，建有14个实验中心，包括5个基础实验中心和9个专业实验中心，268个实验室，543个就业与实习基地。国家级大学生校外实践基地1个，国家级众创空间2个，省级实验教学示范中心7个，省级学生校外实践基地7个，省级协同育人平台1个，省级一流专业2个，省级质量工程特色专业11个，省级质量工程应用型人才培养示范专业3个，省级质量工程专业综合改革试点项目3个，为培养高素质应用型人才提供了强有力的支撑。

新校名，新起点，开启新征程。广州城市理工学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，突出公益办学导向，为国家和广东经济建设与社会发展服务，朝着创建省内一流、国内知名的应用型大学奋勇前行。