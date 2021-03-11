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让教育“焦虑”少一些，让人民满意多一些

2021-03-11 09:11 来源：光明日报 安胜蓝 晋浩天 李丹阳
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　　教育是民生之基，是社会公平的底线，寄托着千万个家庭的希望。当下，我国教育发展不平衡、不充分与人民群众对优质教育需求旺盛间的矛盾，催生出了令学生、家长、学校无奈的“教育焦虑”。“起跑线”焦虑、择校焦虑、作业焦虑、升学焦虑……“教育焦虑”始终排在社会热点话题前几位。

　　今年全国两会期间，在全国政协医药卫生界、教育界联组会上，习近平总书记指出：“家长们一方面都希望孩子身心健康，有个幸福的童年；另一方面也唯恐孩子输在分数竞争的起跑线上。这些问题都属于社会性问题，不是教育部门单独可以解决的，需要社会各方面、各有关部门共同努力研究解决。”

　　今年的政府工作报告提出，“构建德智体美劳全面培养的教育体系”“努力让广大学生健康快乐成长，让每个孩子都有人生出彩的机会”。对此，教育界代表委员感触深、思考多，对于如何化解“教育焦虑”，还教育以清新健康的氛围，他们给出了实招。

　　1.破“鸡娃焦虑”：靠优质均衡的教育服务

　　学英语、学奥数、练书法、下围棋，孩子课外补课、培训已成为许多家庭的常态。在“不甘人后”的焦虑下，家长不断给孩子加码，这种给孩子“打鸡血”的教育方式如今在网络上有一个专属名词——“鸡娃”。

　　面对“起跑线”不断前移，家长焦虑、孩子无奈的“鸡娃”现象，全国政协委员、海南省政府教育总督学潘惠丽忧心忡忡。“我见过许多家长和孩子课外进行辅导学习，孩子很快乐、很自觉；也见过很多不开心的孩子，这多半是因为家长没有充分尊重孩子意愿和需求，一厢情愿强加课外补课，甚至补的科目过多、过难造成的。”潘惠丽委员说，“我个人主张要尊重孩子的特点和成长需求，尊重孩子的成长规律，做引导式的补充。”

　　“鸡娃”焦虑，根源还是当下教育发展存在短板。潘惠丽委员坦言，目前，学校教育还不能充分满足每个孩子个性化教育需求，在对孩子不同特点的针对性教育上仍有欠缺。随着家长素质的普遍提高，对孩子教育愈发重视，对学校教育的要求也越来越高，对教育优质均衡的期盼也越来越强。

　　目前，优质教育资源供给仍不充分。“虽然基础教育普及水平已大幅提升，但城乡和学校之间的教育质量仍有较大差异，‘择校热’热度难降，校外培训火爆等现象还不同程度存在。”全国政协委员、上海中华职教社副主任胡卫认为，“十四五”时期，基础教育要实现高质量发展，需要在坚持公益性前提下，创新公共教育服务供给方式，构建起服务供给新格局。

　　为此，胡卫委员建议，通过有序扩大城镇学位供给，推进城乡一体化办学，推行集团化办学等方式，扩大供给新渠道。与此同时，提升教育资源配置效率，发挥优质学校及优秀师资的辐射引领作用；引入社会教育力量，培育服务新业态，大力发展“互联网+教育”，促进各类教育资源互联共享。

　　让教育“焦虑”少一些，让人民满意多一些

　　2.破“作业焦虑”：靠科学规划的家校分工

　　“不做作业母慈子孝，一做作业鸡飞狗跳”，这是曾在网络上引发热议的现象。此前，中小学生作业繁重，一些学校还要求家长检查、批改作业，学生和家长都感到有负担。

　　2月23日，教育部召开新闻发布会，要求“不得给家长布置或变相布置作业，不得要求家长检查、批改作业”，受到学生家长欢迎。

　　作为一线教育工作者，全国人大代表、东北师范大学附属中学校长邵志豪十分理解孩子和家长的“作业焦虑”。他认为，明确家庭教育与学校教育的不同定位，家校协同发挥作用是减轻负担、化解焦虑的关键。今年的政府工作报告指出，要“健全学校家庭社会协同育人机制”。对此，邵志豪代表深有体会：“家庭教育不应该是学校教育的延伸，应该与学校教育协同育人。”

　　“家庭教育的最大特点是综合性，核心是培养学生良好的品德与习惯。”邵志豪代表建议，对于学校，应统筹作业时长，减少学科类作业，特别是针对考试的重复性、机械化训练的作业，适当增加开放性、创新性、探究类、拓展类活动作业；对于家庭，家长可以根据自己孩子的发展特点，一方面补短板，引导学生全面发展、均衡发展，另一方面强优势，在家庭教育中找到学生的兴趣和个性优长。

　　“家长焦虑的同时，作为教育工作者，学校也有焦虑。”潘惠丽委员说，“家庭教育要以情感为纽带，以言传和身教为重点；学校教育要回归德智体美劳的系统培养，发挥应有的作用。要厘清家校教育的边界，加强家校合作，建立起一个相互促进、相互监督的共同发展的环境。”

　　3.破“教育内卷”：靠久久为功的社会合力

　　教育评价在教育教学中具有重要的“指挥棒”和“加速器”作用。但现实中，评价导向偏离了立德树人的根本任务，出现了“内卷”现象——以考试代替评价、以分数代表能力，唯分数、唯升学情况严重，导致从学生、家长到学校的普遍焦虑。

　　破解“五唯”顽瘴痼疾，教育评价改革势在必行。2020年，中共中央、国务院印发了《深化新时代教育评价改革总体方案》，明确了新时代我国教育评价改革的任务书和路线图。今年的政府工作报告也提到“深化教育评价改革”。

　　胡卫委员今年的提案，就是关于变革教育评价方式、破解教育“内卷”的建议。在他看来，现行教育评价体系重结果轻过程、重分数轻素质，应试倾向强烈、过于突出选拔，忽略了学生的成长和全面发展。

　　“评价是为了不评价，评价应当重在促进学生自觉主动、愉快幸福地成长。”胡卫委员认为，必须深入变革教育评价方式，使教育评价回归其本源，真正发挥好“指挥棒”正向功能。他建议，推行量性与质性相结合的全面评价模式，逐步降低考试量化分数在评价中的比重，更加重视过程性评价，改变选拔中的唯分数取向，将学生在全学习过程中的综合表现同样列为重要评价指标。

　　扭转“五唯”的评价导向，除了教育部门对评价制度体系进行改革，还需要家庭、学校乃至全社会形成对育人导向、教育规律的全新认识。

　　“化解教育焦虑，需要学校、家长、社会共同理性看待这个问题。整个社会对‍育人导向还得达成更多的共识。”潘惠丽委员建议，家庭、学校、社会加强沟通，注重孩子基本品质、价值观等核心素养的培养，营造和谐友好的氛围。

　　“下一步，我们‍将在‘十四五’期间甚至更长的时间段里，‍构建‍对学生的综合评价‍指标体系和标准，这是改革的重点。‍”潘惠丽委员说，全社会需要形成合力，真正地尊重教育规律，‍落实党的教育方针，深化教育教学改革和评价制度改革，办好人民满意的教育，把孩子们培养成为‍身心健康、有学识、有创造性的一代新人。

编辑： 罗予岐

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